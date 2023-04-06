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6 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Dindarlık alametleri ve CHP

Ahmet BATTAL
06 Nisan 2023, Perşembe
Büyülenmiş büyük çoğunluğa göre neredeyse asla yan yana gelemeyecek iki kelime: CHP ve dindarlık.

Ama geliyor. 

Sebeplerini iyi anlamamız ve sonuçlarını da iyi tahlil etmemiz lazım ki geleceği ona göre planlayabilelim. 

Ancak bunun için önce bir hatırayla başlayalım:

Eskiden beri “solcu” olan ve eskiden beri dindar bir hayat yaşayan ve muhtemelen bu ikinci özelliği sebebiyle birinci AKP’nin ilk göz ağrılarından olan kıdemli siyasetçi hemşehrimiz Ertuğrul Günay, 90’larda bir toplantıda kendisine “sizin gibi birinin CHP’de ne işi var” diye sorulduğunda “diğer CHP’lilerin benim gibi olmasını ve benim gibi düşünmesini istiyorum, o sebeple CHP’deyim” demişti. 

Bu cevap ve arka planındaki inanış o zaman çoklarına bir melankoli hali gibi görünmüştü. Ama bugüne geldiğimizde ucu görünen bir hakikatin ifadesi. 

Rus bile “dinsiz kalamayacak”sa elbette çok şey değişiyor ve değişecek. Önemli olan, bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu ile başlamış olan değişimin hayra dönük olması.

Mesela toplumun bütün tabakalarının yüzde altmış yetmişi tam mütedeyyin hale geldiğinde siyasi partilerdeki dindarlık oranı nasıl olacak? 

Böyle bir sosyal değişimde siyasi partilerin kemikleşmiş seçmeninin siyasete de temas eden türden dindarlık pratikleri nasıl tezahür edecek? 

Demokratik dindarlık arttıkça dindarlara bakışını dönüştürmeyi reddeden bir CHP’nin küçüleceği ve daha da marjinalleşeceği açıktı. Ama dönüşebilecek bir CHP için de “yok olup gidecek” denilebilir mi? 

Daha da önemlisi kurucu liderinin tek adamcılığı yanında dindarlar ve İslamiyet karşısındaki hatalarını da sayıp dökebilen ve Altı Ok’u yeniden yorumlamak adı altında önemli bazı yönlerden değiştirebilen bir CHP ortaya çıkabilecek mi? 

O CHP “dine ve dindara hürmet”ten, adalet ve liyakat temelinde “dindara da hizmet” iddiasına da geçebilecek ve böylece diğer bazı partilerin dini siyasete alet etmesi ihtimalini gündemden tamamen çıkarabilecek mi? 

Bu noktada CHP’nin Millet İttifakı içinde gözlenen pozitif değişiminin kalıcı hale gelmesi mümkündür ve bize göre gereklidir. 

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