Dini siyasete veya siyaseti dine alet etmek

Almanya’da doğmuş 12 yaşında bir Türk çocuğu ile sohbet halindeyiz. Babası kendisine hediye olarak bir Kur’an-ı Kerim ve rahlesi ile bir de top almış.

Şunu sordum: Kur’an-ı Kerimlerin kapaklarını futbol takımlarının renkleriyle süslesek ve böylece herkesin kendi tuttuğu takımın renkleriyle bezenmiş bir Kur’an sahibi olmasını sağlasak sen kendi takımının rengini taşıyan Kur’an’ı ister miydin?

Türkçesi henüz zayıf, ama sorumuzu anlar anlamaz, tereddüt etmeden, “Hayır, bu yanlış olurdu” dedi.

Ve düşündük: Birileri iyi niyetle ve mesela “gençleri Kur’an’a ısındırmak” gibi hayırlı bir maksatla da olsa bunu yapmaya kalkarsa, görünüşte ticareti dine alet etmiş gibi de olsa aslında dini ticarete alet etmiş olabilir. Yani hulus-i niyeti fayda etmez.

Peki, bu alet etme hali engellenmeli mi ve kim nasıl engellemeli?

Cevap için önce bazı prensipler:

Ölüm öldürülemiyor ve öldürülemeyecek. Müminler dünyayı hedef değil vasıta bilir. Dünyadaki hayatını ve diğer her şeyi ahireti kazanmak için vesile eder. Elbette bunu yaparken İslam’ın emirlerine ve yasaklarına ve bu kapsamda kalmak kaydıyla örfe, töreye, ahlâka ve kültüre uygun ve ölçülü davranır. Kul hakkı yemez. Mahlûkatın hakkına riayet eder. Böylece Allah’ın kendi kulu üzerindeki hakkının da gereğini yapmış ve O’na olan borcunu ödemiş olur.

Dolayısıyla müminler bir yönüyle dünyasını ahiretine alet eder. (Allah’a ve Ahirete hakiki iman etmeyenler bunu tam anlayamaz ve “alet etme”yi kötü bir şey gibi görür, ama bu onların meselesidir).

Müminler, her şey gibi, devleti ve devlet gücünü de dine ve ahiretine alet etmeye çalışır. Bu gücü dini yaymakta ve bilhassa dinin yaşanmasını kolaylaştırmakta kullanmak ister.

Ancak bu noktada karşısına bir tereddüt çıkar. Modern devletler ve partiler siyaset topuzlarıdır, zira modern devlet zor ve topuz kullanan siyasî bir aygıttır.

Dindarlaştırmak için ve dindarlaştırmanın gereği olarak dini öğretmek için zor kullanan devlet dinin özü olan samimiyeti bir ölçüde ihmal ve hatta ihlal etmiş olur. Bu dine de zarar verir. Hatta münafıklaştırmaya kadar giden bir çöküş süreci başlamış olur.

O halde dini öğretme işi eski çağlarda olduğu gibi sivil ve gönüllü oluşumların elinde olmalıdır ki samimiyet bozulmasın, ihlas kırılmasın.

Öte yandan devletin dini öğrenme ve öğretme işini yasaklaması ve dinin yaşanmasını engellemesi de diğer bir yanlıştır ve bu da önlenmelidir.

Özetle devletin dine ya da dinsizliğe cebretmesi mümkün ve mantıklı değil.

Peki, devleti dine hizmet ettirmek nasıl mümkün olabilir?

Siyaseti ve devleti dine alet ve hizmetkâr yapmak demek, öncelikle devleti hürriyetlere saygılı bir devlet haline getirmek demektir. Bir adım sonrasında ise gerektiğinde kişilerin ve grupların dinî anlayış ve yaşayışlarına müdahale edenlere de müdahale eden bir devlet haline getirmek vardır.

Bu konudaki tutumu, devletin inançlara saygılı bir devlet olup olmadığının da göstergesi.

İnançlara saygısızlığı görmezden gelen, engellemeye çalışmayan bir devlet, dolaylı olarak inançlara saygısızlığı koruyan bir devlet olmuş olur.

Bugünlerde İskandinav ülkelerinin dinî meselesi bu.

