"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Devletin içindeki o kafanın içindeki devlet

Ahmet BATTAL
05 Nisan 2020, Pazar
Cumhurbaşkanı belediyelerin (ama elbette muhalefetin elindeki belediyelerin) yardım toplayıp dağıtmasını engellemeye yönelik olarak “devlet içinde devlet olmaz, buna izin vermeyeceğiz” dedikten ve Diyanetin de “bu senelik zekâtınızı devlet aracığıyla verebilirsiniz” iftasından sonra başlayan tartışmalarda ilginç şeyler yazılıp söylendi.

Bunlardan biri de İslam devletinde zekât toplama hakkının ve görevinin “münhasıran” devlete ait olduğu iddiası idi. 

“Bu çağda bu kafa” diye bir alto-motto vardır ya. Tam olarak bu çağdaki bu kafalara uyuyor. 

Bu kafa, dinî kaynakları ihlâs odaklı okumuyor. 

Onları okusa da çağı okumuyor. Hulus-u niyeti faydasız yani.

Çağı okusa başına gelecek belli. Mesela eski zamanda teoride var olan, ama pratikte var olmayan bir hakkı, muhalefet etme hakkını, ne yapacak? Ya da bugünün partili demokrasisini, yönetimde vali/belediye başkanı çift başlılığını neresine koyacak? Çift başlı kartal çalan hırsız gibi cebine mi!

Bu kafa Türkiye Cumhuriyeti Devletini eskiden beri İslam Devleti olarak görüyor olsa mesele yok. Ama nerede…

Bu kafa devletimizin AKP ile birlikte İslam Devleti olduğuna iman ediyor. O kafanın kulağına sormak lazım: Ne ara, ne çabuk, hangi sebeple İslam Devleti olduk? Eskiden beri var olan Diyanet İşleri Başkanını tayin eden kişi onun kadar iyi tecvitle Kur’an okuyor diye mi mesela? 

Geçelim ve kabul edelim ki devletimiz İslam Devleti (ki biz dindar milletin devletinin de bilmânâ dindar olacağını düşünenlerdeniz).

O zaman bu kafa devletin bir birimi olan belediyeleri (dikkat ediniz, “belediye başkanlarını” değil, “belediyeleri”) neden ve nasıl İslam dışı ilan ediyor? 

Hepsini etmiyorsa neden bazı belediyeleri İslam dışına atıyor? Başkanlarının partisinden dolayı mı? Buna hakkı var mı? 

Zekât ve diğer yardımlara aracılık konusunda tek yetkili devlet olacaksa “özel sektör”ü ve bilhassa gönüllü hizmetleri, “üçüncü sektör”ü, “beşinci sektör”ü v.d.  nereye koyacağız?

Devleti her konuda tek yetkili ve tek otorite yapmaya kalkışan/çalışan dinde hassas ve fakat akıl ve muhakemede noksan zevatı tek kelimeyle ve tek tek “tebrik edelim” ki evde kalsınlar! Evlenip çoğalmasınlar. 

Hem, modern devletin işi, “sosyal devlet” bile olsa, yardım toplama işine aracılık mıdır?

Devlet kendi kamusal kaba kuvveti ile tek bir şey toplar: Vergi. 

Ve devletin topladığı vergilerle ilgili görevinin tek bir sınırı vardır: Tüm vatandaşları arasında sosyal adaleti sağlamak. Dinli dinsiz, sağlı sollu, akıllı deli, aklı karalı fark etmeden… 

Tam şimdiki gibi!

Okunma Sayısı: 550
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korona dünya için büyük bir imtihan

    3 ay elektrik ve doğalgaz ücreti istemeyin

    İnsanlar eşitlik ve adalet bekliyor

    Dünya genelinde son 24 saat

    İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 16,1'e geriledi

    Yurt dışında 156 Türk vatandaşı vefat etti

    Araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımlandı

    'ABD'de salgın 7 gün içerisinde zirve yapabilir'

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 23 bin 934’e ulaştı

    İtalya'da ölü sayısı 15 bini aştı

    Kültür ve Turizm Bakanı yapılan düzenlemeleri paylaştı

    Devlet maske satacak

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Beraber mücadele edelim' çağrısı

    ABD'de virüs nedeniyle 1105 can kaybı daha yaşandı

    "Yurtlarda 15 bin 756 kişi karantinada"

    Meteorolojiden fırtına uyarısı

    Japonya, koronavirüse karşı yararlı olan ilacı ücretsiz dağıtacak

    Tekirdağ'da toplu ulaşım durduruldu

    Yeni alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da sessizlik hakim

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dualar yerine âh’lar ulaşınca...
    Fatih Yokuş

    Koronavirüse yakalandım
    Halil ELİTOK

    Koronavirüs ve Dabbetü’l-Arz
    Genel

    Korona dünya için büyük bir imtihan
    Ahmet BATTAL

    Devletin içindeki o kafanın içindeki devlet
    Adnan NACİR

    Rabbim affetsin, milletim “Bağışlasın”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Konuş korona söz senin!
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık bazılara bir ihsan-ı İlâhîdir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Amerika ölçü mü?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.