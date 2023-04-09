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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

“Değiştir” yarışmasını kim kazanacak?

Ahmet BATTAL
09 Nisan 2023, Pazar
Televizyonlardaki “Değiştir” yarışmasını hatırlarsınız.

Yarışmacı tam şarkıya başlamış ve gazını vermişken sunucu “değiştir” deyip başka şarkıya geçmesini istiyor ve yarışmacının kafasını karıştırıyordu. Kafası karışmayan ve her seferinde yeni şarkıyla devam edebilen kazanıyordu.  

Bugünlerde seçmen de benzer bir yarışmanın içine sokulmuş durumda. 

Gerçek muhalefet, geçici ama gayesi ve hedefi net ve yöntemi belli bir ittifak kurdu. Adına Millet İttifakı dedi. 

Bu bir ittihad (yekvücut olma hali) değildi. Sadece bir ittifaktı. (İttifak sadece farklılıkları muhafaza ederek işbirliği yapmanın adıdır).

Değişim şampiyonu AKP’den ayrılanların da iştirakiyle güçlenen bu ittifak seçimler geçirdi, kendisini geliştirdi, tecrübe kazandı ve hedefi yakına getirdi. 

İktidar partisi AKP ise MHP’nin bedeli belirsiz açık desteğini ve aslında ideolojik bakımdan kritik icraatında MHP rengini aldıktan sonra, uzun süre sadece muhalefetin ittifakının dağılması için çalıştı. Ama işe yaramadı. 

Cumhur İttifakı muhalefet blokunun dağılmayacağını ve aksine her geçen gün çeşitlenerek güçlendiğini ve öncekilerden farklı olarak seçimin açıkça zora girdiğini anlayınca -gecikerek de olsa- şimdilerde ittifakı genişletmeye çalışıyor.

Fark şurada: 

Altılı Masa da denilen Millet İttifakı; hedeflerini, yöntemlerini ve prensiplerini yazılı olarak ortaya koyup milletin karşısına çıkıyor. Her şey olabildiğince şeffaf. Siyasi taahhütleri net.

Cumhur İttifakında ise yazılı kültür sıfır. Ortaklar, Erdoğan ve Bahçeli kültleriyle sahip oldukları “Tek adamcılık” geleneğinin gereğini, “iltihakî ittifak” biçiminde yapıyorlar. 

AKP, listelerin kesinleşmesine günler ve hatta saatler kala “listeye girme pazarlıkları”yla malul bir siyasi manevra yürütüyor.

Ortağı MHP ise sürpriz bir biçimde milletvekili aday listesi teslimini üç gün öne çekmek suretiyle bu işin neresinde olmadığını göstermiş oldu. 

Yeniden Refah Partisi ve Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan sonra, başörtüsü düşmanı Ecevit’in partisi de denilen Demokratik Sol Parti ve Genel Başkanı Önder Aksakal da görünüşte siyasi intiharı seçti ve Cumhur İttifakının saflarına iltihak etti.

Parti Meclisinde oylanmadığı anlaşılan bu karardan sonra parti yönetiminde istifa depremi yaşandı. Ayrıca bazı yöneticiler, “bir yere gitmiyoruz ama Cumhur İttifakına da çalışmayacağız” türünden açıklamalarla artçı depremleri sürdürüyor. 

Yüzen gezen ve son kertede vekillik için AKP’ye iltihak eden muhalif lider kadrolarının; kendi arkalarındaki ekiplerinin ve -az da olsa var olan- seçmenin kendilerini muhtemelen tümüyle terk etmesi pahasına bu işleri kotardığında şüphe yok. 

Yani onlardan AKP’ye ciddi bir oy gelmeyecek. Bunu herkes biliyor. 

Ama AKP de durumun ciddiyetinin farkında ve bir rey için de olsa ne lazımsa(!) veriyor. Listeler açıklandığında bu durum netleşecek. 

Aslında AKP’ye iltihak eden mini partiler de AKP’nin iktidardan gidici olduğunun farkındalar. Onlar bilhassa AKP dağılırken TBMM’de var olabilmek istiyorlar. Böylece “siyasetin yeniden kurgulanması aşamasında bize de bir fırsat doğar mı” diye bekliyorlar. 

Seçmene gelince; yüzergezer seçmenin kafası bir parça karışsa da yakında berraklaşır. “Karışmadan durulmaz” derler. 

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