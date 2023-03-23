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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Dışarıdan bakışla gündem ve siyaset

Ahmet BATTAL
23 Mart 2023, Perşembe
Geçen hafta sonu Güneydoğu Fransa’nın Montbeliard kasabasındaki okuyucularımızın açtığı yeni hizmet merkezini tebrik etmek için genç hukukçu adayı Kerem’le birlikte kısa bir seyahat yaptık.

Almanya, Fransa ve İsviçre’nin sınırlarının buluştuğu köşede yer alan ve İsviçre’ye ait olan Basel – Mulhouse Havaalanında uçaktan inip havaalanının İsviçre kapısından çıktığımızda bizi güleryüzleriyle Basel’deki Ahmet Kardeşler karşıladılar. Birlikte geçtiğimiz mütevazı sohbet mekânında Mustafa Kardeşimizin yanında istikbalin sahibi çocukları da görmek mutluluk vericiydi.

Daha sonra geçtiğimiz Fransa’nın Montbeliard kasabasında, Varolası Hakan, Mikail ve adını sayamadığımız diğer okuyucularımızın hem birbirleriyle samimi dostlukları ve hem de misafirlerle samimi ilgileri Fransa’nın istikbalinin de nurlu olduğunun müjdelerindendi.

Strazburg’da, Avrupa Konseyinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Avrupa Birliği’nin maddi ve manevi heybetini Yeni Asya’nın “Birinci Avrupa” köşesinin genç yazarı Hukukçu Ahmet Şamil ile birlikte müşahede etmek ayrıca zevkliydi. 

Kader Pastanesi’nin Karadeniz’deki tarihî merkeziyetini Mulhouse’a taşımış olan Muhammet Kardeşimizin, hem evini medreseye ve hem de ailesini talebeye çevirmiş olduğunu görmek de mutluluk vericiydi. 

Avrupa’dan Avrupa’ya bakınca “İslamiyet’e hamile bir kıt’a”nın “karnı burnunda” demek için henüz erken gibi görünse de işaretler belirmiş. 

Şu ya da bu yolla oralara gitmiş olan entelektüel Müslümanların o kıtaya nurani katkıları, erken bir kıyamet kopmazsa eninde sonunda meyvelerini verecektir. 

Avrupa’dan Türkiye’ye bakınca görünen durum ise şu: Asıl mesele siyaset değil. İnanç ve kültür. Ama yine de siyaset de önemli. Zira hukuk devletten ve devlet de siyasetten bağımsız değil.

Önümüzdeki seçim, önceki diğer birçok seçimden farklı olarak sadece sıradan bir seçim değil. Avrupa Birliği sürecinin yeniden canlanması ya da iyice tavsaması ile sonuçlanacağı için ayrıca önemli. 

Avrupa’daki Müslümanların çoğu Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesinin dinî açıdan öneminin farkında. 

İslamiyet istibdada müsait midir? 

Kesinlikle hayır. Ama Avrupa’dan bakınca, şimdilerde, maalesef, bilhassa AKMHP’li Türkiye tecrübesinin de yardımıyla, öyle gibi görünüyor. 

Avrupa’daki Yeni Asya okuyucularına düşen, şu bilginin Avrupa entelektüelleri arasında dalgalanarak yayılmasını sağlamak olmalı: Dindarlar AKP’ye kayıtsız şartsız biat etmiyor ve etmeyecek. Hürriyetçi ve dolayısıyla muhalif dindarlar da var ve olacak. 

Strazburg’daki medrese’de tanıştığımız kıdemli vakıf Özkan Kardeşimizin şu tesbiti de ayrıca önemli: “Yeni Asya’nın muhalif duruşu Risale-i Nurlardan beslenen herkesin AKP’ye taraftar olmadığını gösteriyor ve böylece AKP iktidarından memnun olmayan ama Risalelere de sıcak bakmak isteyen kesimler için bir çıkış kapısı sunuyor. Böylece ümmetin ihtilafındaki rahmetin bir tecellisi de ortaya çıkıyor.” 

İçeriye ait gibi görünen bu makul bakış açısı, aynı zamanda, dışarının, siyaseti kendi zemininde değerlendirmeyi prensip edinmiş olan hürriyetçi bakışını da teyit ediyor ve bu sebeple de kıymetli. 

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