Dönemin karakteri: Yargılayan yürütme

Uyuşturucu ve fuhuşla mücadele konusunu çok isabetli biçimde özel gündem yapmış olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neredeyse kanıksanan “doğruyla yanlışı birleştirme” geleneğini önceki günkü konuşmasında da sürdürmüş.

Şöyle:

“Türkiye’nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın.”

Bu suçun cezasının hangi hukuk sisteminde ne olduğu ve ne olması gerektiği ayrı konu ama bugün konu bu değil.

Biz bazı müzmin muhaliflerin yaptığı gibi belden aşağı vurmayacağız, konuyu başka yerlere de çekmeyeceğiz. Bir hukukçu olarak doğrudan ve sadece konuyu yazacağız.

Söz ve beyan, görünüşte, sadece uyuşturucu gibi hepimizin tüylerini diken diken eden ve vicdanımızın haksızlıkları kolaylıkla tolere etmeye hazır olduğu uyuşturucu ile ilgili. Dolayısıyla bir yanımız, “yanlış da olsa sus ve en azından susarak destek ol” diyor olabilir.

Ama ilkelere vurulduğunda mesele bu kadar kolay değil. Zira yukarıdaki sözleri söyleyen kişi adlî kolluğun yani polisin ve jandarmanın en üst amiri.

Üstelik bir “tavsiye”den dahi değil açık ve sözlü bir “talimat”ından bahsediyoruz.

Öncelikle amirin kanunsuz emri ve hatta konusu suç olan emir karşısında memurun yapacakları ve yapabilecekleri meselesi var. Bir de talimata uyanlarla uymayanlar arasındaki farklar konusu var. Bu konular idare hukukunun en zor ve çetrefilli konularından biri.

İkincisi, böyle bir talimat verildiğinde, ifa edilip edilmediğinden de bağımsız olarak, “suçun ve cezanın kanuniliği ilkesi” ve “kanunsuz suç ve kanunsuz ceza olmaz” kuralı ve “suçluluğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe kimseye ceza tatbik edilemez” kuralı güme gitmiş oluyor.

Modern devletin en önemli sınırı “hukuk devleti” ilkesidir. Uluslarüstü insan hakları metinlerinde ve belki de bütün anayasalarda yer alan bu ilkenin bir anlamı da suç ve ceza yargılamasını yargı organının yapması ve cezanın infazını da yine yargının sürdürmesidir.

Yargının bağımsızlığının birinci sebebi ve yürütmenin yargı tarafından denetlenmesinin birinci şartı ve anlamı da budur.

Ama bir ülkede yargı yürütmeden bağımsız değilse ve yürütme yargının denetimi altında değilse hukuk devletinden söz edilemez.

Bilhassa 15 Temmuz’dan sonra gelen 20 Temmuz KHK düzeni içinde yargısızca yapılan yürütme hukuksuzluklarının “adi suçlara” dair bir devamıdır bu.

Hukuk devleti suç işlemeye niyetleneni hukukla korkutur. Suç işlemeyi alışkanlık ve meslek haline getireni de hukukla cezalandırır.

Polisin suç işlemeye niyetlenene korku salması normaldir ve gereklidir ama hukukun içinde kalarak olursa.

Biliyoruz, Soylu’nun bu konuşmalarını duyunca 2010 referandumundan sonra artık olay bazında insan hakları yargılaması da yapan Anayasa Mahkemesinin eski-yeni bütün üyelerinin içi “cız” ediyor.

Hukuk devletini korumak üzere gönülden yemin etmiş olduklarına inanmak istediğimiz o üyelerin kalbi “biz burada ne yazıp söylüyoruz, iktidar orada ne yapıp ediyor” diyor.

Çözüm yine de hukuka dönmekte ve iktidarı da hukuka dönmeye zorlamakta. Bunu da Mahkemeler yapacak.