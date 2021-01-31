Denetim ve devlet

Demokraside devlet dediğimiz yapı millet için var olan bir hizmet aletidir. Millet, ipi kendi elinde olan bu aleti elbette uygun yollarla denetleyecek ve hizada tutmaya çalışacaktır. Ama bu yetmez.

Devleti âdil devlet yapan en önemli unsurun iç denetim olduğu söylenir. Kendini denetleyemeyen insanın yalpalaması ve saçmalaması gibi, kendi kendisini denetleyemeyen devlet de yalpalar ve haksızlıklara alet olur. Devletin kendi kendisini denetlemesi öncelikle idarî yapının içinde müfettişler vs. eliyle olur. Ancak bir ölçüde hiyerarşi içi denetim olduğundan bu denetim her meseleyi görmeyi ve çözmeyi sağlamaz.

Asıl denetim yargının yürütme üzerinde yapacağı denetimdir. Ama bu denetim de ancak yargının bağımsız ve tarafsız olması ve bilhassa delil bulma konusunda önünün tıkanmaması halinde işe yarar.

Bunları neden yazdık?

AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı önceki gün başkanlıktan istifa etmiş. Açıklamasında özetle “sağlık sebepleriyle istifa ediyorum, başka sebep aramayın ve dedikodu yapmayın” demiş.

Ama aynı başkanın geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi’ne istifa dilekçesi verdiği ve bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceği iddia edilmişti.

Problemin kaynağı ile ilgili olarak da yine denetim meseleleri var.

Nevşehir Belediyesi’nin önceki yönetiminde bulunan kişiler hakkında yürüyen yolsuzluk soruşturması varmış. İddiaya göre AKP yönetiminden birileri belediye arşivlerindeki delillerin karartılmasını istemiş. Başkan Rasim Arı bu taleplere itiraz etmiş. Sonuçta bu baskılara dayanamamış ve istifa etmiş.

Bunların hepsi yalan ve yanlış olabilir. Bizim meselemiz bu değil.

Ama kırk beş yaşında heyecanlı ve aktif bir belediye başkanı yirmi bir aylık hizmetten sonra sadece sağlık gerekçesiyle başkanlıktan istifa ediyorsa ve bu gerekçeyi yerel kamuoyu bile şüpheyle karşılıyorsa, savcılar başta olmak üzere denetim mekanizmalarında görev alanların durup düşünmesi lazım. “Partimizin imajı bozulmasın” düşüncesiyle yargıdan ve denetimden kaçmak siyasetçiyi kısa vadede belki kurtarır, ama uzun vadede yıkımı hızlandırır.

İşte tipik örnek: İstanbul ve Ankara’nın ve başka bazı yerlerin önceki belediye başkanları AKP tarafından aday yapılmakla yetinilmedi. Süreleri dolmadan önce başkanlıktan zorla istifa ettirildiler. Sonrası malûm.

İstifaya zorlamanın gerekçesi açıklanmadı ve açıklanamadı, ama şimdilerde açılan soruşturma dosyalarından anlıyoruz ki birileri “arşivlerde temizlik” yapmak istemiş.

Arşivlerin temiz olması için zihinlerin temiz olması lâzım.

Ateş olmayan yerden de duman tüter, ama çabuk biter.