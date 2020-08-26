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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Darbe yargılamaları ne durumda?

Ahmet BATTAL
26 Ağustos 2020, Çarşamba
15 Temmuz sonrasında “cemaat eşittir terör örgütü” denilerek cemaat mensubiyetini gösteren delillerle terör örgütü üyeliğinden ceza verilmesini bilhassa suçun manevî unsuru olan kastın yokluğu açısından baştan beri eleştiriyoruz ve bütün cemaatleri risk altına soktuğunu yazıp duruyoruz. Ama darbe dâvâları ile doğrudan ilgili değiliz.

Geçen hafta “hukukihaber.net” adlı internet sitesinde konuyla ilgili olarak Dr. Gökhan Güneş adlı uzmanın derli toplu ve özetleyici bir yazısı yayınlandı. Özeti şöyle:

1. Türkiye’nin darbeler mazisi sebebiyle darbe yargılamalarının hukukî zemini konusunda Türk yargısının da oldukça geniş bir içtihat müktesebatı var. Ama 15 Temmuz darbe dâvâlarında bu müktesebata uygun bir vasıflandırma ve yargılama yapılmıyor.

2. Geçmişte ihtilâl (darbe) girişiminde bulunan yapılanmaların üyeleri “silâhlı çete” üyeliğinden değil “darbeye teşebbüs” sebebiyle ve “suç için anlaşma (gizli ittifak)” kurmaktan yargılanmışlar.

Fark ve sebebi belli: Önceki darbeciler nihaî amaca ulaşmak üzere birden çok ve belirsiz sayıda suçu işlemek için bir örgüt kurmuş değiller. Tek suç (darbe) için gizlice bir araya gelme durumu söz konusu.

Ama bu bakış 15 Temmuz darbe dâvâlarının sanıkları için geçerli olmamış. 

Bu ise yanlış bir gidişatı ortaya çıkarmış. Şöyle:

3. Silâhlı çete ile ihtilâlci yapılanma arasında hiyerarşik yapılanmasının biçimi itibariyle fark var. Silâhlı örgütlerin kendine ait hiyerarşik yapısı ve emir komuta zinciri bulunurken, ihtilâlci yapılanmada silâhlı kuvvetler içinde bulunan yasal hiyerarşiyi kullanma konusunda yapılmış bir ittifak var. Silâhlı çetede hiyerarşiyi örgüt kurucuları belirlerken, ihtilâlci yapılanma ise zaten var olan emir komuta zincirine güvenerek ve dayanarak “amaç suç”a teşebbüs ediyor.

4. Silâhlı örgüt ile ihtilâlci yapılanma arasındaki diğer bir fark silâh unsurunda. İhtilâlci yapılanma meşrû sebeple sahip olduğu silâhı suç için “elverişli vasıta” olarak kullanırken, silâhlı örgütün silâha sahip olma biçimi de suç oluşturuyor.

5. Bu bilgilere göre Yargıtay’ın 15 Temmuz darbesinin sorumlularını TCK’nın 314. maddesi kapsamında “silâhlı örgüt” olarak kabul etmesi yanlış olmuş. Zira;

- Bu yapının sahip olduğu kabul edilen ve yapıya “silâhlı” vasfını veren “elverişli silâh” sadece emniyet ve TSK birimlerindeki mensuplarının sahip olduğu yasal silâhlardan oluşuyor ve başkaca bir silâh unsurunun varlığı iddia edilmiyor.

- Nihaî amaca bir ihtilâl harekâtıyla (darbe ile) ulaşmayı planladığı kabul ediliyor.

- Bu ihtilâlde resmî kurumlarda görevli personelin ve bu personele ait yasal silâhların kullanılacağı yönünde anlaşmaya varıldığı kabul ediliyor.

- Bu yapının 15 Temmuz’un ne öncesinde, ne de sonrasında başkaca “silâhlı” bir eyleminin tesbit edilememesi, “süreklilik arz edecek” şekilde ve “belirsiz sayıda” TCK’nın 302 ila 309. maddelerdeki suçları işlemek gibi bir amacının bulunmadığını gösteriyor.

Bu durumda, yazara göre sonuç olarak “FETÖ/PDY”nin bir “silâhlı örgüt” olarak kabulü mümkün değil. Darbe teşebbüsünde bulunanların TCK’nın 316. maddesi kapsamında “suç için anlaşma” kapsamında değerlendirilmesi gerekirdi. Ama bu yapılmadı.

Dolaylı sonuçlarını ise ayrıca değerlendirmek lâzım.

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