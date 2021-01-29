Demokrasi lehine ittifak net olmalı

Dünkü yazımızda Erdoğan’ın evinde ziyaret edip Cumhur İttifakına destek istediği Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’ün ittifaklar konusundaki ikircikli halinden bahsettik.

Asiltürk’ten bir gün sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adeta bir tashih ve tavzih yapmak istercesine konuyla ilgili olarak şunları söylemiş:

“Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sath-ı mailine girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz.”

Denildiği gibi; “her gelecek yakındır”. Seçimin meyilli sathına çoktan girdik. Bir tarafın adayı belli, Erdoğan. Diğer taraf da buna göre pozisyon alacak. Karar için başka neyi bekleyeceğiz?

“Siyaset tereddüt kaldırmaz” denmiştir. Projelerinizi ve projeksiyonunuzu net olarak ortaya koyacaksınız ki kemikleşmiş seçmeniniz de seçmen adaylarınız da “hah, tamam, budur” diyebilsin. (Bu durum esasen bütün partiler için geçerli).

Öte yandan “şahısları değil ilkeleri konuşuruz” demek, dolaylı olarak “Erdoğan’ın adaylığına evet diyebiliriz” demektir. Tavzih edilmediği takdirde, “ilkelerimize uyarsa” gibi kayıt ve şartlar bu saatten sonra ancak “minare çalmaya gidenin taşıdığı kılıf” olur.

Ama Karamollaoğlu’nun hakkını yemeyelim. Aynı konuşmada şunlar da var:

“Türkiye’de adalet, ekonomi ve demokrasi deforme oldu! Biz, bu iktidarın Türkiye’de reform yapabilecek moral ve motivasyonunu artık kaybettiğini düşünüyoruz. Adalette reforma ihtiyaç var, ama bu reform önce vicdanlarda ve tavırlarda yapılmalıdır. Ekonomide de ciddî bir reforma ihtiyacımız var. … Demokraside de mutlaka reform yapılmalıdır. Türkiye, kontrol edilmeyen Başkanlık sisteminden mutlaka kurtulmalıdır.”

Bu cümlelerden de anlaşılıyor ki güzel bir isim taktığı Başkanlık Sistemini Saadet Partisi de istemiyor.

“Kontrol edilmeyen Başkanlık Sistemi”ni Türkiye’ye dayatan gerçek gücün MHP olduğunu ve AKP’yi de önüne katıp götürdüğünü herkes biliyor. Zira MHP bu sayede tahterevallinin ortasında durma ve istediği tarafı iktidar yapıp kendi politikalarını uygulatma ve istediğini yaptırma fırsatını elde etmiş oldu.

Konuşmada söylendiği gibi demokrasi ve adalette reform ihtiyacının AKP’nin icraatlarının sonucu olduğu da açık. Dolayısıyla bunun için de AKP’ye değil AKP’siz bir ittifaka ihtiyaç var.

Bu durumda Saadet Partisi AKP ile neyin pazarlığını yapacak ki Cumhur İttifakı da ihtimaller arasında bulunabilsin?

Bu sebeple diyoruz ki demokrasi lehine ittifak net olmalı, kuvvetli olmalı, millete ümit vermeli.