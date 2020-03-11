Devletin sıra dayağı: Yargı

Dünkü yazımızı “en temel hedef hukuk devletidir” diye bitirdik. Hukuk devleti “hakkı sahibine, hak ettiği cezayı da sadece hak eden suçluya” veren devlettir.

Hukuk devletinde yargı “el değiştir”mez. Sadece kendi kendisini geliştirir.

Guguk devletinde ise yargı birilerince toplu ceza aracı olarak yani bir tür sıra dayağı sopası gibi kullanılır.

Sıra dayağının ne olduğunu bilmeyen var mıdır acaba? İlkokulda olur, lisede olabilir. Askerde bile olmuşluğu vardır.

Meselâ bir sınıfta bir iki çocuk yaramazlık yapar. Disiplin meraklısı öğretmen ya da idareci yaramazlık yapanı cezalandırmak için bulmaya çalışır. Ama bilenler söyleyemez ya da söylemez.

İş inada biner ve öğretmen ya da idareci cezayı herkese verir. Sıra dayağından geçirerek!

Herkes her şeyiyle tam kabahatli değildir, ama kabahatsiz de değildir. Çoğunluk, işlemediği suçun cezasını çeker. İşlediği suç, “suç işleyen arkadaşını ihbar etmemek”tir.

Bu arada suçu işleyen de asıl disiplin cezasından kurtulur ve eline vurulan birkaç sopa ile yırtar.

Doğu toplumlarında ve bizde adalet aşağı yukarı böyle işliyor. Bir tür sosyal adalet ya da yük paylaşımı gibi! Devlet yargısı suçlu-masum ayrımını çok da iyi yapmaksızın kendince suçlulara kendince cezayı tatbik ediyor. Kanunlar uygulanmıyor ya da esnetiliyor ve müeyyidenin ucu bilhassa ideolojik sebeplerle herkese dokunduruluyor.

Yani bu iş bir tür sıra dayağı gibi. Sırası gelen dayağı yiyor. Suçlu olup olmadığı çok da önemli değil.

Ama dayak yiyenler o dayağın da kızgınlığıyla bazen bir süre sonra bir tür iktidar elde ediyor ve “dayak atan” gibi görünüyor.

Bize göre dayak attığını sananlar aslında dayakta kullanılan sopa olarak iş görüyor.

Bu işlerin arkasında hep bir “devlet aklı” duruyor. O devlet aklı değişmedikçe de bu işler değişmeyecek gibi görünüyor.

Değişim isteyenler hukuk devletini istemek yerine o devlet aklının “aklına girmeye” çalışıyor.

İdeolojik sebeple oraya giren ise değiştirmeyi başarmak yerine değişiyor ve oraya alet oluyor.

Hukuk devleti için çare tam demokrasi ve ideolojisiz devlet.