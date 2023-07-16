Derenin ardında ne var?

Başlık yanlış mı yanlış.

Elbette derenin değil tepenin ardı sorulur. Derenin ardı olmaz. Derenin ardını da öte yanını da dereye bakan herkes görür.

Bazen yanlış soru doğru cevaba kapı açar. Test çözmüş olanlar bilirler. Olmazlardan gidip oluru bulmak mümkün olabilir.

AKP’nin akıl hocalarından olduğunu tahmin ettiğimiz ve AKP’nin kendi kurumsal varlığını ve iddiasını Erdoğan’dan sonra dahi sürdüreceğini öteden beri dillendiren İhsan Aktaş geçen gün Yeni Şafak’taki “Muhafazakar camianın şapka devrimi ne zaman başlayacak?” başlıklı yazısında şunları yazdı:

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Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları başta olmak üzere Türklerin tüm tarihinde büyük liderlerin oynadığı merkezî rolü görerek şimdi hayati bir gerçekle yüzleşmemizin zamanı gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacak. Muhafazakâr camianın başında tarihteki kahramanlar gibi sahneye çıkıp rakiplerini yenen ve gemiyi karaya güvenle çıkaran bir kaptan olmayacak.

Bu yazı, bu gerçeklikle yüzleşmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası Türkiye’yi tasarlamak açısından yürütülecek tartışmalar için bir başlangıç adımı olarak alınmalıdır. Said Halim Paşa’nın, Adnan Menderes’in, Turgut Özal’ın, Necmettin Erbakan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolundan gidenlerin, yani “Büyük Türkiye” hayalini kuranların fert, aile, sivil toplum, ekonomi ve siyaset gibi tüm alanlarda bir kurumsallaşma sürecini başlatması artık zorunlu hâle gelmiştir.

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Önce şunu söyleyelim: Yeni Şafak’ın bu yazısını okuyabilmemiz için evvela bir faizli bankanın reklamını görmemiz gerekti.

Tahlile gelince:

1. Biz Selçuklu-Osmanlı dizilerinin avam üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Ama entelektüellerin de gizliden gizliye saltanatçı olabileceğini pek düşünmüyoruz.

Yazı şapka devrimi gibi zıt bir metafora dayandırılmış ama aslında AKP şapkasından tavşan çıkarma gayreti yazısı gibi olmuş.

2. Anlaşılan yazar ve ekibi, Anayasa değişikliği yoluyla Erdoğan’ın önünü yeniden açma konusunda ümitli değiller.

Bu demektir ki gündemdeki Yeni Anayasa tartışmaları “Erdoğan’ı düşünerek değil sonrasını düşünerek” yapılacak. Bunun neye alamet olduğunu zaman içinde göreceğiz.

3. Yazıda Erdoğan için kullanılan “gemiyi karaya güvenle çıkaran kaptan” metaforunu biz pek anlamadık. Zira gemi karadan denize iner ama karaya sadece “oturur”.

4. Erdoğan’a gelinceye kadar Said Halim Paşa’nın, Adnan Menderes’in, Turgut Özal’ın, Necmettin Erbakan’ın adını kolaylıkla zikredebilen bir yazarın Demirel’i unutmuş olması mümkün değil.

Elbette demokratlığıyla canlı kanlı olan Demirel hem yazar için ve hem de bu listedekileri sevenler için kolay lokma olmadığı gibi kullanışlı bir “malzeme” de olmamıştır.

5. Yazarın bütün alanlarda kurumsallaşma süreci başlatma ihtiyacını tesbit etmesinin Türkçesi, “yirmi yıldır kişilerle yürüdük ve devlette kurumsallığı bitirdik”dir.

6. Erdoğan’ı cumhurbaşkanı yapamayacak olan bir AKMHP’nin kimi ne yapabileceği ve seçimlerde nasıl bir işbirliği performansı göstereceği pek merak edilen bir husus değil. Zira en azından sekiz on senedir herkes biliyor ki “Erdoğan gider AKP biter”.

İhsan Aktaş’ın bu konuda öteden beri farklı düşünüyor olması bir temenni olarak anlam ifade edebilir. Ama bir gerçeklik olarak değeri sıfıra yakındır. Zaten kendisi de yazısında bunu itiraf etmiş oluyor.

O halde yakın gelecekte “AKP kalacak ve içinden lider çıkaracak” değil. Siyaset yeniden dizayn edilecek ve bu yeni siyasette yeni liderler ve belki de yeni partiler yarışacak.