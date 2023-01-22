"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Düşmansız ve değersiz ülkeler ve Türkiye

Ahmet BATTAL
22 Ocak 2023, Pazar
Önceki günlerde medyadan okudunuz. Yeni Zelanda’nın pek de eski olmayan 42 yaşındaki altı yıllık Başbakanı Jacinda Ardern, şubat ayında başbakanlıktan ve İşçi Partisi liderliğinden ayrılacağını ve bu yıl 14 Ekim’deki genel seçimlerde yarışmayacağını açıklamış.

Kendisi, dediğine göre “sadece bir yıl değil, bir dönem daha hazırlanmanın bir yolunu bulmayı ümit” etmiş ama bunu başaramamış.

Ayrıca “Ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey …Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda’ya zarar vermiş olurum.” demiş. 

Zavallı Yeni Zelanda.

Bir M. Kemal’i yok. Bir İnönü’sü yok. Bir Erdoğan’ı yok. Gariban ve başarısız ve dolayısıyla çabucak pes eden başbakanlarla oradan oraya savrulup duruyor. 

Hem o kadar bahtsız bir ülke ki başbakanı dünyanın en genç kadın başbakanı. Hem de işi gücü yokmuş gibi çoluk çocuk doğurup büyütmeye kalkıyor ve altı hafta doğum izni kullanıyor. Altı hafta. Altı…

Zaten ülkesinin düşmanı da yok. Bir düşman bile edinmeyi başaramamış bir boşbakan kendisi.

Düşmanı olmayınca ülkesinin de kendisinin de değeri de yok. 

Aslında benzer zavallılık Almanya’nın da başında. Onun da bir Merkel’ı vardı ve pes edip gitmişti.

Oysa Türkiye öyle mi?

Çok değerli bir ülke. Hem ülkemizin ve hem de ülkemizdeki devletimizin çok düşmanları var. 

Bu yüzden, değişmez milli ve ebedi şeflere ihtiyacımız var. 

Mesela bu yüzden “kurtarıcı Erdoğan” var. 

Kendisi aslında pek de istekli değil ama kadirşinas milletimiz -elbette kendisinin eşi benzeri olmadığı için- ısrarla liderini işbaşında görmek istiyor. 

Çünkü onun gibi iyi yönetecek başka bir -erkek ya da kadın- adam yok. 

Hatta partisi “iki dönem kuralı”nı ülkenin ona ihtiyacını gördüğü için kaldırdı. (Tam hatırlayamıyoruz ama galiba “partisi” kaldırmıştı!)

Hatta en sıkı muhalifi olan siyasetçi bile ülkenin ona ihtiyacını gördüğü için onun hakkında eski söylediklerini unuttu, eski tükürdüklerini yalayıp yuttu ve onu ebedi cumhurbaşkanı, tek yetkili, tek adam “yaptırdı”. 

Hatta kendisi son on yıldır seçimlerde her seferinde bizden “bu sefer son kez” diyerek oy istiyor. Ama biz ısrar edip “oyun üçtür, oynamayan…” diyor ve kendisini göreve davet ediyoruz. 

Çünkü bizim ülkemiz değerli. Değer bilen bir lider olmadan bizde işler yürümez. 

Hem bizim düşmanımız da çok. Düşmanlarla boğuşmayan bir lider bizde iş yürütemez. 

Gerçi Erdoğan AKP MKYK’da galiba “Batılı liderler benimle devam etmek istiyorlar” türünden bir şeyler demiş ama onun bir önemi yok. 

Onun maksadı başka. “Düşmanımız yok” demek istememiştir. Sadece “düşmanlarımız lider olarak beni görmek istiyorlar” demiştir. 

Artık anladınız siz onu…

Ve artık anladınız siz bizi!

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya, insanlık dışı, alçakça, barbarca zulme tepkiler artarak devam ediyor

    14 Mayıs’ın sahibi Demokratlardır

    2022’de 3 günde bir depremle sallandık

    Yapılandırma ödemeleri uzun vadeye yayılmalı

    EYT’liler borçlandılar ama...

    LGS ve YKS’ye hazırlık kursları

    700 bin işçi için zam pazarlığı başladı

    Kuraklığa gecikmeden tedbir alınmalı

    Eğitimde eşitsizlik büyüdü

    “KKM tam bir adaletsizlik örneği”

    Erdoğan anayasaya göre aday olamaz

    Bahçeli de “14 Mayıs” dedi

    Bu ülkenin tapusu 85 milyonun

    Yüzlerce kişi kör olabilir

    Beyaz Saray: Hazine Bakanlığı Wagner'i "uluslararası suç örgütü" olarak tanıyacak

    İstanbul'daki barajlar alarm veriyor!

    İngiltere'de ambulans çalışanlarından 10 yeni grev kararı

    Yeni yılda 17 Filistinli şehit oldu

    Yağış olmazsa buğday kurtarılamaz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Evet, “yeter söz milletindir”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Keyfî yasaklarla kitap kampanyası olur mu?
    Ahmet BATTAL

    Düşmansız ve değersiz ülkeler ve Türkiye
    Adnan NACİR

    14 Mayıs seçimi
    Yaşar Olğun

    Gerçek mutluluk
    Zeynep Toprak

    Nasıl yaşadığına dikkat et
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kudsî bir pazar: Üç Aylar
    Genel

    14 Mayıs’ın sahibi Demokratlardır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.