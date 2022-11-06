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6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Doğu Bloku edebiyatına alternatif

Ahmet BATTAL
06 Kasım 2022, Pazar
Bilhassa İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyetler Birliğinin ve komünist blokun insan hakları ihlalleri malumdur.

 O kadar ki bu kitlesel zulümler bir edebiyat ve sanat tarzının ve hatta türünün doğmasına sebep olacak kadar ağır ve yaygındı.

Romanlar, hikâyeler, filmler, şiirler vesaire…

Bugün artık önemi kalmadı ve hükmü geçti ama aslında Esaret ve Zulüm Duvarı adına layık Berlin Duvarı’nın 1994’te yıkılmasından önceki maziyi bilenler bu zulüm edebiyatını bilir.

Bunları neden hatırladık ve yazdık?

Gazete Duvar’ın haberine göre, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen otuz üçüncü Ankara Film Festivali dün akşam başlamış.

Festival Başkanı İnci Demirkol “Festivalin bir teması var mı? Varsa temanın nasıl seçildiğinden bahsedebilir misiniz?” sorusuna şu cevabı vermiş: 

“… bu yılın filmlerine baktığımızda adalet duygusu veya eksikliğinin öne çıktığını düşünüyorum. Bir de insanların geriye dönüp geçmişleriyle yaşadıkları hesaplaşma ve vicdan duygusu ağır basıyor filmlerde. Bir ayrı tema ise kadınlar… Kadınların yaşadıkları yere sığamamaları ayrıca karşımıza çıkan temalardan biri.”

Kadınların yaşadıkları yere sığamamalarının filminin yapılması ve bunun bir trend haline gelmesi hususu, üzerinde ehlince ayrıca durulması gereken bir konu. 

Bizim için önemli ve uyarıcı olanı ise ilk iki tema. 

Birincisi, adalet duygusunun ve adalet eksikliğinin öne çıktığı filmlerin trend haline gelmesi.

Sebebi açık. 

Bilhassa 2008’de Ergenekon davaları ile zirveye çıkan ideolojik adalet yolculuğunda bir oraya bir buraya yalpalayan adalet sisteminin “…öcü” davalarıyla birlikte neredeyse adaletsizlik sistemi haline geldiği bir ülkede bu sonuç –maalesef- normal.

Adalet Bakanlığının ve Bakanlarının ikide bir “yargı reformu paketi” hazırladıkları ve böylece reform kelimesinin anlamına hakaret ettikleri bir memlekette bu –elbette- normal.

Buradan bir edebiyatın çıkması kaçınılmaz. Romanlarını ve şiirlerini de yıllar içinde görüp okuyacağız. 

İkincisi, “insanların geriye dönüp geçmişleriyle yaşadıkları hesaplaşma ve vicdan duygusu üzerine” filmler yapılıyor olması. 

Filmlerin içeriğini bilemiyoruz ama bu konu bize, nedense, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve görebildiğimiz kadarıyla Altılı Masa’nın diğer liderlerinin de desteklediği “helalleşme çağrısı”nı hatırlattı. 

Bu da bu çağrının toplumda ve entelektüeller arasında ciddi bir karşılık bulmuş olabileceğini gösteriyor. Böyle bir etkileşim olmuş olmasa da sinemacılarla siyasi hayata yön verenlerin ihtiyaç algılarının aynı olduğu anlaşılıyor. 

Demek bu girdaptan çıktığımızda bizim de bir Doğu Bloku edebiyatımız ve bu kapsamda filmlerimiz olacak. Bunlar onun ipuçları.

Ömrü olan görecek…

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