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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Devlet yönetmek çok mu zor?

Ahmet BATTAL
14 Nisan 2020, Salı
Cuma günü dört ayrı yerden benzer bir soru soruldu: “Bu resmî yazı bizim vakfımızın mensuplarının sanal ortamdaki sohbetlerini ve toplantılarını da yasaklamış oluyor mu?”

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakıflara gönderilmiş olan 48575 sayılı ve 09.04.2020 tarihli “Genel Kurul ve Diğer Toplantılar” konulu yazı şöyleydi:

“İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı ‘Coronavirüs Tedbirleri’ konulu Genelgesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir. Söz konusu genelge ile alınan tedbirler, 17.03.2020 tarihinde e posta yoluyla vakıflara ve Bölge Müdürlüklerimize duyurulmuştur. Ancak, vakıfların toplantılarını (genel kurul veya diğer toplantılarını) bu süreçte elektronik/sanal ortamda yaptığı, Devletimizin aldığı tedbirleri hiçe saydığı görülmüştür. Bu nedenle, vakıflar tarafından yapılacak tüm toplantılar (sanal ortamda yapılacaklarda dahil olmak üzere) 01.07.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bilgilerini ve Gereğini rica ederim.” (imlaya dokunmadık)

Bu yazıyı, bilhassa “Devletimizin aldığı tedbirleri hiçe saydığı görülmüştür” cümlesindeki üslûp sebebiyle ciddiye almak istemedik, ama meğer yazı gerçekmiş. 

Ama daha gerçek olanı şu: 

Bu ilk yazı aynı günlü bir başka yazı ile yenilenmiş ve şu şekle gelmiş: 

“İlgi: 09.04.2020 tarih ve E.48575 sayılı yazımız. İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir. Söz konusu genelge ile alınan tedbirler, 17.03.2020 tarihinde e posta yoluyla vakıflara ve Bölge Müdürlüklerimize duyurulmuştur. Ancak, Vakıfların genel kurul toplantılarını toplu olarak bir araya gelerek yaptığı görülmüştür. Bu nedenle, ilgi yazımızda da belirtildiği üzere, Vakıflar tarafından yapılacak seçimli genel kurul toplantıları 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ancak, vakfın icra-i yönetim faaliyetlerini kısıtlayıcı bir hüküm söz konusu değildir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Burhan ERSOY Genel Müdür.” (imlaya dokunmadık)

Tavzihle birlikte anlaşılıyor ki vakıf gönüllülerinin elektronik ortamda yaptığı toplantılara dair bir yasak (yazıdaki yanlış tabirle “hüküm”) söz konusu değil. 

Esasen böyle bir yasağın böyle bir idarî birimin amirinin emriyle ve böyle bir yazıyla konulması zaten söz konusu dahi olamaz. Hatta bunu kanun bile yapamaz. Anayasa açık. 

Bu hata neden yapılmış? Genel Müdürün bir günde imzaladığı yazı sayısı 48575’den 48829’a çıktığına göre demek ki Sayın Genel Müdür o gün hayli yazı okuyup imzalamış. Hata da her halde buradan kaynaklanmış.  

 Fakat Genel Müdürün, düzeltme yazısında, “vatandaşların internet üzerinden birbiriyle görüşmesine biz devlet olarak ne karışabiliriz ki” demesi de lâzımdı, dememiş.  

Onu da biz demiş olalım. 

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