"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Devletin sıra dayağı: Yargı

Ahmet BATTAL
11 Mart 2020, Çarşamba
Dünkü yazımızı “en temel hedef hukuk devletidir” diye bitirdik. Hukuk devleti “hakkı sahibine, hak ettiği cezayı da sadece hak eden suçluya” veren devlettir.

Hukuk devletinde yargı “el değiştir”mez. Sadece kendi kendisini geliştirir.

Guguk devletinde ise yargı birilerince toplu ceza aracı olarak yani bir tür sıra dayağı sopası gibi kullanılır.

Sıra dayağının ne olduğunu bilmeyen var mıdır acaba? İlkokulda olur, lisede olabilir. Askerde bile olmuşluğu vardır.

Meselâ bir sınıfta bir iki çocuk yaramazlık yapar. Disiplin meraklısı öğretmen ya da idareci yaramazlık yapanı cezalandırmak için bulmaya çalışır. Ama bilenler söyleyemez ya da söylemez.

İş inada biner ve öğretmen ya da idareci cezayı herkese verir. Sıra dayağından geçirerek!

Herkes her şeyiyle tam kabahatli değildir, ama kabahatsiz de değildir. Çoğunluk, işlemediği suçun cezasını çeker. İşlediği suç, “suç işleyen arkadaşını ihbar etmemek”tir.

Bu arada suçu işleyen de asıl disiplin cezasından kurtulur ve eline vurulan birkaç sopa ile yırtar.

Doğu toplumlarında ve bizde adalet aşağı yukarı böyle işliyor. Bir tür sosyal adalet ya da yük paylaşımı gibi! Devlet yargısı suçlu-masum ayrımını çok da iyi yapmaksızın kendince suçlulara kendince cezayı tatbik ediyor. Kanunlar uygulanmıyor ya da esnetiliyor ve müeyyidenin ucu bilhassa ideolojik sebeplerle herkese dokunduruluyor.

Yani bu iş bir tür sıra dayağı gibi. Sırası gelen dayağı yiyor. Suçlu olup olmadığı çok da önemli değil.

Ama dayak yiyenler o dayağın da kızgınlığıyla bazen bir süre sonra bir tür iktidar elde ediyor ve “dayak atan” gibi görünüyor.

Bize göre dayak attığını sananlar aslında dayakta kullanılan sopa olarak iş görüyor.

Bu işlerin arkasında hep bir “devlet aklı” duruyor. O devlet aklı değişmedikçe de bu işler değişmeyecek gibi görünüyor.

Değişim isteyenler hukuk devletini istemek yerine o devlet aklının “aklına girmeye” çalışıyor.

İdeolojik sebeple oraya giren ise değiştirmeyi başarmak yerine değişiyor ve oraya alet oluyor.

Hukuk devleti için çare tam demokrasi ve ideolojisiz devlet.

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Paniği virüsten daha tehlikeli

    Türkiye’deki ilk koronavirüs vakası açıklandı

    İtalya'da bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı!

    İİT’den Atina’ya çağrı

    Prof. Dr. Bağcı: HTŞ bize kaldı

    Kremlin’deki skandala muhalefetten tepki

    Sığınmacılar imtihanımız

    Savaşsız ve sınırsız bir dünya

    Bakan Selçuk: Resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyin

    'Test yaptıracaktım ama ortada bir neden göremedim'

    Patriot için S-400'ü iade şartı

    Koronavirüs teşhisi konulan İranlı Bakan iyileşti

    Türk ve Rus askeri heyetleri toplandı

    AP Başkanı kendini karantinaya aldı

    Diyanet asgari fitre miktarını açıkladı

    İbrahim Kalın: Adım sırası AB'de

    Polonya Genelkurmay Başkanı koronavirüse yakalandı

    Merkel'den Libya için diplomasi çağrısı

    Erdoğan'dan 'Patriot' açıklaması

    MEB'den "koronavirüs" uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Putin’in ayetli mesajı ve halimiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Suudi Arabistan’da olağanüstü hâl
    Genel

    Paniği virüsten daha tehlikeli
    Ahmet BATTAL

    Devletin sıra dayağı: Yargı
    Mustafa ORAL

    Merhamet, Rabbim merhamet
    Faruk ÇAKIR

    Yıllar boşa geçmiş
    Genel

    Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sahibini kirleten mal nedir?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Adım adım aile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.