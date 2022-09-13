Demokrat cumhuriyetçiler mi, milliyetçi saltanatçılar mı?

Bir şarkıcının İzmir’de icra ettiği konser öncesinde ve sonrasında bazı siyasetçilerin ve bilhassa Tunç Soyer ile Gültekin Uysal’ın yazıp söyledikleri gündeme oturdu.

Yazılıp söylenenler aslında Türkiye’nin iki ana ekseni üzerinden müzakere edilmesi gereken konular.

Birinci eksen belli: Cumhuriyetçiler ve saltanatçılar ekseni.

Ya da meşveretçiler ve tek adamcılar.

Ya da Hür Dünyadan ve AB’den yana olanlar ve ne idüğü belirsiz Şangay Beşlisine rampalayanlar.

İkinci eksen: Demokratlar ve milliyetçiler.

Cumhuriyetçiler ve demokratlar birbirine yakın uçlar. Aynı şekilde milliyetçiler ve saltanatçılar da birbirine yakın iki renk tonunu temsil ediyor.

Ama maalesef konu “sen benim padişahıma hakaret ettin” ya da “sen benim cumhuriyetime laf ettin” gibi sığ tartışmalarla başka ve ilgisiz yönlere gidiyor.

O kadar ki kamplar bile darmadağın.

“CHP’liyim” diyenler birbirini taşlıyor:

“Hangi CHP’densin? Jakoben CHP’li misin, yoksa kuvâ-yı milliyeci CHP’li misin?”

“AKP’liyim” diyenler birbirini suçluyor:

“Hangi AKP’densin? Eski AKP’li misin, yeni AKP’li misin?” Hatta “Reisçi misin, AKP’li misin?”

Bize gelince:

Bizim “saltanat/cumhuriyet” konusunda alnımız ak, fikrimiz net. Mazimiz temiz, istikbalimiz parlak.

Zira biz cumhuriyetçiyiz. Bir yandan sultanlar hakkındaki “vatana ihanet” isnadının anlamsızlığına inanıyoruz ama öte yandan da saltanatı artık muhal olan ve öyle kalması gereken “eski hal” olarak görüyoruz.

“Cumhuriyeti biz kurduk ve onun sahibi de sadece biziz” diyen gerçek jakoben bazı CHP’lilerin hilelerini deşifre etmek bizim en büyük maharetimiz.

Zira biz demokrasisiz cumhuriyetin anlamsızlığını anlatmakta ustayız. Sesimizi kısan “dindar dostlar”ımıza rağmen hem de.

29 Ekim 1923’te baskın seçimle ve üstelik tek adayın yarıştığı(!) tekten seçmeli seçimle seçilen bir “cumhurreis”in gerçek bir cumhurbaşkanı olamayacağını, olsa olsa bugünkü tek adamlara ve tek adamcılara ilham kaynağı olabileceğini bilir ve bildiririz.

Demokratları destekleriz ama yönlendiririz de…

İzmir’i İzmir yapan şeyin “Demokrat İzmir” unvanı olduğuna inanırız.

İzmir’in ve diğer birçok şehrimizin, azınlığıyla çoğunluğuyla, çok kültürlülükle ve çoğulculukla anılmasından memnun oluruz.

Üstelik “adı cumhuriyet” olan tek parti döneminde bu çoğulculuğun menfi milliyetçi atraksiyonlarla önemli ölçüde ziyan edilmiş olmasını da öteden beri eleştirdik ve eleştiririz.

“Ya (beni) sev ya (ülkeyi) terk et” diyen milliyetçilikler ile farklılıkları bir arada yaşatabilmeyi ifade eden çoğulculuk ve demokratlık arasındaki tercihimizde de çok netiz:

Farklılıkları bir arada yaşatabilmenin yollarını göstermek üzere Bediüzzaman Haftası kapsamında Risale-i Nur Enstitüsünce 2014’te düzenlenen 9. Risale-i Nur Kongresi’nde “Said Nursî’ye göre toplumsal hareketler ve bir arada yaşama” başlığı altında yapılan Masa Çalışmalarının deklarasyonlarını ve akademisyenlerin konuyla ilgili tebliğlerini Köprü Dergisi’nin Bahar 2014 (126.) sayısından incelemelerini bugünün ve geleceğin siyasetçilerine de tavsiye ederiz.

Dergiyi onlara ulaştırmak kimin görevi?