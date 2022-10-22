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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Erdoğan’ın zihin sürçmeleri

Ahmet BATTAL
22 Ekim 2022, Cumartesi
AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısında, AKP’ye katılan eski CHP millet vekili Mehmet Ali Çelebi’den çocuk sayısını artırmasını isterken söylediği “PKK’nın beş tane, on tane, on beş tane var” sözleri birileri tarafından “Erdoğan’ın gaflarından biri” olarak görülmek ve gösterilmek isteniyor.

Oysa bu söylem bir “gaf” değil. Bir “dil sürçmesi” de değil. Bu söylem bir bilginin ve hatta bir inancın ürünü: “Bütün Kürtler PKK’lıdır” inancının.

Erdoğan böyle bir şeye inanıyor olabilir mi?

Bir zamanlar “en makbul cemaat” sayıp “her türlü” iş birliğini yaptığı bir cemaatin bütün mensuplarını suçlu/masum ayırt etmeden önce KHK eliyle terörist olarak damgalayabilen ve sonra da bu kişilerin, yargı eliyle, bir cemaate mensubiyeti gösteren ve aslında hiçbiri tek başına suç olmayan delillerle ve “cemaat eşittir terör örgütü” formülü ile topluca ve toptan terörist sayılarak cezalandırılmasına yeşil ışık yakıp kapı açan bir siyasetçiden söz ediyoruz. 

Böyle bir siyasetçiden, üstelik son yirmi beş otuz yılındaki bunca dönüşümünden sonra böyle bir sonuç görmek bizce şaşırtıcı değildir. 

Bu konuda bizce ilginç tepkilerden biri Hüseyin Yılmaz adlı facebook yazarına ait. 

“Erdoğan Kürtleri mi Kasdetti” başlıklı yazısı şöyle:

***

“Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın beş tane, on tane, on beş tane var!” diyen Erdoğan ya bütün Kürtleri PKK’lı sayıyor ya da PKK’lıların dağlarda, mağaralarda yaşayıp çocuk dünyaya getirmediklerini bilmiyor!

Muradı Türkleri daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek olan bu ifadelerdeki yanlışlık, örnek olarak PKK’yı göstermiş olmasında. Bu söz PKK’lılar için doğru olsaydı, kimse Erdoğan’ın Kürtleri kasdettiğini düşünmeyecekti. İster istemez bu sözün gerçek kasdının Kürtler olduğu zihinlere kazındı.

Erdoğan gibi kültürel menşei ümmet olan birisinin, bulunduğu mevkii de gözardı ederek böyle bir ifade kullanmış olması, en hafif tabiriyle talihsizlikdir. Düzeltebilir mi, düzeltmek ister mi? Bilmiyorum...

Bildiğim bir şey var ki, bu ifade tehlikeli ve yanlıştır. Kürtleri yıllardır teslim olmadıkları PKK’nın kucağına atmaktır, itmekdir. Birlik gayretlerini tokatlamak, tökezletmekdir...

Boşuna demiyorum, Kamalizm hepimizi mankurtlaştırdı, diye! Bu ülkedeki en Müslüman adam da farkında olmadan bir çok yerde Kamalist olarak sahneye fırlıyor. Şifası zor bir dert bu!..

***

Evet, Mehmet Ali Çelebi gibi birini AKP’ye dahil eden Erdoğan’ın, -üstelik tam da bu “duhul töreni”nde- söylediği şeyler bir dil sürçmesi değil. 

Belki bir zihin sürçmesi de değil. 

Daha ziyade bir fikir düşmesi. 

Ama asıl vahamet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel’in “Bu cümlelerin alelacele Anadolu Ajansı’nın metinlerinden ayıklanıyor olması, birisinin şuursuzluğunu birilerinin örtmeye çalışması çabasıdır. Sansür değil, utanç ve özür gerektirir. Buna davet ediyoruz.” cümlelerinden anladığımız kadarıyla bu konuşmayı haberlerinden çıkarmaya ve gizlemeye çalışan devlet medyasının ve devlet destekli AKP beslemesi medyanın içine düştüğü rezillik. 

Tarih neler yazacak neler…

Hele o tarih bir gelsin!

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