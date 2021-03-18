Erdoğan’a love, öbürüne…

“Seven sevdiğine sevdiğini söylesin” kuralı hem dinde hem iletişim tekniklerinde var. Malûm.

“Ama seven sevdiğine sevgisini ilân etsin” kuralına dönüşüp dönüşmeyeceği ayrı bir konu.

Sevenin sevdiğini sevdiğine söylemesi gerekirken “alenileştirip herkese söylemesi” nasıl bir gereklilik ya da nasıl bir ruh halinin tezahürüdür?

Bir de bu sevmenin çeşidi nedir?

Son günlerde yaşanan çarpık ve anlamsız tartışma sebebiyle bunları ve daha fazlasını düşünebilmek için yeterli sebebimiz oldu.

Malûm birileri ABD’de parayla bir ilân veriyor ve İngilizce “Erdoğan artık yeter, dur” diyor.

Buna mukabil birileri de Türkiye’de caddelerde bedâvâ ilân asıyor ve İngilizce “Erdoğan’a âşığız” diyor.

Bunların bir kısmı da İzmir Selçuk’ta.

Ama orada ilginç bir şey daha oluyor.

İlçe Belediyesi ilânları kaldırıyor ve başkan bir açıklama yapıyor:

“O pankartlarda sadece AKP ilçe başkanlığı ve ‘Love Erdoğan’ yazıyordu. Ne Cumhurbaşkanlığı’nın logosu var ne başka bir şey. Pankartları kaldırmamız bazı kesimler tarafından farklı noktalara çekilmek isteniyor. 15 Temmuz hain saldırısında ölen birçok yurttaşımız var. Bu iş ciddî bir şey. FETÖ’ye karşı topyekûn bir mücadele içerisindeyiz. Bu noktada böyle bir mücadeleyi bir ilçe başkanının siyasî hırslarına sulandırtmayız. Bu pankartları kaldırmak zorundaydık. Yarın öbür gün müracaat ederlerse, yasaların izin verdiği şekilde asılabilir. Şu an yapmamız gereken buydu. Aksi takdirde yarın öbür gün isteyen istediği pankartı istediği yere asar.”

Anlaşılıyor ki Başkan emrivakiyi doğru bulmamış ve haklı olarak itiraz etmiş.

Ama sonrası ilginç.

Zira Erdoğan’a ilân-ı âşkın kaldırılmasının ardından Selçuk bilbordlarında “tek sevdamız Atatürk” yazılı M. Kemal fotoğrafları görünüyor.

Bu sefer de love-sevda tartışması başlıyor.

Üstelik biri hayatta ve diğeri kendisinden önce ve sonra göçüp giden yaşıtları gibi 1938’de erkenden göçmüş gitmiş.

Biz defalarca yazdık.

Canlı kanlı Erdoğan’ın “tek adam”lığından devlet eliyle hatırası yaşatılan diğer bir “tek adam”a sığınarak kurtulmak mümkün değil.

Türkiye’yi gerçekten düşünen siyasetçilerin ve entelektüellerin bu sarkaçtan bir an önce kurtulması ve makul olana dönmesi lâzım.

Hepimiz görüyoruz. Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları… üstelik TBMM eliyle öldürülüyor.

Artık mazide kalması gereken bu sığ yaklaşımlar ve tartışmalar bize yakışmıyor.