Ekşi Sözlükten aganiye

Ekşi sözlük adlı internet web sitesini argoları ve hemen hemen her konudaki ölçüsüzlüğü sebebiyle sevmiyoruz. (Gerçi şahsen bizim hakkımızda yazılanlarda bir problem yoktu ama bu problemsizlik muhtemelen sadece yazanların iyi niyetinden kaynaklanıyordu ve elbette mesele sadece biz değiliz.)

Bu sebeple o sayfalarda pek gezmeyiz.

Ama bazen bilgi kaynağı olarak gördüğümüz de olurdu.

Hatta bilhassa 15 Temmuz sonrasında dindar muhalif birilerinin ekşi sözlüğü güncel ve doğru kaynak olarak neredeyse biricik gibi görüp göstermesi de bizi şaşırtmıştı.

Şimdilerde bu siteye ulaşılamıyor. Önce bir mahkeme kararı dendi. Sonra itiraz üzerine tekrar ulaşılabilir hale geldi. Sonra tekrar erişilemez halde. Ama sitede ulaşılamazlığın gerekçesi olarak bir mahkeme kararına atıf yazısı çıkmıyor.

“Gerçek bir yasaklama olsaydı bilgisi de ekrana çıkardı” diyeceğiz ama biz de herkes gibiyiz. Burası Türkiye ve sadece “her an her şey olabilir” diyoruz.

İnternet haber kaynaklarından, sadece, bu sitenin de uzun süreli bir hukuk mücadelesi ile karşı karşıya olduğu ve uzun ince ipin ucunun bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesinin elinde olduğu anlaşılıyor.

Benzer bir süreci kısmen başka sebeplerle “özgür ansiklopedi” wikipedia da yaşamıştı. Ve hem bizler gibi “olabildiğince doğru” bilgi kaynaklarına kolaylıkla ulaşmak isteyenler perişan olmuştu ve hem de Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarı yerle bir iken yerin altına girmişti. (Wikipedia şimdilerde açık ama “her an her şey olabilirlerin ülkesi Türkiye’nin itibarı halen de yerin altında).

İnternet medyasının ve sosyal medyanın ahlakilik temelli bir düzen içinde hareket etmesi gerektiği açık.

Anlatmak istediğimizi dolaylı biçimde de olsa ahlakilik sınırları içinde kalarak anlatacak çeşitli yöntemler ve formüller bulunabilir.

En iyi örnek o meşhur “ayriyeten aganigi …” reklamıdır.

Bu maksatla kamu otoritesince yapılabilecekler ise maalesef sınırlı ve genellikle “sonradan gelecek” uygulamalar. Bu sebeple zor bir alan hakkında yazıp çizdiğimizin farkındayız.

Ama yine de “bizdeki hukuksuzlukların benzerleri Avrupa Birliği ülkelerinde neden olmuyor” diye sorabiliriz ve sormalıyız.

Bu ve benzeri sorular bize ve aklı başında herkese, yeniden ve yeniden, Avrupa Birliği üyeliği sürecinin başlatılması gerekliliğini gösteriyor.

Muhalefetin ve bilhassa Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Beyefendinin bu konuyu seçim süreci boyunca gündemde tutması gerekir. Bu aynı zamanda millete de bir ümit aşılayacaktır.

Zira giden mağdurlar oralara gidiyor. Belli ki sosyal düzen kuralları oralarda daha iyi. Hukuk devleti oralarda daha kaliteli. Bizde neden olmasın?

