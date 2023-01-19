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19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Devlet Bahçeli ve husumet tasnifi

Ahmet BATTAL
19 Ocak 2023, Perşembe
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli bugünlerde Altılı Masa’ya ve bilhassa AKP’den ayrılıp siyaset yapan üyelerine çok şiddetli vuruyor. (Perinçek de onun izinden gidiyor.)

Bahçeli’nin husumeti adeta simasından fışkırıyor. (Son sekiz on senedir simasından husumet fışkıran ikinci siyasetçi elbette Erdoğan.)

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu neredeyse Bahçeli’nin günlük ya da haftalık özel muhatapları durumunda. 

Bir zamanlar AKP’ye muhalefetini çok şiddetli yapmış bir politikacı ve partisi için, eski AKP’lilere muhalefete devam etmek, kendi içinde tutarlı da sayılabilir. 

Ama işin esası başka. 

Eski AKP’liler “AKP ve lideri değişti, biz bu yüzden ayrıldık” diyorlar.  

Bahçeli de bunlara “siz ayrılmakla AKP’ye ve bizim sayemizde sahiplendiği milli davaya ihanet ettiniz” diyerek vuruyor. 

Yani merkezde yine bencil politika ve ilkesizlik var. 

“Yanımdaysan iyisin ve hatta meleksin, karşımdaysan kötüsün ve neredeyse şeytansın” prensibine dayalı bu politikadan Allah’a sığınmak lazım. 

AKP’nin ideolojik siyaset konusunda değişmediğini iddia eden var mıdır? Sanmıyoruz. 

MHP’nin AKP’ye ve ideolojilere bakış konusunda değiştiğini iddia edecek olan var mıdır? Bunu da zannetmiyoruz. 

O halde MHP’nin AKP’ye değil AKP’nin MHP’ye dönüştüğü açık.

Bu durumda, AKP’den ayrılıp parti kuran ya da kurulmuşlara üye olan eski AKP’lilerin değiştiğini ve hatta kendi partilerine ihanet ettiğini iddia etmek baştan yanlış.

Elbette onlar da değişmiş olabilirler ve belli bazı konularda değişim elbette iyidir. 

Ama; 

-AB üyeliği hedefi, 

-İnsan hakları ve demokrasi,

-Dış politika, 

-Komşularla ilişkiler, 

-Kemalist milliyetçilik,

-İdeolojik devlet anlayışı ve devletçilik,

-Sivil alandaki din hizmetleri ve cemaatler,

gibi konularda tek değişen var: AKP.

AKP’den ayrılanlar da zaten bu sebeple ayrıldıklarını söylüyorlar. Ki, haklılar ve doğrudur. 

Bazılarının “kayda değmez” dediği Doğu Perinçek ve Vatan Partisi de AKP’nin değiştiğini ve bu sebeple desteklediklerini söylüyor. 

AKP’nin sıkı muhalifi iken destekçisi haline gelmiş olan MHP de bu sebeple artık destekçi haline geldiğini açıkça bildiriyor. 

Bu denklemlerin sonucu şu: 

Siyasi yanardönerlik AKP’de ve onu dönüştürmeyi başaran MHP’de.

Biz, Bahçeli’nin, Altılı Masa’yı “ilkelerin bileşimi” olarak okumaya ve anlamaya çalışmasını isteriz. Ve bu yolla öğrendikleri üzerinden doğru bir siyasi tavır geliştirmesini tavsiye deriz. 

Milliyetperverlikte samimiyet de bunu gerektirir. 

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