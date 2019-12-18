Dışarıda görünenler

Türkiye’de siyasetin sebep olduğu sıkı bir kutuplaşma var.

Devlet yetkisi kullananların ve bilhassa güvenlik bürokrasisinin, önüne gelene “…öcü” diyerek sebep olduğu bir “sabıkalılaştırma süreci” sebebiyle kardeşlerin bile birbiriyle konuşmakta zorlandığı zor bir dönemden geçiyoruz.

“Devlet ne diyorsa doğrudur” diyen zavallı insanlarımız bu varsayımın doğru olmayabileceğini, ancak zulüm kendisinin ya da çok yakınının başına gelince anlıyor.

Siyasî iktidar bu durumun sosyal sonuçlarını görüyor, ama görmezden geldiği için çare aramıyor, aksine bu gerginlikten besleniyor.

Sosyal dokuyu kuvvetlendirmekle görevli kurumlar; Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı gibi devlet birimleri de bu durumu her halde görmezden geliyor. Çare aradıklarını sanmıyoruz.

İçeride cemaatler perişan, sivil toplum da maalesef ölü toprağının altında.

Yurt dışında yaşayanlar arasında durum daha vahim. Kutuplaşma had safhada. Her şey ayrılmış, ayrıştırılmış.

Sebebi nedir? Neden yurt dışında yaşayan Türkler birbirlerini daha fazla hırpalıyorlar?

Sebebi galiba şu:

Türkiye’de devlet ve toplum ayrı ayrı çalışıyor.

Devletin “sabıkalılaştırma süreci”ni bizzat yürütmesi sebebiyle toplum kendisini “cezalandırma işi”yle çok da vazifeli görmüyor.

Ama yurt dışında böyle değil.

Almanya, Avusturya gibi devletler, Türkiye’den kaçanlara da onlara kucak açan Türklere de herhangi bir sabıkalılaştırma damgası vurmuyor. Konuya kendi kamu düzeni açısından bakmakla yetiniyor.

Ama o kişilere ceza verilmesi gerektiğini düşünenlerin etkisinde kalan Türk toplumu “madem devlet vermiyor, cezalarını biz verelim” havasındalar. Saçma sapan tarih dizileri de buna çanak tutuyor.

Bu durum “o cemaat”e mensup olanları ve hatta selâm verenleri çok net biçimde Türk toplumundan ayrıştırıyor.

Sonucu basit. Seksenli yıllarda Kürtler için vurulan ya da kullanılan PKK’lı damgası neye sebep olduysa şimdi de bir benzeri oluyor.

Bunun sonucu da basit: Sıkı bir gettolaşma süreci yaşanıyor. Kendi içlerine kapanıyorlar. Türk toplumundan ve onların tüm ortak değerlerinden uzaklaşıyorlar. Sosyal körleşme başlıyor. Elbette başka risklere de açık hale geliyorlar.

Hâlbuki yurt dışındaki Türk toplumuna düşen, suçlu olduğunu düşündüğü kardeşini cezalandırmak değil, kardeşlik hukukunu işletmek ve hata görüyorsa kavlileyyinle ıslah etmek olmalıydı.

Hani “mü’min mü’mini sever, fenalığı için yalnız acır, tahakkümle değil lütufla ıslahına çalışır”dı?

Hani “muhakeme, tahakküm, müeyyide, cebir…” bunlar devletin işiydi?

“Dışarıda devletleşme”, demek böyle tehlikeli bir şey. Ve çare yine Uhuvvet Risalesi’nde.