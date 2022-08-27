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27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Düşmanlıksız dostluk

Ahmet BATTAL
27 Ağustos 2022, Cumartesi
Okuyucumuz Murat Çalışkan önceki günkü AKP eleştirisi içeren yazımızdaki “AKP’li dostlarımız” ibaremizle ilgili olarak yorum kısmına şunu yazdı:

“Nasıl bir dostluk ki? Merak ettim.”

Samimi sorusuna cevap verelim ve bugünkü “ya dostsun ya düşman” siyaseti çerçevesinde gayet haklı görünen merakını giderelim.

Ama önce ön bilgi:

Düşmanla vuruşulur. Dostluğun gereği olarak ikaz da eleştiri de yapılır. Dostluğun hatırını kaliteli yapan, Hakkın hatırıdır. Hakiki dostun kalbi Hakkın hatırını tutan dostun sözünden de taşından da kırılmaz. Nefsi kırılsa da uzun sürmez. Zira adaveti silecek kadar muhabbetle dolu olan kalbi o kırığı tamir eder.

Cevaba gelince. Önce başlıktaki gibi:

Bizimkisi düşmanlık içermeyen bir dostluk.

Zaten aynı kişiye ya da gruba karşı dostluk ve düşmanlık aynı anda bir kalpte bulunmaz.

Müminler içtimai imanın el kitabı olan Uhuvvet Risalesinin prensiplerini anlamaya ve tatbik etmeye çalışır ve çalışmalıdır.

Mümin mümini sever ve sevmeli. (Ayet emrediyor). Fenalığı için sadece üzülür. Allah’tan ıslahını arzu ve talep eder. Kendisi de ıslahına çalışır. Islah dediğin tahakkümle ve cebirle olmaz. Islah iltifatla, lütufla, güzel söz ve örnek olmakla, kavlileyyinle yapılan ikazlarla olabilir.

Mümin mümin kardeşiyle arasındaki meselede kusuru sadece karşıda aramaz. Aracılara ve kendisine de bakar. Kaderin hükmüne de boyun eğer.

Seven sevdiğine dosttur.

Biz eski dostlarımız olan şimdiki AKP’li dostlarımızla dostuz. Onların bizimle dostluklarındaki kaliteye ya da ön şarta bakmadan Allah için dostuz. Onların bize yeniden ve samimi dostluklarının onlara değil bize bağlı olduğunu düşünür ve doğru yapmaya ve doğru anlaşılmaya gayret ederiz.

Ve devamı…

Bizimkisi ölçülü dostluk:

Dostlarımızı sevmemiz hatalarını görmezden gelmemiz demek değildir.

Hele kamuyu ilgilendiren türden hatalarda ikaz etmek mehdiyetin hidayetinden gelen vazifemizdir. Yeni Asya biraz da bunun için var.

İktidar sahibi dostlarımızı adalete ve hakkaniyete davet etmek Nurani Beşinci Halifenin vazifelisi olmaktan gelen vazifemizdir. Hukukçuluğumuzun kıymeti sadece buradadır.

Biz suya sabuna dokunmayan dostlardan değiliz. Suyumuzdan da veririz, sabunumuzu da gösteririz. Hakkı tutup kaldırma sınavımızı da İnşallah böylece geçeriz.

O dostlara gelince, onlar o suyu sabunu ama alır temizlenirler, ama almaz kirli kalırlar. O da onların imtihanı. Allah’ın işine karışmayız.

Ve devamı…

Bizimkisi samimi ve ihlaslı dostluk.

Muktedir dostlarımızdan milletimizin ahireti ve dinimizin îlâsı için isteklerimiz dışında bir şey beklemeyiz.

İktisat ve istiğna bizim en önemli prensibimiz olmuştur ve olacaktır.

Gönülden zengin olan ganidir. Gönlü gani olan “ben ganiyim sana da verebilirim, gel sen de iste” diyenden kat kat zengindir. İşte o ganinin gınasına istiğna derler.

Hatta biz karşılık istemeden ve beklemeden bildiklerimizi söyleriz. Niyetimiz iyidir.

Almadan vermek Allah’a ve onun ilmine sahip olanlara mahsustur. Biz o ilme talibiz ve talip olanlarla paylaşmakla mükellefiz.

Biz AKP’li dostlarımızı dost biliyoruz. Onların da bizi dost bildiğini varsaymak isteriz.

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