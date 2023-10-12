Dindar hâkimin adaletteki vazifesi

Hâkim dindar da olsa dine mesafeli de olsa adalete hizmetteki vazifesi aynıdır: Tarafsız ve âdil olmak.

Ama doğru şekilde kodlanıp uygulanmamış olan dindarlık bazı hatalı sonuçlar doğurabilir.

Birincisi; dindar ve taraflı bir hâkim dindaşlarını tercih edebilir ve adaletin terazisini bozabilir. Aynen milliyetçi ve taraflı bir hâkimin milletdaşlarını kayırmayı tercih etmesi riski gibi.

İkincisi; dindarların iktidara gelmesini veya dindarların iktidarının sürmesini isteyen bir hâkim de dindaşlarını desteklemeye kalkabilir ve adaletin terazisini bozar.

Devlet eliyle din dayatmak anlamına gelen ve ideolojiye dönüşmüş olan bir din anlayışı ihlasa zıttır ve dine faydadan çok zarar verir.

O halde dindarlar hâkim ya da hâkimler dindar olmamalı mı?

Hayır, maksadımız o değil.

Hâkim vazifesini yaparken Allah’ın adaletini tecelli ettirmek niyetiyle hareket ediyorsa mana-yı harfi ile adalet dağıtıyor demektir ve bu niyet öncelikle kendisinin ahiretine fayda sağlar.

Dindar hâkim dikkatli ve basiretli davranır ve hükmünün dünyevi açıdan da adaletli olmasını sağlarsa başkalarının da dünyasına ve dolayısıyla ahiretine fayda vermiş olur.

Ayrıca, bilhassa ceza hâkiminin “gerçekten dindar” olmaması bazı hatalı sonuçlar doğurabilir. Şöyle ki:

Ahirete ve büyük hesap gününe inanan bir hâkim bu dünyada adaleti tecelli ettirirken suçluya ceza vermeyi değil masumun hakkını korumayı esas alır.

Ki, buna adalet-i mahza denir.

Zira dindar hâkim ahirete inanır ve bilir ki suçlunun cezasını bu dünyanın mahkemeleri verememiş olsa da endişeye gerek yok. Zira hiçbir suçlu Allah’ın büyük mahkemesinden kaçamayacak.

Dolayısıyla dindar hâkim suçluya her ne şekilde olursa olsun ceza vermeyi öncelikli işi haline getirmez. Suçluya, masumların hakkını ihmal ve ihlal etmeden ceza vermek gerektiğini bilir.

Zira hakiki dindar hâkim bilir ki Allah’ın bu dünyada tecelli eden ve hâkime örnek olan adaleti iki türlüdür:

Müsbet adalet haklıya hakkını vermektir. Allah her bir varlığa hakkını tam olarak vermiştir.

Hâkimlerin tecelli ettireceği müsbet adalet, Allah’ın insana verdiği hakkı yerinde tutmak yani haklının hakkını korumak ve hayat ve hak sahibinin hakkını ihlal etmemektir.

Menfi adalet ise suçluya ceza vermektir. Suçluya ceza vermek de elbette adalettir. Allah’ın bu nevi adaletinin ipuçları bu dünyada görülmektedir, tamamı ise ahirette görülecektir.

Menfi adaletin tamhakkuku ile görevli ceza hâkiminin önceliği nedir?

Gerekirse bazı masumların hakkını ihlal etmek pahasına da olsa suçluya ceza vermek mi yoksa suçluları cezalandırmaya çalışırken bunu masumların hakkını korumaya öncelik vererek yapmak mı?

“Her ne pahasına olursa olsun suçluya ceza vermeliyim, suçlu bu dünyada cezasız kalmamalı” diyen hâkim adalet etmek isterken zulmedebilir.

Ahirete kuvvetle inanan hâkim ise şöyle düşünür: “Benim önceliğim suçluya ceza vermek değil, masumun hakkını korumaktır. Zira suçluya cezasını ben bu dünyada veremesem de ahirette Allah verecek. Oysa ben burada masumun hakkını ihlal edersem Allah’ın koyduğu dengeyi ve adaleti bozmuş ve zulmetmiş olacağım.”

Hazreti Ali’nin mahza adalet içtihadından ders alan dindar hâkim masumu korumaya öncelik verir. Devletçi dindar(!) hâkim ise “dindarların iktidarını, devleti, düzeni … korumak adına” diyerek adalet perdesi altında zulmeder.