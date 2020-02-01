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1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Ebeleri sobeleyenler

Ahmet BATTAL
01 Şubat 2020, Cumartesi
Dünkü gazetemizde haberi okudunuz.

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra meslekten ihraç edilen ve “silâhlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan tutuklu yargılanıp beraat eden eski hâkim Mustafa Özterzi’nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiğine karar vermiş ve lehine tazminata hükmetmiş. 

Kararın şu kısmı ilginç:

“Suç işlediğine dair kuvvetli belirtiler ortaya konulmadan başvurucu hakkında tutuklama tedbirinin uygulanmasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” 

Bu şu demek: 

AYM’ye göre, bu hâkim hakkında, 15 Temmuz sonrasında yeterli şüpheyi gösterecek yeterli delil yok iken tutuklama kararı verilmiş. Yanlış yapılmış, haksızlık yapılmış.

Bunun mefhum-u muhalifinden çıkacak bir sonuç ise şu: 

“Aynı dönemde aynı gerekçeyle tutuklanıp yargılanmaya başlanan diğer birçok hâkim ve savcı hakkında tutuklanma için gerekli ‘kuvvetli şüphe’ şartları oluştuğu için onların tutuklamaları doğru.”  

Varsayalım ki AYM’nin bu yaklaşımı doğru olsun. 

O zaman ortaya ciddî bir çelişki ve sobeleme hali çıkıyor. 

Şöyle:

Anayasa gereği hâkim dokunulmazlığı sebebiyle hâkim ve savcılar için doğrudan tutuklama ve yargılama sadece suçüstü hallerinde yapılabilir. Diğer hallerde mutlaka ön izin ve özel prosedür uygulanmalı. 

Oysa 15 Temmuz sonrasında yargılanan bütün hâkim ve savcılar ve bilhassa AYM’nin kendi iki üyesi hakkında yapılan yargılamalarda tutuklama için gerekli olan ön izin, ön soruşturma ve sair şartlara hiçbir şekilde uyulmadı. 

ACM’ler ve Yargıtay, bu hâkimler hakkında ilk derece mahkemesi olarak yargılama yaptı ve çoğu hakkında mahkûmiyet kararı verdi. 

Kararlarda, 15 Temmuz’dan önce hazırlandığı açık olan listeler üzerinden ve 18 Temmuz’dan itibaren yapılan gözaltı ve tutuklama işlemlerinin hukuka uygun olduğu iddia edildi. 

Özetle şöyle denildi: 

“Özel prosedür suçüstü hallerinde uygulanmaz. Bu hâkim savcılar 15 Temmuz ile birlikte suçüstü yakalanmışlar ve doğrudan tutuklanıp yargılanmaya başlanmışlardır. Dolayısıyla tutuklu yargılanma süreci doğrudur.”

Anayasa Mahkemesi ise yukarıya aldığımız hak ihlâli kararında ne demiş oldu? 

“Hâkimler ‘suçüstü hali’ sebebiyle değil, ‘kuvvetli suç şüphesi’ sebebiyle tutuklanmışlardır. Bu tutuklama bazıları için doğru bile olsa bu başvurucu için yanlış olmuştur!”

Böylece AYM ebeleri sobeledi. 

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