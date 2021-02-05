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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Esas teşkilât kanunu mu?

Ahmet BATTAL
05 Şubat 2021, Cuma
Önce bir haber.

Bahçeli, Boğaziçi’ne mancınıkla atanan kayyım rektöre talimatını vermiş: “Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta rektör yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lâzım gelen atamaları sür’atle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır.”

Şimdi…

Başlığı okuyan gençler “Millî İstihbarat Teşkilâtı”na atıf yaptığımızı düşünecekler. Aslında haklılar. 

Şöyle: “Esas Teşkilât Kanunu” memleketimizin anayasacılık geleneğindeki 1876 tarihli ilk anayasamızın adı olan “Teşkilât-ı Esasiye Kanunu”ndan geliyor. (1961’de adı “anayasa” olmuştu).

“Teşkilât” “şekil” ile aynı kökten gelir. Gençlerin kolay anlayacağı dille, devletin “şekilli şüküllü” işlerinin ve devlet kurumlarının ya da devlet örgütünün adıdır “teşkilât”. 

Devlet’in derininden kurtulamayan bizim gibi toplumlarda ise maalesef “teşkilât” daima “gizli ve derin istihbarat teşkilâtı”dır. 

Bunları neden yazdık? 

Şunun için: Yeni anayasa bahsi açıp ardından “yine yeşillendi bahar dalları” türküsünü söyleyenler, devamında “acep ne olacak memleket halları” demiyorlar. Kalplerinden de akıllarından da parti ve parti devleti geçiyor. 

Onlar Anayasa meselesini memleketi düşündüklerinden değil, “nasıl olur da AKMHP’yi iktidarda tutarız” fikriyle ve bir payanda olarak dile getiriyorlar. 

Samimî olsalardı önce hatalarını itiraf etmeleri gerekirdi. 

Aksine, Erdoğan önceki gün şunları söyledi: 

“… Yeni sivil bir anayasayı tartışmanın vaktinin geldiğini de söylemiştik. Bu anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve tarihî adımlar üzerinde inşa edilecektir. Mevcut anayasayı bir kenara bırakıp, yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak engin ufuklar da açacaktır.” 

Açıkça söylüyor; 1930’ların tek adam rejimini dindar kılıfla ve muhafazakâr kılıkla pekiştireceklermiş!

Erdoğan’ın “Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı olumlu açıklamaları memnuniyetle karşıladık” demesi korkumuzu ve uyanıklığımızı arttırmalı. Zira Türkiye’nin ideolojik arka planında ve devletin derin köklerinde nelerin ve kimlerin cirit attığı zaten belli. 

Yazının başında okudunuz. Rektör yardımcısı olma teklifini kabul etmeyen profesörü üniversiteden attırmayı teklif edebilen bir Bahçeli var önümüzde. Hem de doktoralı! Nasıl bir Anayasa hayal ettiğini artık siz düşünün. 

Dolayısıyla Erdoğan’ın “olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmaları içinde görmek istiyoruz” çağrısının ve “iktidar kadar muhalefete de sorumluluk düştüğünü hatırdan çıkarmamalıyız” sözünün entelektüel muhalefette hiçbir karşılığı yok. 

Zira “yalancı çoban” damgası AKP’nin üzerine her konuda, ama bilhassa sistem konusunda çoktan yapıştı. 

Hem, “düşmanı sık değişenin dostluğuna güvenilmez”. 

Yeni ve demokratik Anayasa’yı “istihbarat devleti” olmayı reddedebilen demokratik muhalefet yapacak. 

Ama önce toparlanmayı tamamlamalı. 

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