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22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Demokrasiye mezar kazanları görmek

Ahmet BATTAL
22 Ağustos 2021, Pazar
İstanbul’un dibindeki bir güzellik olan Yassıada’yı ulaşılamaz bir “yaslı ada” ya da “yas adası” olmaktan çıkarmak ve dümdüz ve yamyassı bir yolgeçen hanı yapmak kadar kıymetli bir icraat olamazdı.

Gerçek demokrat AKP, şantiyeci yüce genel başkanının açtığı yolda ve gösterdiği ülküde giderek demokratları mutlu edecek o icraatı da yaptı.

Adaya beşbin yıldızlı otel yaptı. 

Aslında “adayı otel yaptı” da denebilir. 

Bu oteli işletmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve yüz otuz yedi oda ve borsanın ortaklığı ile bir şirket kuruldu. 

TOBB zaten öteden beri demokrasinin beşiği olmuştur. 

Demokrasiyi kâh ayağında sallamıştır, kâh o beşikte uyutmuştur. Ninni de söylediği vakidir.

Ama bu kere demokrasiyi beşikte değil beşlikte uyutmaya karar vermiş durumdadır. Ki bu en üst çıtadır. 

İşte o TOBB kendi kurdurduğu (ya da kendisine kurdurtulan) Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin sahibi olduğu oteli demokratlara tahsis etti. 

“Kendi hallerdinde ıssız adada yiyip içsinler, mutlu olsunlar, çoğalmasınlar azalsınlar, hatta da adada unutulsunlar” dedi. 

“Hesaplar bizden” de diyebilirdi, ama şimdilik demedi. 

Ama demokratlar bu güzel ve güzide ve hayırlı ve vefalı icraatın kıymetini bilemedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bile… 

Uysallığını bozdu ve verdi veriştirdi AKP’nin bu çok hayırlı icraatına. 

Hatta bütün nezaketiyle “durumu derhal değiştirin” dedi.

Yetmedi insafa dâvet etti ve “o adanın acı hatıralarını yaşayan ve yaşatanların çocukları sizin partinizde de var, onlardan bari özür dileyin” dedi.

Ayrıca “sizden ümidimiz yok, biz iktidara gelince bu durumu düzelteceğiz” bile dedi.

Eski AKP’nin Babacan’ı bile “Bir başbakan ve iki bakanın idamıyla sonuçlanan dâvâların utanç merkezini ‘tatil cenneti’ diye pazarlamak tarihe ve demokrasiye ihanettir” dedi ve kendi partisinin yüksek demokratlık kapasitesine ihanet etti.

İktidar yanlısı medya haklı olarak bu haberleri görmezden geldi.

İktidarın sosyal medya destekçileri bu konuda hiçbir şey yazıp söylemedi.

Demokrat Parti’yi unutturmak için miydi yoksa başka daha demokratik niyetleri mi vardı bilemedik.

Ama biz bu haberleri nedense Cumhuriyet ve Bugün gibi gazetelerden öğrenebildik.

Bazı internet okuyucularımız “neden o gazetelerden haber yorumluyorsun” diye bize kızıyorlar. 

Kızmakta da haklılar. Dünkü yazıda da gördük. Haber değeri yok ki bunların!

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