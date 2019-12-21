Dışarıda görünecek olanlar

Bilhassa 15 Temmuz sonrasında açılan terör örgütü üyeliği dâvâlarının gidişatı hakkında zaman zaman yazıyoruz.

Son iki yazımız bu dâvâlar sebebiyle yurt dışına kaçanlarla ilgiliydi. Yurtdışındaki Türkler arasında yaşanmakta olan kamplaşmayı, sebeplerini ve sonuçlarını yazdık.

Bazı dostlarımız “muhtemel geleceği de yaz ki işin ciddiyetini herkes kavrasın” dedi. Bazıları bazı ipuçları da verdiler. Şöyle:

* Türk Toplumu tarafından “…öcü” sayılıp bir tür cezalandırmaya muhatap kılınarak dışlananların kendi aralarında kurdukları yakın ve sıkı ilişkiler “dışarısı ile de meşveret” etme ihtiyacının görülmesini ve giderilmesini engeller.

* Bu durum, azınlık içinde azınlık duygusunun da katkısı ve etkisiyle, dünyanın ve Türkiye’nin gidişatı ve olan bitenler hakkında tek yönlü bilgilenmeye ve körü körüne inanmaya kapı açar ve bir tür sosyal körlüğe sebep olabilir.

* Bu tür yapılara dahil olanlar, genellikle, musîbetten de nasihatten de ders alma kabiliyetini kaybeder.

* AKP ve iktidar düşmanlığı devlet düşmanlığına ve hatta Türkiye düşmanlığına kolaylıkla dönüşebilir ve dönüştürülebilir.

* Yabancı istihbarat örgütlerinin rahatlıkla müdahale ve manipüle edebileceği ve dilediği gibi kullanabileceği yeni ve çarpık sosyal yapılar ortaya çıkabilir.

* Ama hepsinden önemlisi, yurt dışında İslâm’ı temsil iddiasına sahip olan ya da olması gereken dindarların birbirleriyle bu şekilde didişmeleri ve hele birbirlerini oradaki devlete ispiyonlamaları, İslâm’ı temsil idealini yerle bir eder.

Bugün de fazlasıyla kendisini gösteren bu temsil problemini arttıracak her adım, dünyayı kıyamete bir kulaç daha yakınlaştıracaktır. Bunun da vebali bütün Müslümanların omuzlarında olacaktır.

Bu sebeple hem Türkiye Cumhuriyeti ve hem de Avrupa Devletleri ve Avrupa Birliği kurumları derhal aklını başına almalı ve gidişata çözüm bulmalıdır. Mesele “kaçakları iade et” ile “adaletsiz düzene sanık iade etmem” makasının keskin kıskacından çıkarılmalıdır.

Unutmayalım ki sıradan ve ortalama Avrupalılar ve aydınlar 15 Temmuz’un gerçek bir darbe teşebbüsü olduğuna inansa dahi bu kadar çok sayıda kişinin darbeci bir terör örgütüne üye olmakla suçlanmasını ve ceza alacağı için kaçmak zorunda bırakılmasını anlayamıyor ve anlayamayacak.

Yukarıda sayılanlara benzer riskler 12 Eylül sonrasında yurt dışına kaçan sağcılar ve solcular ve bilhassa Kürtler için de geçerli olmuştu.

Devlet, bilhassa 1987 referandumu sürecinde ve sonrasında, muktedir ve muhalif siyasetçilerin de müşterek gayretiyle bazı çözüm projeleri geliştirmişti. İşe de yaramıştı.

Benzer çalışmalar bu dönemde de bir an önce hayata geçirilmeli. Aksi halde bizim nesil yine “tüh” diyecek. Gelecek nesil de “tüh o asrın insanlarına” diyecek.

Bizden söylemesi...

Not: Sebatkâr ve cesur dostumuz, ihlâslı hizmet arkadaşımız Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın’a Allah’tan rahmet ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.