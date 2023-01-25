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25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Doğru çözüm: Rakibi sandıkta yenmek

Ahmet BATTAL
25 Ocak 2023, Çarşamba
Birileri ısrarla Altılı Masa’yı bir yerlere zorluyor.

Erdoğan’ın yeniden adaylığının hukuken mümkünlüğü ve yolları meselesinin muhalefet tarafından hukuki tartışma konusu yapılmasını sağlamaya çalışıyorlar. 

Hatta siyasi gündemi bununla kilitlemeye bile çalışanlar var. 

İyi niyetlilerse mesele yok. 

Ama bilhassa “nevzuhur lider” görünümlü bazılarının iyi niyetinden şüpheliyiz. Çünkü bu bazıları sağduyulu muhalefete şüphe verecek tavırların içine giriyorlar. 

Sağduyulu muhalefeti temsil eden Altılı Masa’nın bu meseleyi çok da fazla gündem etmemesi gerekir. 

Evet, sorana cevap vermek ve fikrini söylemek de gerekir.

Ama bu konuda her ağızlarını açtıklarında net ifadelerle şunu söylemeliler:

“Biz Allah’a, milletimize, kendimize, adayımıza ve yol haritamıza güveniyoruz. Erdoğan aday olursa onu sandıkta yeneceğiz.” 

Gerçekten, er meydanına hukuka ve prensiplere aykırı bir biçimde bir yolla çıkmış bir pehlivanı oradan dışarı atmanın tek yolu hakemi yardıma çağırmak değildir. 

Evet bu da yollardan biridir ama bazen en doğru yol da değildir. 

En doğru yol, net skorla rakibi alaşağı edip meydanları alkışla gümbürdetmektir. 

Bu yol seçilirse tereddütlü seçmen de taraftar da muhalefete destek olur. 

Bu yol ilk ve asıl yol olarak seçilmez de “önce hakemi deneyelim” denirse seyirci de taraftar da “bu pehlivan kendisine güvenmiyor” der. “Kendisine güvenmeyene ben neden güveneyim” der. 

Üstelik bu tartışmadan her zaman AKP faydalanır: “Kendilerine güvenmiyorlar ki hakemi yardıma çağırıyorlar” der ve dedirtir. 

Hesabı net skorla ve sandıkta görmek yerine “önce hukuk işlesin” filan gibi yollar ve tavsiyeler muhalefetin enerjisini sömürür. 

Hem “memlekette hukuk yok ki işlesin, biz hukuk düzenini yeniden tesis etmek için de size güveniyoruz ey millet” demek, “hukuk var mı bakalım, yoksa sizden yardım isteyelim” demekten çok daha kıymetli ve isabetlidir.  

Bu sebeple Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki günkü “Biz sandık güvenliğini sağlamaya ve seçime odaklanacağız. Hem hakem kim? Kimi kime şikâyet edeceğiz?” mealindeki açıklaması bizce fevkalade isabetlidir. 

Bu konuda millete söylenecek en iyi söz şudur:

“AKP 2017’de Anayasa değişikliği yaparken bugünkü tartışmayı ortaya çıkarmayacak şekilde basit ve net bir anayasa hükmü ortaya koymadı. Bu açık. Bunu bu günleri düşünerek bilinçli yaptıysa çok kötü. Ne yüzle oy istiyor! Bilinçsiz yaptıysa çok çok kötü. Ne hakla oy istiyor!”

Özetle “Erdoğan seçilmemeli” diyecek olanlar için mesele hak hukuk meselesi değil. Mesele doğrudan liyakat ve ehliyet meselesi. 

Onun hakemi de belli: Güvenliği sağlanmış sandıkta tecelli edecek olan millet iradesi… 

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