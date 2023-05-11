Demokratlar, Obama etkisi ve Alevi Kılıçdaroğlu

Üç dört gün sonraki seçim aslında bir parti seçimi değil. (Keşke olsa ve ileride o da olur inşallah ama şimdi maalesef öyle değil.) Bu seçim aslında bir tür referandum.

Mevcut antidemokratik sistemin devamını isteyenler ile “artık yeter” diyen ve değişimi isteyenler arasında bir referandum. Aynen 1950 seçimleri gibi.

The Economist ve benzeri dış basın ve yabancı siyasetçiler bu seçimde oy kullanmayacak. Yani onların “keşke şu olsa” türünden yazılarını veya temennilerini iç siyasete müdahale olarak görmenin ve buradan yola çıkarak muhalefete düşmanca bir tavır geliştirmenin, kardeşlik hukukunu daha da bozmaktan başka bir anlamı yok.

Hem, “Türkiye’de demokrasi gelişmeli. Bunun için, belden aşağı vurarak ve hatta dinsizlikle suçlayarak ya da ‘bebecan’ gibi aşağılayıcı üslupla rakiplerini ezmeye çalışan Erdoğan’ın ve akıl hocası Bahçeli’nin otoriter tek adamcılığı bitmeli” diyen türden güçlerin, iç de olsalar dış da olsalar, başımızın üstünde yeri var.

Soralım: Ülkenin Diyanet İşleri Başkanının, 2016’daki darbe teşebbüsünden hareketle ve 2018’de görevi başında iken “terör örgütü üyeliği”nden sorgulandığı bir korku imparatorluğunun demokrasiyle alakası ne kadardır?

Soralım: Devletin radyo ve televizyonu olması ve siyasetler arasında tarafsız kalması gereken TRT’yi yıllardır iktidarın borazanı haline getirip suç işleyen ve işletenler demokrat olabilir mi?

Bu ülkeyi bu hale getiren AKMHP’yi “az da olsa demokrat” partiler sanan ve üstelik de kendisini de dindar demokrat sanan dostlar var. Onlara eskinin Millet Partisi’nin iktidarda olduğunu ve onu devirmenin ancak yeninin CHP’sinin Demokratlarla kuracağı bir koalisyonla yani Millet İttifakıyla mümkün olabileceğini anlatmak lazım.

Yani gelinen noktada soru da cevabı da net:

Türkiye, eski AK Partinin tam zıddına giden ve AKMHP’leşen bir AKP ile devam etmeli mi, etmemeli mi?

Dinin siyasette kötüye kullanılmasını ve milliyetçiliğin kavga sebebi yapılmasını engellemek için, İslam dünyasını demokrasi ile buluşturacak Avrupa Birliği üyelik sürecinin ve dünyayı üçüncü savaştan koruyacak Medeniyetler İttifakı Projesi’nin yeniden başlaması… için değişim şart.

“AKMHP de çok iyi değil ama ya daha kötüsü gelirse” diyenler görünüşte haklı olabilir ama unutmasınlar ki mevcuttaki kötünün gelecekte daha da kötü olmayacağının da garantisi yok.

Gelmekte olan değişimin sembol ismi Kemal Kılıçdaroğlu’na gelince: Kendi beyanına göre Horasan’dan gelmiş bir Türkmen boyuna mensup iken, yerleştiği yer sebebiyle son kertede ana dili Zaza’ca olmuş ve dolayısıyla güncel tasnifte kültürel olarak hem Alevi ve hem de Kürt bir aileden gelen ama sünnî dindarlarla arasındaki kültürel mesafeyi şu ya da bu saikle hızla kapatan bir cumhurbaşkanı adayı.

Biz, şahsen, bilhassa CHP’de başlattığı olumlu yönde değişimi sürdürebilmesi için partisinin başında kalmasını isterdik ama neticede aday oldu.

Ve üstelik toplumsal muhalefetin kendisine çeşitli sebeplerle değer atfettiği Mansur Yavaş’ın ve Ekrem İmamoğlu’nun sağlam ve güçlü desteğini de yanına almayı başardı. Bu sonuç siyasetin tercihi.

Bu İttifaktaki sembollerle gelebilecek değişimin İslam Dünyasındaki muhtemel etkileri, mesela Türkiye gibi bir ülkede bir alevinin cumhurbaşkanı olmasının bölgemizdeki kültürel ve sosyal problemlerin çözümüne yüksek katkı ihtimali üzerinde de şimdiden düşünmemiz lazım.

Yarı Müslüman bir siyahi olarak “Başkan Obama” olgusunun ABD’deki ve dünya siyahileri üzerindeki etkisini biraz incelemek, söylediklerimizi anlamak için yeterlidir.

Biz, netice ne olursa olsun değişimin hayra dönük olması için yapılması gerekenlere odaklanmalıyız.