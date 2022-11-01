En büyük üretim: Hukuk devleti

Gündemde Türkiye Yüzyılı ve Togg var. Görünen Togg başarısını tebrik etmek gerekir.

“Aracın ne kadarı yerli” gibi eleştirilerin bizce çok da bir değeri yok. Önemli olan markanın kendisinin “yerli” ve fakat etkisinin uluslararası olması. Togg’un uluslararası piyasalardaki geçerliliğini zaman gösterecek. Umarız vaadler yerine gelir ve Türkiye son yirmi yılda atılım yapan THY markası gibi bir uluslararası markaya daha sahip olur.

Açılış programında yaşanan magazin konusu olaylar bizi ilgilendirmiyor. Ama Perinçek’in iktidar tarafından duacılar arasına katılabilmesine “Perinçek iktidarın söylemine geldi” diye bakanlara karşılık “iktidar Perinçek’in dediği noktaya geldi” diyenler daha haklı görünüyor.

En önemi ve ilginç delili AKP’li iken söylediği doğrular yüzünden kovulacağını anlayınca kendi kararıyla “asıl yuvam” dediği Vatan Partisine giden Ethem Sancak’ın Ulusal Kanal’da Perinçek ile birlikte yaptığı “Nuhun Gemisi” programında söyledikleri.

Dediğine göre Erdoğan kendisine “Che Guevara nasıl bir adam” diye sormuş. Verdiğini söylediği cevap ise şöyle:

“Sizinle Che Guevara arasındaki tek fark, o namaz kılmıyordu, siz kılıyorsunuz. O sözden sonra ‘dünya beşten büyüktür’ lafını söylemişti. İlk çıkışı.”

Togg meselesinde gözden kaçan ya da kaçırılan bir haber, bu işin yazımızın başlığı ile ilgili boyutunu gösteriyor:

Hürriyet’in “Togg Otomobil Fabrikası işletme ruhsatına da kavuştu” başlıklı haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ankara dönüşü ayağımızın tozuyla gururla attığım en özel imza. Togg Fabrikamızın ruhsatı hayırlı olsun.” diyerek bir fabrika ruhsatı fotoğrafı paylaşmış.

Hürriyet de bu haberi “28 Ekim tarihli 3879 nolu Ruhsat fabrikanın resmî olarak çalışmasına imkân sağlıyor” diyerek paylaşmış. Ateş gibi habercilik!

Ama Hâruyyet olmaya layık Hürriyet şu soruyu sormamış: “Böyle bir fabrika bunca zamandır ruhsatsız nasıl çalıştı ve nasıl çalışır? Başka kimlere ne sebeple hangi imtiyazlar tanındı ve tanınıyor?”

Aynı günlerde benzer bir haber daha basına yansıdı.

Bir başka Hâruyyet Yeni Şafak’ın haberine göre Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu “cenaze sahibine daha fazla yük olmamak adına Aksaray’a bağlı ilçe, kasaba ve köylerde cenaze sahibinin yemek vermesi uygulamasına son verilmiştir” emrüfermanını yayınlamış.

Hem de “aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağını” da bildirerek.

Oysa o madde şöyle diyor: “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. ./. Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.”

Bu ferman “kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla ilişkili mi? Hayır.

O halde bu emir “hukuka uygun olarak” verilmiş denilebilir mi? Hayır, hayır.

Daha da önemlisi ilgili kanunda valiye bu konuda açıkça yetki verilmiş mi? Hayır çarpı üç.

Neden böyle pervasızca işler oluyor?

Hukuk devleti ilkesi önemsiz de onun için.

Balık baştan kokuyor da onun için..

Şimdilik hesap soran yok da onun için…

Devletin sanayiye örneklik ve önderlik etmesi faydalı olabilir. Ama devletin aslî işi hukuk devleti olmaya çalışması ve bunu olabildiğince başarmasıdır.

Sanayi öncüsü Almanya’yı Almanya yapan ve onun Doğu Blokunu yıkıp Komünizmi yerle bir etmesini sağlayan Almanya’nın ağır sanayisi değil Hukuk Devleti adlı imalatıdır.

Doğu Bloku hayranlarının hukuksuzluk sanayisi onlara bile hayırlı olmayacak. Biz uzak duralım.