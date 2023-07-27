"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Dünya kanalizasyon işçileri günü

Ahmet BATTAL
27 Temmuz 2023, Perşembe
Ankara’nın göbeğinin çukurundaki Gazi Mahallesini bilirsiniz. Hani şu AKP’lilerin adına “Aksaray” diyeyazdıkları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin hemen dibindeki ve Atatürk Orman Çiftliğinin içindeki şirin mahalle…

Orası Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve ASKİ yetkililerinin başının belası bir düzlüktür. Zira her şiddetli yağmurda evlerin bodrum katlarını kanalizasyon suyu basar. Daire malikleri ve kiracılar ve belediye yetkilileri birbirine düşer. 

Sebebi belli. Altmış sene önceki ihtiyaca göre planlanmış altyapı, ne kadar ıslah edilirse edilsin, bugünkü imar durumuna uygun değildir. Hele bir de az üst taraftaki Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kampüslerine yeni devasa binalar eklenip durdukça işler daha da zorlaşır. 

Yenimahalle Belediye Başkanı ve Gazi ve Emniyet Mahallelerinin muhtarları da konuya yeterince sahip çıkamadıklarından olsa gerek, bazı günler mahallenin bazı sokakları kokudan geçilmez olur. 

Ama konumuz bu mahalle değil. Bu sadece bir örnek. Biz o sıkıntılı hizmetleri hakkıyla görenlerin hakkının nasıl ödeneceğini düşünüyoruz. 

Hiçbir ana baba, çocuğunun kanalizasyon işçisi olmasını istemez. Hakim olsun, hekim olsun, subay, polis, diplomat, doktor … olmadı hemşire olsun vs. ister.

Ama birileri de –mecburen de olsa- bu işi yapar. Ve iyi ki onlar varlar.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, “sanitasyonun (‘sağlıklama’nın) küresel kalkınma hamlesinin bir parçası olduğunu vurgulamak amacıyla” 19 Kasım’ı “Dünya Tuvalet Günü” olarak ilan etmiş. Önemli bir farkındalık aracı. 

Ayrıca bir de “dünya temizlik günü” var: 21 Eylül.

Bizce ayrıca “Kanalizasyon işçileri günü”ne de ihtiyaç var. Bu iş o kadar kıymetli yani. 

Zira o işçilerin, bizlerin maddi pisliklerinin gözden kaybolmasını sağlamak için yaptıkları çok kıymetli. Hepimiz kamu hizmetinde çalışan herkese minnettarız ve çok şey borçluyuz ama “bizim pisliklerimizi” biz görmeden alıp götüren sistemi işleten ve arızalarını giderenler var ya, işte onlar çok kıymetli. 

ASKİ’den İSKİ’ye, OSKİ’den SASKİ’ye, çok sayıda büyükşehrin ve küçük şehirlerin su ve bilhassa kanalizasyon idarelerinin çalışanlarına teşekkür ve dua etmek hepimizin boynunun borcudur. 

Yaptığı işin kıymetinin farkında olarak ve hem dünyası için ücret ve hem de ahireti için dua almak niyetiyle yapan bütün kanalizasyon işçilerine selam olsun. 

Dikkat ediniz, onlar için “pis iş” yapıyorlar demiyoruz, diyemiyoruz. Zira işleri de içleri de pis değil. Bizim pisliklerimizi gizlemek ve uzaklaştırmak gibi temiz ve değerli bir işleri var. Her meslek kadar kıymetli ve her kamu hizmeti kadar temiz. 

Allah’ın büyük isimlerinden olan Hakîm ve Adil isimlerini tecelli ettirmek için çalışan hakim-savcılar ve avukatlar adalete hizmet etmekle büyük bir vazife ifa ediyorlar. Tamam. 

Ama Kuddüs (temizleyen) ismi de Allah’ın büyük isimlerinden biridir. Ve temizlik hizmetleri de büyük hizmetlerdir. Bilhassa kanalizasyon hizmetleri. Bu sebeple onlar da hem daimi teşekkürü ve hem de daimi dua ve iltifatı hak ediyorlar. Hele güne besmeleyle başlayıp duaya da önem veriyorlarsa…

Bu sebeple bir teklifimiz var: 

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir farkındalık oluşturmak amacıyla, her senede bir hafta, bu konuyu hutbe (hutbe makamında verilen vaaz) konusu olarak seçse ve hocalar bu kıymetli işçilere camilerde dua ve teşekkür etse ve ettirse nasıl olur? 

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Florida’da okyanus kaynıyor

    Erişim engellemede her yıl yeni rekor

    Suriye’ye insani yardım durdu

    Memurun alacağı var

    İsrafı halk değil, hükümet yapıyor

    “Onurla yaşatacak maaş” kanunu çıksın

    Sağlıkçılar: Yoksulluk sınırının üstünde ücret istiyoruz

    BM: Kur'an yakmak hukuk ihlalidir

    'BM’nin Kutsal Kitaplara şiddeti hukuk ihlali olarak tanıyan kararını memnuniyetle karşılıyoruz'

    Nijer'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu

    Yüksek sıcaklıklar psikolojimizi bozuyor

    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Beykoz'da 2 farklı bölgede yangın çıktı - Valilikten ve İBB İtfaiye'den açıklama

    Antalya - Kemer'deki yangın devam ediyor

    10 yılda dünya genelinde 2,5 milyon kişi boğuldu

    'Kur’an’a yapılan ''aşağılık'' saldırıların ve saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz'

    Beşiktaş, Konferans Ligi için Tirana karşısında

    İsrail'de tansiyon yükselmeye devam ediyor

    Fenerbahçe, Zimbru ile karşılaşacak - Maç kadrosunda 3 yeni isim yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında Lozan
    Mikail YAPRAK

    Yuşa Tepesi’nde etrafa bakmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölüme de çare olan meyveler
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîler ile mücadelesi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Porsiyonları küçültelim” ki, sağlıklı kalalım!
    Cevher İLHAN

    İktidarın umursamazlığına karşı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Dünya kanalizasyon işçileri günü
    Cenk ÇALIK

    Kahramanlık penceresinden şefkate bakmak…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.