Erdoğan, inanç, din, milliyet ve siyaset

Başka siyasetçilerde de gördüğümüz “zıddına dönüş ve dönüşme” hızı ülkemizde genel olarak oldukça yüksek ama bilhassa Erdoğan’ınki hem kendisine ve siyasete ve hem de toplumun mayasına ve değer yargılarına zarar veriyor.

Vatanseverliği ve kültürel muhafazakârlığı aşıp başka milliyetleri yutmakla beslenen milliyetçiliklerin bataklıklarının ürettiği zehirli hava siyaseti de elbette olumsuz etkiliyor.

Erdoğan da bilhassa yedi sekiz seneden bu yana bu zehirli havayı besleyen bir siyasete tabi olmuş durumda. Hem de din milliyetçiliğiyle ya da dindarâne milliyetçiliklerle malul biçimde.

Bu sebeple biz de “Demokratları milliyetle korkutan AKP” başlıklı çarşamba günkü yazımızı şu cümlelerle bitirmiştik:

“Milliyetçiliklerin ilacı demokrasidir. Örneği AB’dedir. Demek, Millet İttifakına düşen; AB üyeliğini, demokrasi vurgusunu ve samimi çözüm tekliflerini öne çıkarmaktır.”

Isparta’dan avukat Taha Şahiner kardeşimiz, yazımızla ilgili olarak şu yorumu gönderdi:

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Daha önce inandığı dinden dolayı milliyetçiliği ayaklar altına aldığını ifade eden, ancak kendi menfaati gereği son 10 yılda milliyetçiliği daha çok ön plana çıkaran bir Erdoğan modeli oluştu. Bunda göçmen sorununun, medyanın ve bilhassa milliyetçi ve hamasi tarih dizilerinin etkisi çok büyük.

Bu sebeple iktidardakiler, çözülme sürecinden sonra, mecburen, milliyetçi bir tavır takınmak zorunda kaldılar ve bu sırada toplumu da dönüştürdüler.

İktidar seçim döneminde ne yazık ki daha fazla demokrasiyi, hak ve özgürlükleri ve adaleti vaat edeceğine, milliyetçilik topuzu ile halkı korkutma, terbiye etme ve statükoyu da böylece olabildiğince koruma gayreti içerisinde.

Üstad Hazretlerinin şu duası malumdur: “İnşaallah o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklardır. Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum.”

Bu duaya fiilimizle de amin dersek İnşallah çok geçmeden ahrar düşünce şahs-ı manevinin de duasıyla yeniden dirilecek.

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Evet, bu seçim döneminde kısa vadede önceliğimiz muhalefete ayar vermek değil.

Ama seçimden sonra, bilhassa şimdinin muhalif partilerinin merkez ve taşra örgütlerinin entelektüel kadrolarına, milliyetçiliğin sınırları ve sınır ihlalinin zararları ile ilgili ikazlarımızı sürdürmek zorundayız.

Seçim döneminde kuracağımız ya da pekiştireceğimiz dostlukların bu ikazların yerine ulaşmasına yardımcı olacağı açık.

Görevimiz net.

Zira bizlerin reyinin siyasetçi nezdindeki değeri “bir puan” ise fikirlerimizin kıymeti “yüz ve belki bin puan”dır.

Kendimizi ve elimizdeki emaneti küçük görmeyelim, fikirlerimizin kıymetini bilelim.

Ve kötü niyetli fitnecilerin koyduğu manilere takılmadan ciddiyetle işimize bakalım.