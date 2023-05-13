Demokrasi bayramında sandığa sahip çıkmak

Yarın gerçekten kritik bir seçime gidiyoruz. Dünyamızı ve dolayısıyla ahiretimizi etkileyecek bir tercih yapacağız. Niyetimiz iyi ise ve ilkelerimiz de sağlamsa tercihimiz ne olursa olsun mesele yok. Dostluk kazansın ve kazanmalı.

Hele gündemi aynı ilkeler çerçevesinde değerlendirip meşveret ederek bir neticeye varanlar ve bu neticeyi benimseyenler için… söylenecek hiçbir şey yok.

Farklılıklarımız sebebiyle birbirimizi kırıp dökecek değiliz. Keşke siyasetçiler de hırçınlıktan uzak olabilse.

Zaten Millet İttifakı’nın muktedir olması halinde en önemli beklentimiz bugünkü kutuplaştırıcı siyaseti bitirebilmeleridir.

İki ittifaktan biri kazanacak. Bu belli.

Cumhur İttifakı kazanırsa bize göre problemlerimiz artarak devam edecek.

Millet İttifakı kazanırsa en azından “tek adam rejimi”nden kurtulacağız. Müzakere siyaseti yeniden başlayacak. Gerisi bize ve siyasete bağlı.

“Başka ihtimaller de var” demek anlamlı değil. Muharrem İnce’nin çekilmesi de bunun göstergesi. “Bahaneler şahane” ama önemli değil.

“Muhalefete muhalefet” eden Sinan Oğan’ın da yarışta gerçek bir alternatif oluşturmadığı belli. Muharrem İnce gibi onun da oyu ve karizması hızla eridi.

Diğer parti ittifaklarının ya da Memleket Partisi gibi oluşumların da neye ve kime fayda sağlayacağı da aslında belli: Muhalefete zarar vermekten ve böylece aslında AKMHP’yi güçlendirmekten başka bir tesiri yok. Şimdi mesele “demokratik çok seslilik” filan değil.

Yani AKMHP ittifakının kazanmasını ve mevcut sistemin devam etmesini isteyenler için tercih net. Cumhur İttifakı’nın kazanmasını istemeyenler için de yine tercih belli: Rakibine yani Millet İttifakı’na oy vermek.

Yarın kamu düzeninin sahibi devlet ya da iktidar değil doğrudan doğruya halk olacak. Dış güçlerin hangi taraf için ne dediğinin de İçişleri Bakanlığının seçimler hakkında ne yaptığının ve yapacağının da bir önemi olmayacak.

Yarın ve sonrasındaki birkaç gün yani sonuçlar kesinleşinceye kadar devlet yönetiminde asıl yetki ve güç, “şu kazandı bu kaybetti” diyecek olan seçim kurullarının ve başlarındaki hâkimlerin elinde olacak. Hâkimlerin tarafsızlığı ve demokrasiye inancı bu sebeple de önemli.

Zaten yarın onların da denetçisi bizzat seçmen olacak. Bu sebeple sandığa sahip çıkmak önemli.

Zira demokraside rakiplerin hakemi sandıktır. Sandık hilelerine karşı elbette herkes uyanık olmalı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “seçim günü akşamı sokağa çıkmayın, alayişi nümayişi sonraya bırakın” çağrısı haklı.

Zira görüyoruz ki iktidardan gideceğini anlayan bazı müfritler “kulak koparma tehdidi” dillendiriyor. Bazıları da muhalefete ve ona oy verenlere “dış düşmanın oyuncağı” ve hatta “vatan haini” gibi yaftaları basmak için hazırlanıyor. Sanki seçim değil iç savaş provası!

Ama Kılıçdaroğlu’nun ve ekibinin sükûnet çağrısı, “seçim günü sandığı da AKMHP iktidarının devamında yana olabilecek hâkimlerin ya da hilebaz kurul üyelerinin insafına ve inisiyatifine bırakın” demek değil. Sandığa sahip çıkmak bu sebeple önemli.

Toplumsal sağduyu her zaman kıymetlidir ama bilhassa sandıktan çıkacak sonuca saygı duymak ve saygı göstermek açısından bugünlerde daha kıymetlidir.

Herkes söyleyeceğini söyledi, yazacağını yazdı. Şimdi artık sükûnetle ve tam bir uyanıklıkla sonuçları bekleme ve sonuca razı olma zamanı.

Bilhassa müfrit AKMHP taraftarları için.

Zira kötüye kullanılabilecek kuvvet onların elinde…

Kamu düzeni hafif de olsa bozulursa onların vebali ağır olur!