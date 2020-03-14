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14 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dengeli ve denetlemeli adalet

Ahmet BATTAL
14 Mart 2020, Cumartesi
“Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz” sloganıyla ve internette “birarada.org” adresinden faaliyet gösteren “Denge ve Denetleme Ağı” Basın Bültenini bize de gönderiyor.

Bu seferki basın bülteninin başlığı “Yargıya güven azalıyor, vatandaşların adaletsizlik algısı pekişiyor!”

Önemli gördüğümüz için bültendeki bazı cümleleri aşağıya aynen alacağız: 

Son yıllarda yaşanan hak ihlâlleri ve yargılama süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar, vatandaşların yargı organının adalet dağıtma işlevine duydukları güvenin azalmasına sebep olmaktadır. İki yıl süren OHAL süreci sonrasında yüksek yargı organlarında yapılan değişiklikler ve yeni sisteme geçişte uyum düzenlemeleri sonucunda yargı üzerindeki yürütme etkisinin arttığı, yargı kurumlarının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerliliğinin sorgulanır hâle geldiği kamuoyunda sık sık dile getirilmektedir. 

Bu doğrultuda hazırlanan bir raporla, ülkemizde yargı alanında ve bilhassa ceza yargılamalarındaki mevcut durum değerlendirilmekte; CHS (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) ile yargı üzerinde yürütme etkisinin arttığı ve buna paralel olarak üst mahkemelerin yaptırım güçlerinin de azalmakta olduğu argümanları ele alınmakta ve bu noktalardan hareketle, yargıya güveni sağlamak için âcilen atılması gereken bir dizi adım tarif edilmektedir.

Yargıya güvenin sağlanması için âcilen atılması gereken adımlar:

• Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yürütme etkisinden uzak, bağımsız bir yapıya kavuşturulmalı; Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısının Kurulun doğal üyeleri olması uygulaması, tüm partilerin ortaklaşması ile yargı bağımsızlığını güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

• Âdil yargılanma ve silâhların eşitliği ilkelerine uygun olarak, yargılama süreçlerinin savunma haklarına saygılı ve savunma ile iddia makamını eşit kabul eden bir yaklaşım ile yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

• AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları yürütme, yasama ve yargının tüm kurumları tarafından dikkate alınmalıdır.

• Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nin (SEGBİS) istisna seviyesinde kullanılması sağlanmalı, SEGBİS’e başvurulacak haller kesin sınırlar ile belirlenmelidir. Mecliste yargı alanında “reform” kapsamında son yapılan yasal düzenlemede SEGBİS uygulaması idarî yargılamalarda da uygulanacak şekilde genişletilmiştir. Mahkemede yüz yüzelik ve hâkim önünde dinlenilme ilkelerine aykırılık teşkil eden bu uygulamanın genişletilmesi, âdil yargılanma hakkına müdahale alanının genişletilmesi olarak yorumlanmaktadır.

• HSK kararlarının objektif kriterlere dayanması, yargı denetimine tabi olması ve Kurulun, hâkimler ile ilgili iş ve işlemlerinde, Anayasa ve uluslar arası sözleşmeler ile tanımlanan “hâkim bağımsızlığı” ilkesine hâlel getirmeyecek biçimde hareket etmesi sağlanmalıdır.

• Avrupa Hâkimleri Danışma Kurulu (CCJE), Venedik Komisyonu gibi kurumların raporları ve bu konudaki evrensel ilkeler doğrultusunda, yargı teşkilâtlarında reforma gidilmesi ve disiplin cezaları gibi durumlar dışında, kendileri istemediği müddetçe hâkimlerin görev yerlerinin değişmemesi yasal güvence altına alınmalıdır.

Önemli tesbit ve teklifler. Biz de iştirak ediyoruz. Ayrıntılar için rapora kendi web sayfalarından ulaşılabilir.

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