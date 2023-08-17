"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Dini siyasete veya siyaseti dine alet etmek

Ahmet BATTAL
17 Ağustos 2023, Perşembe
Almanya’da doğmuş 12 yaşında bir Türk çocuğu ile sohbet halindeyiz. Babası kendisine hediye olarak bir Kur’an-ı Kerim ve rahlesi ile bir de top almış.

   Şunu sordum: Kur’an-ı Kerimlerin kapaklarını futbol takımlarının renkleriyle süslesek ve böylece herkesin kendi tuttuğu takımın renkleriyle bezenmiş bir Kur’an sahibi olmasını sağlasak sen kendi takımının rengini taşıyan Kur’an’ı ister miydin?

   Türkçesi henüz zayıf, ama sorumuzu anlar anlamaz, tereddüt etmeden, “Hayır, bu yanlış olurdu” dedi.

   Ve düşündük: Birileri iyi niyetle ve mesela “gençleri Kur’an’a ısındırmak” gibi hayırlı bir maksatla da olsa bunu yapmaya kalkarsa, görünüşte ticareti dine alet etmiş gibi de olsa aslında dini ticarete alet etmiş olabilir. Yani hulus-i niyeti fayda etmez. 

   Peki, bu alet etme hali engellenmeli mi ve kim nasıl engellemeli? 

   Cevap için önce bazı prensipler: 

   Ölüm öldürülemiyor ve öldürülemeyecek. Müminler dünyayı hedef değil vasıta bilir. Dünyadaki hayatını ve diğer her şeyi ahireti kazanmak için vesile eder. Elbette bunu yaparken İslam’ın emirlerine ve yasaklarına ve bu kapsamda kalmak kaydıyla örfe, töreye, ahlâka ve kültüre uygun ve ölçülü davranır. Kul hakkı yemez. Mahlûkatın hakkına riayet eder. Böylece Allah’ın kendi kulu üzerindeki hakkının da gereğini yapmış ve O’na olan borcunu ödemiş olur. 

   Dolayısıyla müminler bir yönüyle dünyasını ahiretine alet eder. (Allah’a ve Ahirete hakiki iman etmeyenler bunu tam anlayamaz ve “alet etme”yi kötü bir şey gibi görür, ama bu onların meselesidir). 

   Müminler, her şey gibi, devleti ve devlet gücünü de dine ve ahiretine alet etmeye çalışır. Bu gücü dini yaymakta ve bilhassa dinin yaşanmasını kolaylaştırmakta kullanmak ister. 

   Ancak bu noktada karşısına bir tereddüt çıkar. Modern devletler ve partiler siyaset topuzlarıdır, zira modern devlet zor ve topuz kullanan siyasî bir aygıttır. 

   Dindarlaştırmak için ve dindarlaştırmanın gereği olarak dini öğretmek için zor kullanan devlet dinin özü olan samimiyeti bir ölçüde ihmal ve hatta ihlal etmiş olur. Bu dine de zarar verir. Hatta münafıklaştırmaya kadar giden bir çöküş süreci başlamış olur. 

   O halde dini öğretme işi eski çağlarda olduğu gibi sivil ve gönüllü oluşumların elinde olmalıdır ki samimiyet bozulmasın, ihlas kırılmasın. 

   Öte yandan devletin dini öğrenme ve öğretme işini yasaklaması ve dinin yaşanmasını engellemesi de diğer bir yanlıştır ve bu da önlenmelidir.

   Özetle devletin dine ya da dinsizliğe cebretmesi mümkün ve mantıklı değil. 

   Peki, devleti dine hizmet ettirmek nasıl mümkün olabilir? 

   Siyaseti ve devleti dine alet ve hizmetkâr yapmak demek, öncelikle devleti hürriyetlere saygılı bir devlet haline getirmek demektir. Bir adım sonrasında ise gerektiğinde kişilerin ve grupların dinî anlayış ve yaşayışlarına müdahale edenlere de müdahale eden bir devlet haline getirmek vardır. 

   Bu konudaki tutumu, devletin inançlara saygılı bir devlet olup olmadığının da göstergesi. 

   İnançlara saygısızlığı görmezden gelen, engellemeye çalışmayan bir devlet, dolaylı olarak inançlara saygısızlığı koruyan bir devlet olmuş olur. 

   Bugünlerde İskandinav ülkelerinin dinî meselesi bu. 

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiracılara ‘peşin’ ve ‘tahliye’ kıskacı

    KKM Temmuz’da rekor kırdı

    143 yılın en sıcak ayı

    100 yılın en ölümcül orman yangını

    Örtülü ödeneğe tasarruf işlemiyor

    Memur yardımsız evlenemiyor

    İttifak için elimden geleni yapacağım

    Tarım Kredi, zarar etti

    İç savaşın 5. ayında çok zor durumdaki Sudan'da son gelişmeler?

    ASM’ler kapanıyor

    Bireysel silahlanma Meclis gündeminde

    Meriç Nehri'nde kuraklığın izleri

    Fenerbahçe, Maribor deplasmanında

    Antalya - Akseki'deki yangın devam ediyor

    Sıcaklar hafta sonuna kadar sürecek

    150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü

    Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

    Memur iş bırakacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayim Naum, Lord Gürzon ve...
    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete veya siyaseti dine alet etmek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 9
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Tek bir şeyi korumak için pek çok şeyi kaybetmek..
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hürriyet ve demokrasiyi yaşamak istiyorum!”
    Risale-i Nur'dan

    Ankara reisleri İngilizlere karşı mücahedatımı takdir ettiler
    Misbah ERATİLLA

    Dumanın rengi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyayı ne ölçüde sevelim?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.