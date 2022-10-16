Din ve siyasetler ve CHP siyaseti

Siyasetler ve siyasetçiler dine ve dinî meselelere bakış yönünden “tamamen nötr” değillerse üç pozisyonda olabilirler:

1. Siyasetini dinsizliğe alet etme.

2. Siyasetini dine hizmetkâr etme.

3. Dini siyasetine alet etme.

Bu üç ihtimal yönünden CHP’yi değerlendirelim.

Önce birinci pozisyon:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve onun kontrolündeki CHP’nin “demokratik taşra siyaseti”nin de etkisiyle son yıllarda geliştirdiği bazı söylemler ve vaatler yukarıdaki birinci grubun bu partide barınmasını önemli ölçüde zorlaştırmış gibi görünüyor.

Açıktan dinsizlik yapanlar ve jakoben laiklik talep edenler ile inkılapçılığı sürdürmek gerektiğini iddia eden Kemalistler Kılıçdaroğlu ve ekibi ile bir yandan parti içinde ve dışında vuruşuyorlar ama bir yandan da daha radikal ve daha marjinal partilere ya da ekiplere kayıyorlar gibi görünüyor. (Bu durum bu partiyi “marjinal sol”dan “ortanın solu”na kaydırmaya hizmet edebilir.)

Bu görüntü geçici bir durum ve hatta bazı yönlerden sadece bir yanılsama da olabilir. Ama hayra yöneltmek ve kalıcı bir durum haline gelmesini sağlamak Türkiye’nin ve dinimizin hayrınadır.

Bilhassa “bir adama kırk defa ‘iyisin’ desen iyi olabilir” kuralını burada da işletmek gerekir.

İkinci pozisyona bakalım:

Bugünkü durum itibariyle CHP’nin siyaseti dine hizmetkâr edecek bir parti olmasını beklemek hayli iyimser ve hatta hayalperestçe bir bakış olur. Zaten bu dindar milletin bu partiyi kendi iradesiyle iktidara taşımayacak olmasının bizce asıl sebebi de budur.

CHP koalisyon ortağı olamadığı dönemlerde muhalefet olarak kalacaktır. Ama muhalefetin ve bilhassa “ben inkılapçı ve kurucu partiyim” iddiasından vazgeçmeyecek olan bir partinin dinî konulardaki muhalefetinin kalitesi de önemlidir.

Üçüncü ihtimal yönünden bakacak olursak:

Dini siyasete alet etme riski her parti için vardır. Ama bu risk kendisini asıl iktidar olduğunda gösterir.

İlginçtir, son yıllardaki söylemleri sebebiyle CHP için “bile”, “dini siyasete alet ediyor” şeklinde ithamlar duyup görüyoruz. Bilhassa, iktidarın dini siyasetine alet ettiğini söylediğimizde buna itiraz edemeyenlerden aldığımız ilk hileli tepki bu yönde oluyor. “Ama CHP de …” diye başlıyorlar.

Şu ya da bu dine ya da mezhebe mensup ve şu ya da bu oranda dindar olan seçmenin reyine talip olan her parti, seçmenin dinî hassasiyetlerine ve taleplerine de saygı gösterir ve göstermelidir. Bu bir “alet etme” değildir.

Bazıları bu tutumu “ama o parti ya da o siyasetçi aslında dine ya da dindarlara saygı duymadığı halde saygı gösteriyor” diyerek eleştirebilir. Bilhassa CHP’liler yönünden bu durumla sıklıkla karşılaşırız.

Ama bu haklı bir eleştiri değildir. Zira bu çelişkili hal, olsa olsa “madem saygı gösteriyorsun, saygın samimi olsun ki değeri yüksek olsun” şeklindeki bir talebin gerekçesi olur.

Din hizmetleri alanını ve din hürriyetini şu ya da bu şekilde iyileştirme konusunda partiler arasında rekabet ya da müsabaka olabilir ve hatta olmalıdır. Elbette bu da bir “alet etme” hali değildir. Zira devlet için din hizmetleri alanı ile mesela ulaşım hizmetleri alanı arasında bu yönden bir fark yoktur.

Dini siyasete alet etmek dini kendi tekeline almakla olur.

Oysa bir siyasetçinin “umumun mal-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslekdaşlarına daha ziyade has göstermesi” dine fayda değil zarar verir.

Dini siyasete alet etmek, mesela camiyi kendi tekeline almak ve hutbe makamını siyasetine alet etmekle olur.

Önceki günkü Cuma hutbesinde olduğu gibi doğruyu yanlış zamanda söyleyince “bunlar sansür kanununa sosyal zemin hazırlamak için hutbe okuttu” iddiası ortaya atılır ve bu iddia halk tarafından da haklı görülür ve böylece “kavî bir ekseriyette dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek” riski ortaya çıkmış olur.

Bu sebeple dünkü yazımızda delilleriyle izah ettiğimiz üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özerkleştirilmesi CHP’nin de vaadi ve teklifi olabilir ve olmalıdır.

