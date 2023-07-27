Dünya kanalizasyon işçileri günü

Ankara’nın göbeğinin çukurundaki Gazi Mahallesini bilirsiniz. Hani şu AKP’lilerin adına “Aksaray” diyeyazdıkları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin hemen dibindeki ve Atatürk Orman Çiftliğinin içindeki şirin mahalle…

Orası Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve ASKİ yetkililerinin başının belası bir düzlüktür. Zira her şiddetli yağmurda evlerin bodrum katlarını kanalizasyon suyu basar. Daire malikleri ve kiracılar ve belediye yetkilileri birbirine düşer.

Sebebi belli. Altmış sene önceki ihtiyaca göre planlanmış altyapı, ne kadar ıslah edilirse edilsin, bugünkü imar durumuna uygun değildir. Hele bir de az üst taraftaki Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kampüslerine yeni devasa binalar eklenip durdukça işler daha da zorlaşır.

Yenimahalle Belediye Başkanı ve Gazi ve Emniyet Mahallelerinin muhtarları da konuya yeterince sahip çıkamadıklarından olsa gerek, bazı günler mahallenin bazı sokakları kokudan geçilmez olur.

Ama konumuz bu mahalle değil. Bu sadece bir örnek. Biz o sıkıntılı hizmetleri hakkıyla görenlerin hakkının nasıl ödeneceğini düşünüyoruz.

Hiçbir ana baba, çocuğunun kanalizasyon işçisi olmasını istemez. Hakim olsun, hekim olsun, subay, polis, diplomat, doktor … olmadı hemşire olsun vs. ister.

Ama birileri de –mecburen de olsa- bu işi yapar. Ve iyi ki onlar varlar.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, “sanitasyonun (‘sağlıklama’nın) küresel kalkınma hamlesinin bir parçası olduğunu vurgulamak amacıyla” 19 Kasım’ı “Dünya Tuvalet Günü” olarak ilan etmiş. Önemli bir farkındalık aracı.

Ayrıca bir de “dünya temizlik günü” var: 21 Eylül.

Bizce ayrıca “Kanalizasyon işçileri günü”ne de ihtiyaç var. Bu iş o kadar kıymetli yani.

Zira o işçilerin, bizlerin maddi pisliklerinin gözden kaybolmasını sağlamak için yaptıkları çok kıymetli. Hepimiz kamu hizmetinde çalışan herkese minnettarız ve çok şey borçluyuz ama “bizim pisliklerimizi” biz görmeden alıp götüren sistemi işleten ve arızalarını giderenler var ya, işte onlar çok kıymetli.

ASKİ’den İSKİ’ye, OSKİ’den SASKİ’ye, çok sayıda büyükşehrin ve küçük şehirlerin su ve bilhassa kanalizasyon idarelerinin çalışanlarına teşekkür ve dua etmek hepimizin boynunun borcudur.

Yaptığı işin kıymetinin farkında olarak ve hem dünyası için ücret ve hem de ahireti için dua almak niyetiyle yapan bütün kanalizasyon işçilerine selam olsun.

Dikkat ediniz, onlar için “pis iş” yapıyorlar demiyoruz, diyemiyoruz. Zira işleri de içleri de pis değil. Bizim pisliklerimizi gizlemek ve uzaklaştırmak gibi temiz ve değerli bir işleri var. Her meslek kadar kıymetli ve her kamu hizmeti kadar temiz.

Allah’ın büyük isimlerinden olan Hakîm ve Adil isimlerini tecelli ettirmek için çalışan hakim-savcılar ve avukatlar adalete hizmet etmekle büyük bir vazife ifa ediyorlar. Tamam.

Ama Kuddüs (temizleyen) ismi de Allah’ın büyük isimlerinden biridir. Ve temizlik hizmetleri de büyük hizmetlerdir. Bilhassa kanalizasyon hizmetleri. Bu sebeple onlar da hem daimi teşekkürü ve hem de daimi dua ve iltifatı hak ediyorlar. Hele güne besmeleyle başlayıp duaya da önem veriyorlarsa…

Bu sebeple bir teklifimiz var:

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir farkındalık oluşturmak amacıyla, her senede bir hafta, bu konuyu hutbe (hutbe makamında verilen vaaz) konusu olarak seçse ve hocalar bu kıymetli işçilere camilerde dua ve teşekkür etse ve ettirse nasıl olur?