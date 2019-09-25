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25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Eski CHP, şimdiki CHP

Ahmet BATTAL
25 Eylül 2019, Çarşamba
Kelime oyunu oynamayı sevdiğimizi söylerler.

Doğru olabilir, ama bu oyun bazen ilginç sonuçlar da çıkarır: 

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak önceki günkü köşe yazısında “Dün CHP’lilerin bize yaptığını, bugün biz CHP’lilere yapmaya başladık. CHP’liler de dün bizim onlara yaptığımızı bugün bize yapıyorlar. Kim ne yapıyorsa kendine yapar.” demiş.

Bu cümlelerdeki biz’e kimler dahil? 

CHP’nin alet edildiği başörtüsü zulmü ve benzeri bazı haksızlıklara muhatap olan “biz”e biz de dahiliz. 

Ama CHP’lilere zulmetme işinde biz yokuz. Buradaki “biz” devlet yetkisi veya basın gücü kullanan bir kısım AKP’li dostlarımızı kapsıyor. 

Şimdi soralım: CHP’nin yaptığı yanlışları yapan bir AKP şimdinin CHP’si değil midir?

Üstelik CHP de halen mevcut olduğuna göre, AKP’nin CHP’leşmesi, gerçekte CHP’nin ikiye bölünüp katlanması demektir. “Kim gelirse CHP” noktasına getirilen siyasetin kime ne faydası olabilir ki? 

Yıllardır yazıp söylüyoruz. Siyasî düzen değişmedikçe ve ideolojik dayatmalar Anayasa’dan kaldırılıp atılmadıkça zaten her parti önce CHP ve sonra kendisi olmak zorunda. 

“CHP hayra evrilebilir mi?” derken bir de baktık ki karşımızda CHP’nin icraatını aynen almaya çalışan bir AKP var. Bu sefer AKP’nin hayra evrilebimesinin mümkün olup olmadığını tartışmaya başladık. 

“CHP hiç değişmez” demek, kader inancımıza ters. Mümkünü imkânsız seviyesine çıkarmak Allah’a –haşa- talimat vermeye benzer ki en hafifinden karşılığı “şirk”tir. Allah, sırf bizim bu yanlış kader inancımızı bozmak için, değişmez sanılan kişileri veya grupları, bir çırpıda değiştirir. Hem de bizim beklemediğimiz yönde değiştirir!

“CHP değişmiştir ve değişir, ama oy verilebilecek kadar değişmez” demek makul yoldur. 

En güzeli de CHP’li olup olmadığı ile ilgilenmeksizin herkesle ilgilenmek ve kırmızı çaya dâvet etmektir. 

“Nasihat edilemez bir CHP” tasavvur etmek de mümkün değildir. Belki parti içinde böyleleri vardır, ama CHP’nin en önemli özelliklerinden biri parti içi demokrasiyi geliştiriyor olmasıdır. Bunca yıldır ayakta durmasının sebebi de belki budur. 

Öyleyse de dersimizi almış olduk. 

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