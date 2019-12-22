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22 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Diyanete din teklifi mi?

Ahmet BATTAL
22 Aralık 2019, Pazar
Hayır, elbette değil.

Hakkımız da değil haddimiz de değil.

Dinî konularda elbette en iyisini onların bildiğini varsayarız. 

Ama sosyal konularda Diyanet İşleri Başkanlığı’na düşen bazı vazifeler olabilir ve bunları hatırlatmak görevimizdir. Sadece hatırlatmak ve belki biraz ısrar etmek. Yoksa akıl vermek değil.

Toplumsal kamplaşma ve kutuplaşmayı, siyaseten muhalif olan da muvafık olan da gördüğüne ve kabul ettiğine göre çareleri de birlikte düşünmek lâzım. 

Bunun için siyasetten bir işaret beklemek gerekli değil. Zira sorunun tarafı olanın çözümün mimarı olması zor. 

Kardeşi kardeşe düşüren bu korku tünelinden daha fazla hasar görmeden nasıl geçileceğini birlikte bulmak lâzım. 

Hem mesele sadece can alan adi kan dâvâlarını kaldırmaktan ibaret değil. Herkes biliyor ki iman çalan siyasî kin dâvâları cemiyete daha fazla zarar veriyor. 

“İnnemel mü’minûne ihvetün” âyetinin manası belli: “Mü’minler birbirleriyle ancak ve sadece kardeştir.” 

Ve devamı da net: “Fe eslihû beyne ehaveyküm.” Yani “Öyleyse siz de kavgalı ya da dargın olan kardeşlerinizin arasını sulh edin, düzeltin.”

Buradaki “siz” kim? Herkes ve bilhassa din hizmeti ile görevli olanlar. 

Nasıl yapılacağını kim gösterecek? Dine ait kurumsal yapılar ve bilhassa Diyanet.

Nasılın cevabı da yine Kur’ân âyetinde: “Eşiddâu alel küffari, ruhamâu beynehum.” Yani “küffara karşı şiddetli, ama kendi aralarında merhametli” olarak.

Bu işi projeye dönüştürmek ve uygulamak kimin görevi? Elbette öncelikle Diyanetin. 

Dargınları barıştırma kampanyaları ve yarışmaları yapılabilir. 

Sosyal barışa katkı yapacak TV programları ve internet kısa filmleri hazırlanabilir. 

Biz, bu projelerin en az televizyondaki “Güzel Kur’ân Okuma Yarışması” ve “Güzel Ezan Okuma Yarışması” kadar ilgi çekebileceğini düşünüyoruz. 

Yeter ki istensin. 

Suçluya ceza vermek Devletin ve Adalet Bakanlığı’nın işi. O, onu yapıyor. Elbette yanlışlar da yapıyor ve düzeltmek onun görevi. 

Ama ıslah ve sulh-u salah hepimizin görevi. Bilhassa Diyanetin. 

O halde ne duruyor?

Emir mi bekliyor? 

Öyleyse sorarız: 

Emirle din/diyanet mi olur? 

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