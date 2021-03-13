Erdoğan ve Erbakan tarzı meselesi

Geçen haftalarda Erbakan’ın vefat yıl dönümü vesilesiyle Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan “Anma ve Anlama Toplantısı”na siyasî liderler Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren katılmıştı.

Bir zamanlar Erbakan’ın rahle-i tedrisinden geçmiş ve sonra bir manada hidayete ermiş olduğunu bizzat ifade eden gazeteci Levent Gültekin, saldırıya uğramadan önceki bir yazısında, anma toplantısında yan yana görüntü veren bazı muhalefet partisi liderlerinin siyasî duruşunu da eleştirerek şöyle yazmıştı:

“Hem Erdoğan’ın ve onun siyaset anlayışının ülkede yarattığı tahribattan şikâyet edip hem de bu siyaset anlayışının asıl kurucu lideri, Erdoğan’ın da hocası Erbakan’a övgüler düzmek bana göre hem samimiyet sorunu taşıyor hem de ülkedeki asıl sorunun görülmesini engelliyor. Erbakan’a övgüler düzmek asıl sorunun belli bir siyaset anlayışı olduğu gerçeğinin toplum tarafından fark edilip kabul edilmesini ve bu siyaset anlayışının ülkeye verdiği zararın asıl kaynağının kavranmasını engeller. Bu ülkede yaşanan siyasal sorunun asıl kaynağı kişiler ve onların yanlış uygulamaları değil, belli bir siyaset anlayışıdır. Yani bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun nedeni Erdoğan değil, onun benimsediği siyaset anlayışıdır. Yani inancın siyaset malzemesi yapılmasıdır.”

Bu cümlelerde eksik var fazla yok.

Yeni siyasetin demokrat olanlar-olmayanlar ekseninde kurulması gerekli.

Erbakan’ın ve tarzının demokratlık açısından sahip olduğu kuvvetli şüpheleri sorgulamak ve siyasî plan ve eylemlerini buna göre tesbit etmek, bilhassa muhafazakâr oylara da talip olan muhalefet için bir öncelik.

Bu ekiplerin, seçmene şirinlik adına ya da başka sebeplerle, buradaki kuyuyu pas geçmeleri, gerçekten hem samimiyet problemi içeriyor ve hem de ülkedeki asıl siyasî krizin görülmesini engelliyor.

Gültekin’in “Bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun nedeni Erdoğan değil, onun benimsediği siyaset anlayışıdır. Yani inancın siyaset malzemesi yapılmasıdır” tesbitine de aynen katılıyoruz.

Elbette bugünkü gerilmiş siyasette Erdoğan’ın şahsî meşrebinin, kaprislerinin ve hırslarının da etkisi var. Ama asıl etken kendisinin ve ekibinin dini siyasete alet etmesidir.

Her gün neredeyse dinsizlikle suçlanan muhalif liderlerin bundan olumsuz etkilenmediğini söylemek mümkün değil.

Dolayısıyla asıl mesele “Erbakan tarzı” denilen siyasî tarzın mutasyon geçirmiş biçimde “Erdoğan tarzı” olarak sürmekte olduğunun görülmesi lüzumudur.

Necip Fazılcı siyaset ve devlet felsefesinden beslenen bu iki lider ve kadro arasında siyasî bakış açısı olarak esaslı bir fark yoktur. Hepsinin tipik özelliği, demokrasiyi ve dolayısıyla demokratlığı bir araç olarak kabul etmesidir.

Var gibi görünen farklar ya ayrıntıdadır veya konjonktüreldir.

Muhalif siyasî liderlerin bunları bilmemesi mümkün değil.

O halde söyleyelim: Bilmek yetmez, gereğini de yapmalılar.