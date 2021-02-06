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6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Dini, siyasetin elinden kurtarmak

Ahmet BATTAL
06 Şubat 2021, Cumartesi
Boğaziçi gösterilerinde gözaltına alınıp serbest bırakılan ve adliye kapısındaki konuşmasıyla gece karanlığında milletin kalbine ışık saçan başörtülü öğrenci Şeyma Altındal’ı hepiniz izlemişsinizdir.

Sağ olsun, bizde başka çağrışımlar da yaptı. 

Türkiye gibi dinî hayatın çok canlı olduğu ve şimdiki kısırlaştırıcı ara dönem gibi istisnalar bir yana bırakılırsa genel trend olarak dinin giderek daha da görünür hale geldiği bir ülkede din ile siyaset ve devlet arasındaki ilişkiyi iyi belirlemek çok önemli bir konu.

Din elbette bazı yönlerden bir çatışma alanı ve istemesek de öyle kalacak. Kültürel mezhep farklılıkları ve radikal anlayışların getirdiği tartışmalar böyle. Bunların törpülenmesi için uzun zamana ihtiyaç var.  

Ama siyaset bunlardan biri değil. Siyasette dinin kötüye kullanılması rahatlıkla önlenebilir. Avrupa hoşgörüsüne dair örnek önümüzde. Dinî duyguların ve taleplerin beslediği siyasî yapılar ve bilhassa yarıdinî siyasetli cemaatler ve siyasî partiler dine faydalı olabildikleri gibi zararlı da olabiliyorlar. Tipik örnek eski AKP ve şimdiki AKP’nin icraatları ve dindarların AKP’den kopuşunun sebepleri. 

O halde dinî duyguları kullanarak siyaset yapan siyasetçi modelinden vazgeçmemiz lâzım. 

“Görünür din” yani şeair artık bir partinin tekelinde değil. Olması mümkün de değil. Sosyal değişim ve dönüşüm bütün partileri etkiliyor. AKP başarısızlığı da bu gidişi hızlandırdı. 

Partilerin “dine en iyi hizmeti ben yaparım” iddiasıyla ortaya çıkıp oy istemesinde elbette mahzur yok. Bu bir hizmet yarışıdır. 

Ama bir partinin diğerine “sen dine hizmet edemezsin” diye saldırması dini tekeline almak demektir. Hele “sen eskiden iktidarda iken de dine hizmet etmedin, hatta zarar verdin” demesi belden aşağı vurmaktır. 

Zira bu tarz propaganda niyet okumaktır. Hayra değil şerre yormaktır. Rakibinin değişme isteğine kendi ikbali için ket vurmaktır. 

Meselâ “değiştim” diyen, değişmeye çalışan, bu uğurda iç çatışmalar yaşayan ve hatta milletvekillerini kaybeden bir CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu örneği var önümüzde. 

Şöyle de söylenebilir: Son elli yılda Devlet’e rağmen cami yapan ve cami yapabilmek için devlet olmaya çalışan cami cemaatleri devrinden, “devlet” olan ve dolayısıyla dilediği yere dilediği büyüklükte cami yapan cemaatler dönemine geçtik. Ve bu cemaatler sadece bir partinin “tapulu malı” değiller. 

Ama AYM başkanı iken demokrasi ve insan hakları temalı açılış konuşmaları rüzgârı ile cumhurbaşkanı olup din ve laiklik eksenli bir çok konuda söylediklerinin tam tersini yapan bir Ahmet Necdet Sezer örneğini de unutmamalıyız. 

Dolayısıyla bu tür önemli konuları kişilerin inisiyatifine bırakmadan temel siyasî ilkeler olarak kurumsallaştırmak lâzım ki dönemsel dalgalanmaları en aza indirebilelim. 

Bunu öncelikle siyasî partiler kendilerini de bağlayacak net yazılı metinler olarak milletin önüne koymalı. 

Yasama iktidarını saraydan kurtarıp yeniden kendi eline alacak ilk TBMM de vakti geldiğinde yapacağı yeni Anayasa ve Siyasî Partiler Kanunu’nda bu konuyu da netleştirmeli. 

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