Demokratları milliyetle korkutan AKP

Milletvekili aday listelerinin ortaya çıkmasıyla netleşti ki…

İki ittifakta da Türkiye’nin bütün siyasi renklerinden birileri az veya çok var.

Mesela milliyetçiler, hem orada ve hem buradalar. Hem de hem Türk Milliyetçiliği yapanlar ve hem de Kürt Milliyetçiliği yapanlar ittifaklara dağılmış durumdalar. Bu tür partilere ya da adaylara rey verecek seçmenin kafası karışık. Hem de hiç olmadığı kadar.

Din üzerinden siyaset yapmaya yönelen cereyanların temsilcileri de iki ittifaka dağılmış durumda. Bu tür adaylara oy verecek seçmenin de kafası karışık. Gerçi bu seçmen yönünden son on yılda AKP’nin durumu hayli uyarıcı oldu. Ayrılanlar ayrıldı, partilerini kurdu, Millet İttifakına dahil oldu. Dolayısıyla Cumhur İttifakına bu seçmenden fazlaca bir oy kayması beklenmez. Ama yine de belirsizlikler var.

“Ben Atatürkçü ve inkılapçıyım” diyenler de iki ittifaka dağılmış durumdalar. Yani, -çok yoktur ama- “ben bir inkılapçı ve bir Kemalist’im” diyecek seçmenin de kafası, bilhassa Hulki Cevizoğlu gibi örneklerle birlikte hayli karışık. Onların bir kısmının ittifak dışı oluşumlara rey ve destek vermesi de muhtemel.

Dördüncü ana akıma yani demokratlara gelince…

“Ben de bir demokratım” diyenler açısından bir netlik var.

Zira Cumhur İttifakının gerçek bir demokrasi ittifakı olmadığı açık. Son pazarlıklar da gösteriyor ki MHP eliyle kurgulanmış bu ittifak Erdoğan’ı iktidarda tutma ve tek adam rejimini sürdürme amacı güdüyor.

(“AKP iktidarını sürdürmek” diyemiyoruz zira ortada AKP diye bir parti kalmadı. Bunu bilhassa taşra siyasetinde ve aday listeleri üzerinden bakan herkes görüp söylüyor.)

Cumhur İttifakının, Erdoğan’ı yeniden başkan yapmak dışında bir amacı yokmuş. Bu uğurda bir rey bir reymiş. Kimden gelirse gelsinmiş.

Ama Millet İttifakının durumu böyle değil.

“Biz değiştik, demokrasiye uyum sağlamakla kalmadık, demokrasiyi yerleştirmeye karar verdik” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin büyük ortak olarak başını çektiği ama bilhassa Demokrat Parti ve lideri Gültekin Uysal ile Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun’un ruh üflemeye gayret ettiği bir demokrasi koalisyonu var. Diğer bileşenlerin demokrasiye taraftarlığı konusunda da -durumları ve talepleri konjonktürel de olsa- bir tereddüt yok.

“Ben demokratım” diyen ve diyecek olan genç-yaşlı seçmenin Millet İttifakına akacağında şüphe yok.

Ama AKHMP yine bir hile yapıyor: Demokratları milliyetçiliklerle korkutuyor. Kürtlük bilinciyle kendi milletvekili listelerine rey verecek olan seçmenin, sıra cumhurbaşkanı tercihine geldiğinde birinci turda da net şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır koyacak olmasını “terör desteği” olarak tarif ediyor.

Oysa bu milliyetçiliklerin ilacı demokrasidir. Örneği AB’dedir.

Demek Millet İttifakına düşen; AB üyeliğini, demokrasi vurgusunu ve samimi çözüm tekliflerini öne çıkarmaktır.