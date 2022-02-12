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12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Dağlardan ümitliyiz

Ahmet BATTAL
12 Şubat 2022, Cumartesi
AKMHP iktidarının AKP’de genel başkan yardımcılığı yaptırdığı hilâl bıyıklı Milletvekili Hamza Dağ, NTV’de konuşurken, elektrik faturalarına gelen zam ve tepkiler hakkında demiş ki: “Vatandaşımız eğer bize şikâyetini dile getiriyorsa bu çok kıymetlidir. Vatandaşımız şikâyetini bize dile getiriyorsa hâlâ beklentisi, ümidi bizdendir.”

Aylin Cesur Hanımefendi bu Dağ’a şu okkalı cevabı vermiş: “Siz yan dükkânın kasasına geçici bakan komşu değilsiniz!” 

Aslında Dağ’ınki tam bir “bonus pater familias” söylemi ve eylemi.

Yani: “Çocukların evden kaçmasına izin de vermediğime göre bonus aile babası olarak ne yapsam da bana uyacaklar. En çok, olsa olsa beni bana şikâyet edecekler. Bu evde benden başka baba mı var kardeşim!” 

Peki ya çocuklar Henri Deyvid Turu’dan öğrenir de “hapse girme hakkımızı kullanıyoruz karrrrdeşim” demeye başlarsa?

Öğrenilmiş adıyla “sivil itaatsizlik” yaparsa?

Meselâ “faturaları ödemiyoruz” derlerse. Meselâ sokağa çıkıp zayıf iktidarı tir tir titretirlerse. 

Dağ bu sorulara henüz cevap vermedi. Doğrusu cevabını merak da etmiyoruz. Zaten kendisine küsenden haberi de yok kendisinin.

Ama bu sorulara Şamil Tayyar’ın cevabı aynen şöyle:

“Kılıçdaroğlu’nun ‘faturamı ödemiyorum’ diyerek başlattığı girişim isyana teşviktir”.

Bakmayın siz Tayyar’ın “isyan” dediğine. Bunun ne demek olduğunu en iyi bilenlerden biri o. Bu, düpedüz, “iktidarı temelinden sallamak” demek. Hem de bu sefer kasabalı-köylü seçmenin nasırlı-güçlü elleriyle.

Bu halleri görünce AKP’lilerin yirmi senede geldikleri durumu şöyle özetleyebiliriz: AKP’liler sivil itaatsizlik kavramını yeniden, ama bu sefer CHP’lilerden öğreniyorlar.

Böyle bir öğretmenden böyle bir ders almak ağırlarına gidiyor. Bu sebeple gözleri kapalı ve kulakları tıkalı. Ama ışık bu. Sızıyor bir yerlerden!

Türkiye’deki İslâmcıların mazisinde -maalesef- sivillik olmadığı gibi itaatsizlik de yok. (Elbette devlet eliyle irşad ve dindarlaştırma işlerine “topuzculuk” diyerek karşı çıkan ve “nasihatçilik / Nurculuk” dediği sivil ve samimî din hizmetlerine önder olan Bediüzzaman’ı ve hakikî talebelerini ayrı tutarız, tenzih ederiz.) 

Yirmi sene önce AKP’de birikmiş olan İslâmcılar da otuz sene önce Demokratlar sayesinde öğrenmeye başlıyor“muş” gibi yaptıkları sivilliği ve itaatsizliği, devletle parkta tanışıp kuytuda evlenip bir de ondan çocuk sahibi olunca çabucak unutmuşlardı ki şimdi Gültekin Uysal’lı Demokratlar ve CHP’liler hatırlatıyor. 

Bu sebeple biz tepesindeki kuru güle bile hain muamelesi çekebilen bu dağlardan ümitli değiliz. 

Halen ümitli olanların “meskenim dağlardır’ı Sezen Aksu’dan dinlemelerini tavsiye edebiliriz!

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