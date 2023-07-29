Devlet ciddiyeti ve CİMER

Bir zamanlar TV’de meşhur olan “Emret Bakanım” ve “Emret Başbakanım” adlı diziler, devlet geleneği içinde zamanla oluşmuş bir kültürün sinema dilinden yansıtıcısıdır.

Benzer örnekler çeşitli ülkelerde farklı zamanlarda ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de son yirmi senenin örneği ise CİMER adlı kuruluştur.

Kısaltmasını “Ciddiyet Merkezi” olarak okuyup ifade etmeyi çok isterdik.

Ama geldiğimiz noktada “Ciddiyete Davet Merkezi” olmaya bile layık değil.

Bir örnekle anlatalım:

Son yirmi senede uzun süre AKP’den belediye başkanlığı da yapmış bir dostun da bulunduğu sohbet meclisindeyiz.

Konu, bir şehrin içinden geçen karayolundaki trafik yoğunluğuna bağlı tıkanıklığa ve yine aynı sebeplerle aynı bölgede sık yaşanan kazalara geliyor.

Bir misafir sözü alıyor ve “trafiğin rahatlatılması için evvela üç şeritli yolda en sağ şeride park etmiş araçların kaldırılması lazım, ben bu konuyu CİMER’e yazsam nasıl olur” diyor.

Eski başkan gülümsüyor ve şu mealde konuşuyor:

“CİMER’i fazla abartmayın. Yoksa hayal kırıklığına uğrarsınız. CİMER dediğiniz, neticece, dağıtım görevlisi durumundaki üç kişi. Onlar başvuruları tasnif edip ilgili kamu yönetimi birimine paslıyorlar ve şikayetçiye cevap verilmesini istemekle yetiniyorlar. Cevap verildi mi? Verilen cevap doğru mu? Doğru olsa bile işe yarar mı yaramaz mı? CİMER bu soruların cevaplarıyla ilgilenmiyor. ‘Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım’ modunda devam edip gidiyor.”

Acemiler bu cevaba şaşırıyor ama o sohbette olup da kamu yönetiminin geldiği noktayı az çok bilenler cevabı teyit etmekle yetiniyor.

CİMER’in verimliliğine ilişkin bu ve benzeri soruların açık yüreklilikle cevaplandırılması, CİMER eliyle verilen kamu denetimi hizmetinin verimli olup olmadığını test edebilmemiz için çok kıymetli.

Bu aynı zamanda devlet ciddiyetinin de bir gereği.

Ama bu soruların cevapları açık kaynaklarda yok.

Daha da önemlisi bilinçli kamuoyu bu soruların cevaplarını iyi bildiğinden emin.

Yani “işe yaramaz, boşuna uğraşmayın” diyenler çoğunlukta.

Üstelik bu cevapları verenlerin siyasi tercihi de karışık. Yani içlerinde AKP’li de var CHP’li de.

Ve sonucu şu:

Hep yazıyoruz. Devlet demek önce denetim demektir.

BİMER ve sonra CİMER ilk çıktığında “işte devlet ciddiyeti budur, teknoloji ve internet sayesinde nihayet idarenin hiyerarşik denetimi sağlanacak” denildi.

Ama gördük ki işlemeyen bir sistemin varlığı sistemin hiç olmamasından daha kötü.

Zira sistem olmasa yokluğunu çok az kişi hisseder.

Oysa sistem var ve fakat işlemiyorsa, olması gerektiğini bilen herkes yokluğunu da bilmiş olur.

Bu ise sosyal hayatta devlete güveni zedeler ve hatta bitirir.

Çare bellidir: Denetimi yeniden devreye sokmak ve dolayısıyla devleti yeniden ayağa kaldırmak.

Bu iş bu iktidarın yapacağı bir iş midir?

Bu iktidardan bari bu konuda ümitli olalım mı?

Ne dersiniz?