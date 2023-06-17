''Değer biçilemeyen marka olmaz'' diyebilirsiniz. “Trademark” türünden markalar için haklısınız. Ticarette kullanılan ve adına genel olarak “marka denilen” işaretler (alamet-i farikalar) için gerçekten durum böyledir.

Mesela Google özünde bir yazılımdır ve bir markadır. Çok kıymetlidir ama neticede para olarak değeri tesbit edilebilir.

Bazı markalar ise “ticari” değildir ve fakat değersiz de değildir. (Biz, çocukluk ve ilk gençlik yıllarımızda, o yılların meşhur N. LL. markalı ayakkabı boyası kutusunun üzerinde bu “alameti farika” yazısını görürdük de “i”sinin tiresiz yazılışının da tesiriyle olsa gerek, “alameti fabrika” yerine yanlışlıkla “farika” yazıldığını ama her nedense bir türlü fark edilmediğini ve düzeltilmediğini zannederdik. Sonra işin aslının “alamet-i farika” yani “farklılık alameti” olduğu bizce de anlaşıldı).

Bir marka için, “ticaretteki alamet” olmakla “ticaretsiz alamet” olmak arasındaki fark mühimdir. Yani her marka trademark değildir.

Bazı markalar “alınıp satılamaz”. Bazı markalar bazı malların ya da hizmetlerin “alınıp satılmasında” kullanılamaz.

Yeni Asya da bir markadır ama hem “satılabilir bir marka” değildir ve hem de “satışta kullanılan bir marka” değildir. Piyasası yoktur. Piyasa yapmaz.

Gazetenin ya da Yeni Asya Neşriyat kitaplarının parayla satılıyor olması bu satışın “kâr için ya da mutlaka kârlı olması gerektiği” anlamına gelmez. Gönüllü ve maaşlı (iaşe bedelli) çalışanların ve yazarların “mesai ücreti” ya da telif “ücreti” almadığı açıktır. Zira onların hepsinin ücreti, inşallah “in ecriye illâ Alallah” şifresine tabidir.

Gazetenin ortakları da yıllık kârdan pay almayı uman yatırımcılar değil, aksine, kâr paylarını erteleyip biriktiren ahiret yatırımcılarıdır.

Bütün bunlar, başka dünyevî ve siyasi gazetelere nasip olmaz.

Birileri Yeni Asya’nın yayın politikasını beğenmeyebilir. Birileri bazı haberleri veya yazıları ya da reklamları uygun bulmayabilir.

O birileri bu kanaatlerinin gerekçesini söylerse yönetim ve yayın kurulu gibi meşveret heyetleri bütün bu itiraz ve eleştirileri ciddiye alır ve dinler. Bazen haklı bulur ve gereğini yapar. Bazen de “bu da bir kanaattir, ama biz katılmıyoruz” der, geçer.

Başka birileri yayın politikasını beğenmediği için haksız rekabete girişip markaya kara çalmaya çalışabilir. Adlarında “ak” olsa da o karalayıcılar aslında kendileri karadır. Ama o karalar bile markayı parlatmaktan ve okuyucusunu çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz.

Birileri, yayın politikasını beğenmediği için yayın politikasını belirleyenleri dolaylı yollarla yönlendirmeye ve etki altına almaya çalışabilir. Ama “haklı şura” esasına dayalı meşveret sistemi ihlas ve tesanüdü netice verir ve her nevi benlik ve her çeşit kötü niyet bu samimi dayanışmanın karşısında eriyip gider. Ya havuzda erir ve nuranî havuzu kazanır ya da güneşte erir ve çölde serap olur.

Bu sebeplerle Yeni Asya’nın marka değerine paha biçilemez. (Başka gazeteleri ve başka okuyucuları bilmeyiz. Bugünlerde onlardan biriyle ilgili bazı tartışmalar duyuyoruz.) Ama Yeni Asya’yı ve sahiplenen okuyucuyu biliriz ve durumu böyledir.

Yeni Asya’nın sürdürdüğü “Gençleştirme uygulamaları”, “Fidanlık” ve benzerleri, bu hakikatin tecellileridir.

Yeni Asya okulundan (ekolünden) yetişmiş ve mezun olmuş olan ve bugün, hakikat yayıncılığını; farklı imkânlarla, mekânlarla ve markalarla sürdüren eski-yeni gençlerimizin; Yeni Asya’ya, marka değerine ve dik duruşuna gıpta etmeleri ve uzaktan da olsa tebrikleri de bu hakikatten kaynaklanır.