"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Erdoğan’a love, öbürüne…

Ahmet BATTAL
18 Mart 2021, Perşembe
“Seven sevdiğine sevdiğini söylesin” kuralı hem dinde hem iletişim tekniklerinde var. Malûm.

“Ama seven sevdiğine sevgisini ilân etsin” kuralına dönüşüp dönüşmeyeceği ayrı bir konu.

Sevenin sevdiğini sevdiğine söylemesi gerekirken “alenileştirip herkese söylemesi” nasıl bir gereklilik ya da nasıl bir ruh halinin tezahürüdür? 

Bir de bu sevmenin çeşidi nedir? 

Son günlerde yaşanan çarpık ve anlamsız tartışma sebebiyle bunları ve daha fazlasını düşünebilmek için yeterli sebebimiz oldu.

Malûm birileri ABD’de parayla bir ilân veriyor ve İngilizce “Erdoğan artık yeter, dur” diyor. 

Buna mukabil birileri de Türkiye’de caddelerde bedâvâ ilân asıyor ve İngilizce “Erdoğan’a âşığız” diyor.  

Bunların bir kısmı da İzmir Selçuk’ta.

Ama orada ilginç bir şey daha oluyor. 

İlçe Belediyesi ilânları kaldırıyor ve başkan bir açıklama yapıyor:

“O pankartlarda sadece AKP ilçe başkanlığı ve ‘Love Erdoğan’ yazıyordu. Ne Cumhurbaşkanlığı’nın logosu var ne başka bir şey. Pankartları kaldırmamız bazı kesimler tarafından farklı noktalara çekilmek isteniyor. 15 Temmuz hain saldırısında ölen birçok yurttaşımız var. Bu iş ciddî bir şey. FETÖ’ye karşı topyekûn bir mücadele içerisindeyiz. Bu noktada böyle bir mücadeleyi bir ilçe başkanının siyasî hırslarına sulandırtmayız. Bu pankartları kaldırmak zorundaydık. Yarın öbür gün müracaat ederlerse, yasaların izin verdiği şekilde asılabilir. Şu an yapmamız gereken buydu. Aksi takdirde yarın öbür gün isteyen istediği pankartı istediği yere asar.”

Anlaşılıyor ki Başkan emrivakiyi doğru bulmamış ve haklı olarak itiraz etmiş. 

Ama sonrası ilginç.

Zira Erdoğan’a ilân-ı âşkın kaldırılmasının ardından Selçuk bilbordlarında “tek sevdamız Atatürk” yazılı M. Kemal fotoğrafları görünüyor.

Bu sefer de love-sevda tartışması başlıyor.

Üstelik biri hayatta ve diğeri kendisinden önce ve sonra göçüp giden yaşıtları gibi 1938’de erkenden göçmüş gitmiş. 

Biz defalarca yazdık. 

Canlı kanlı Erdoğan’ın “tek adam”lığından devlet eliyle hatırası yaşatılan diğer bir “tek adam”a sığınarak kurtulmak mümkün değil. 

Türkiye’yi gerçekten düşünen siyasetçilerin ve entelektüellerin bu sarkaçtan bir an önce kurtulması ve makul olana dönmesi lâzım. 

Hepimiz görüyoruz. Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları… üstelik TBMM eliyle öldürülüyor. 

Artık mazide kalması gereken bu sığ yaklaşımlar ve tartışmalar bize yakışmıyor. 

Okunma Sayısı: 332
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgının son 24 saati

    Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: '60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak'

    Demokrasi güçleri birlik olmalı

    Kuyumcular tepkili

    Polis intiharları niye önlenemiyor?

    Hollanda'da seçim sonuçları belli oldu

    Biden: Putin bedel ödeyecek

    BM Genel Sekreteri: Medya Müslümanlara karşı tek tip ön yargıyı artırıyor

    Türkiye'de 18 bin 912 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Washington'daki Rus Büyükelçisi Moskova'ya çağırıldı

    HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'ye dava açıldı

    Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı

    AB'den Çin'e yaptırım kararı

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın çıktı

    Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

    ‘Bir tık altında’ diplomasisi

    Meclisi terk etmem

    'Hindistan barış için ilk adımı atmalı'

    Kovid-19 Rehberi'nin bazı bölümlerindeki güncellemeler ne getiriyor?

    Kısa çalışma ödeneği bu ay sona eriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gergerlioğlu yalnız değildir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’a love, öbürüne…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bize Kur’ân yeter” diyenlerin derdi ne?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düstûrlar daima rehberimiz olsun
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: '60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak'
    Faruk ÇAKIR

    Devletteki israf biter mi?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mikail YAPRAK

    “Ecel elinden terhis tezkeresi”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.