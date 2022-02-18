Dün dündür, bugün yarındır

Anayasa Erdoğan’ın yeniden adaylığı için ne diyor ayrı konu.

Ama yeni Erdoğan’ın artık aday olamayacağını bizzat eski Erdoğan söylemiş.

Erdoğan 1999’da o zamanki Star’dan Filiz Güler’e “içini dökmüş”.

Bunlardan biri özellikle önemli:

“Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkûmiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide, 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak... En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir.”

Bu röportaj, Erdoğan’ın 65 yaşını doldurduğu 2020’de hayli tartışılmıştı.

Erdoğan’a bunu söyleten elbette lideri Erbakan’ın siyasetten çekilmemesi ve liderlik koltuğunu Erdoğan’a bırakmaması idi.

O sebeple o dönemde “siyaseti dinozorlar şekillendiremez” türünden şeyler de söyleniyordu.

Bize göre siyasetçiye kanunla yaş sınırı konulamaz. Kişi hissettiği yaştadır.

Siyasetçi ile bürokrat arasındaki en büyük fark da zaten budur.

Belli yaşa gelen devlet memuru kendisi istemese de emekli edilir. Siyasetçinin ise emeklisi olmaz.

Ama kendi kendisine yaş sınırı koyan siyasetçinin de çıkıp durumu izah etmeye çalışması gerekir.

Erdoğan izah etmeyecektir. Biz onun yerine açıklamaya çalışalım.

Yakın çevresi Erdoğan’a şunları söylüyordur:

- Senden başka bu partiyi toparlayacak ve ayakta tutacak kimse yok. Senin heyecanın kimsede yok.

- Sen kenara çekilirsen partimiz biter ve yıkılır.

- İktidar elimizden giderse bir daha gelemeyiz.

- Bir daha gelemediğimiz gibi, devr-i iktidarımızda yapıp ettiklerimizden dolayı hesap sormaya kalkan çok olur.

Bunları çok duyan Erdoğan da kendi kendisine şunları telkin edecektir:

- Yaşlılar siyasetten çekilse iyi olur. Ama ben bu kapsamda “yaşlı” değilim. Aklım ve gücüm yerinde.

- Her kuralın istisnası vardır. 1999’da kuralı söylemiştim. O kural yönünden ben istisnayım.

- İktidardan inip tekrar çıkmaya çalışmaktansa hiç inmemek daha iyidir.

- Bu dünyada hesap vermek zorunda kalmadan öte dünyaya gitmek beni ve şöhretimi rahatlatır.

- Ötedeki hesapta da nasıl olsa Allah Kerimdir ve Rahimdir.

İkramı ve merhametiyle muamele eder.