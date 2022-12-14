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14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ebedi, milli, ölümsüz son kez

Ahmet BATTAL
14 Aralık 2022, Çarşamba
Bir karikatür düşününüz.

Bir el arabası.

Üstünde köprüler, yollar, barajlar, helikopterler, İHA’lar, kırmızı Togg’lar…

Tam ortasında Ayasofya,

Ve elbette Türk Bayrağı.

Arabanın duvarları İslam coğrafyasının çeşitli şehirlerinin ve ülkelerinin isimleriyle doldurulmuş. 

O araba ki masum mazlumları koruyor, dağılanları birleştiriyor, açları doyuruyor.

El arabasını çeken kim olabilir? 

Elbette Erdoğan. 

Hem de tek başına. Bütün gücüyle. Birileri de seyrediyor.

Hani 2011’den bu yana her seferinde “son kez” diyerek oy isteyen ve 2023’te de milletin karşısına son kez oy istemeye çıkacak olan Erdoğan.

(Ondan sonra “çıkmayı istemeyeceği” için değil elbette. Ona kalırsa o hep ister. O muhtemelen artık “isteyemeyeceği” için böyle yazdık.).

Arabanın tekeri bir grup simsiyah taşa takılmış. 

Taşların üzerinde kısaltma harfler var. 

Kimdir bu taşlar?

Elbette Altılı Masa’nın partileri.

Muhtemelen el arabası kaptanının dişlerinin arasından şu tepki cümlesi dökülüyor: Düşmanlaştıramadıklarımızdan mısınız, nesiniz!

Ve karikatürde en üstte iri harflerle şunlar yazılı:

“SANMA BU TEKERLEK KALIR TÜMSEKTE”

Yani Necip Fazıl’ın şu şiirine atıf yapıyor:

“Sevinin Mehmedim başlar yüksekte,

Ölsek de sevinin eve dönsek de,

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte,

Yarın elbet bizim elbet bizimdir,

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.”

Yani?

Yanisi şu: Dini de vatanı da bayrağı da Reisimiz korur. Reis giderse bunların hiçbirini kimse korumaz. Muhalefet dediğin yoldaki manilerdir. Ama o, o manileri ne olursa olsun aşacaktır. 

Bu karikatürlerin benzerlerini ecdadımız yetmiş sene öncesine kadar görüyordu. 

O zaman “tek parti dönemi”ydi. 

Tek parti “tek adam”a dayanıyordu. 

İktidar tek adamın elinde idi. 

Vatanı o kurtarıyordu.

Muhalefet ilerlemenin düşmanı idi. 

Her türlü düşmanı denize o döküyordu.

O bir ekibin lideri bile değildir. O bizzat bir ekipti. Hatta milletin kendisi idi. 

O ebedî idi. Yerli ve milli idi. Hatta bir nevi ölümsüzdü.

İyilikler ve başarılar ona veriliyor, hatalar ve sorumluluklar ekibine dağıtılıyordu.

Şimdiki de ona benzer. Yerli ve milli. Ebedi şef. Zaten muhtemelen ölümlü de değil! 

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