Demokratlık şablonunda Özal, Erdoğan ve Demirel

Önden söyleyelim:

Bu listede Menderes yok zira o demokratlığını demokrasi uğrunda başını vererek göstermiş bir demokrasi ve hürriyet kahramanı. Ve dolayısıyla aslında bir İslam Kahramanı. Elbette onun da şahsî ve siyasî kusurları vardı ama onların bu şablonda bir önemi yok.

Özal ile başlayalım:

O bir siyasetçiydi ama “demokratların lideri” değildi. Aksine darbecibaşı Kenan Evren ve arkadaşlarının, daha darbeden dahi önce seçip beğendiği yardımcı “adam”larından biriydi. Onlar Demirel’i diri diri gömüp demokratları siyaset sahnesinden silip siyaset tarlasını dümdüz ettikten sonra yeniden parselleme ve sürme işini Özal’ın gönüllü yardımıyla yaptılar.

Bir bürokratı iken siyaseten ihanet ettiği Demirel’in yasaklılığını ve siyasetteki yokluğunu fırsat bilerek, 24 Ocak Kararları’ndan tutun da başka birçok başarılı icraatı kendisine mal etmeye çalıştı ve hayatında başardı. Hatta 1987’deki referandumda, bugünkü sun’i demokrat imajına da aykırı biçimde, yasaklardan yana tavır aldı. Ama gücü yetmedi ve erken mematı da o başarıların gerçek sahibine dönmesine yardımcı oldu.

O, muhafazakâr muhalefetin de desteğiyle eski TCK 141-142 ile birlikte 163’ü de kaldırarak aslında dindarların başındaki Demokles kılıcını kaldırdı ve daha başka hayırlı icraatlar da yaptı ama demokrasiyi derinleştirmek ve bilhassa 12 Eylül Anayasasının ideolojisinden kurtulmak konusunda kayda değer hiçbir şey yapmadı.

İktidara muhalefetten gelmedi. İktidardan düştükten sonra muhalefet ve sonra yeniden iktidar görmedi. Aslında bir parti de olmayan Anavatan Partisi de kendisinden sonra partiler çöplüğüne gitti.

Özetle Özal; tontondu, babacandı, Amerikancıydı, belki liberaldi ama demokratlıkta sınıfta kaldı.

Erdoğan’a gelince;

Yirmi sene önce, şimdi “prof” olan birilerinin laboratuvarda krapon kağıdından taze diktiği “muhafazakâr demokratlık” adlı gömleği giydi ama çok geçmeden eski “Siyasal İslamcılık” gömleğini kuru temizlemeciden alıp yeniden giyip siyasi hasma batırılacak minare süngüsüyle kuşandı.

O 15 Temmuz sonrasında oluşan -ya da oluşturulan- havada demokrasi kahramanı gibi gösterildi ama demokrasiyle inanç uyuşmazlığı her sınavında ve bilhassa tek adam rejimi vesilesiyle net şekilde ortaya çıktı.

O da Özal gibi “iktidar muhalefet sarkacında” sınanmadı, muhalefet olduktan sonra ikinci kez iktidar olmadı. Şahsi karizmasına dayanan partisi de şahsî iktidarı sonrasında aynen ANAP gibi partiler çöplüğüne aday.

Her siyasi gibi onun da iktidarı bitecek. Her fani gibi o da ölecek. Onun antidemokratlığının asıl delilleri işte o zaman ortaya çıkacak.

Demirel’e gelince; Isparta İslamköy’deki “demokrasi müzesi” ona yakışır. Türkiye’ye de…

Darbe Anayasasının başlangıç kısmını bile ve hem de olabildiğince geniş bir konsensüsle iki defa değiştirebilen demokratik açılımlar da onun ve ekibinin eseri, AB’ye giriş konusundaki hakiki ve samimi gayret de ona ve ekibine ait.

Elbette onun da her insan ve her siyasetçi gibi eksikleri ve hataları ve hatta bilhassa cumhurbaşkanlığı döneminde bilinçli bazı yanlışları oldu. Bazılarını (mesela 12 Eylül’e giden tıkayıcı süreçte cumhurbaşkanlığı seçiminin kilitlenmesinde Ecevit’le birlikte oynadığı menfi rol gibi) itiraf da etti. Ama bu itiraflar bile onun demokratlığına delildi.

O demokratlık konusunda Özal ile de Erdoğan ile de aynı kulvarda değildi. Kendi kulvarında da açık farkla birinciydi.

Hatta Türkiye’de demokratlığın ölçeğini o yazdı, şablonunu o çizdi…

Hayatını ve hatıralarını, bilhassa siyasete meraklı ve Demokrat Parti’de siyaset yapmaya niyetli gençlerin okuması tavsiye edilir.

