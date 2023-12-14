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14 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Eskimeyen Yeni Asya

Ahmet BATTAL
14 Aralık 2023, Perşembe
Yeni Asya gazetesinde 1982 yılına ait bir haber:

Yazarlar Birliği tarafından tertip edilen yılın yazarı, fikir adamı ve sanatçıları değerlendirilmesi neticelenmiş.

Değerlendirme sonucunda Mehmet Kutlular idarecilik dalında yılın gazetecisi olmuş.

Niyazi Birinci çocuk edebiyatı dalında en başarılı yazar seçilmiş.

Başka kimlerin seçildiği de önemli. 

Hikâye dalında Sezai Karakoç,

Roman dalında Emine Işınsu,

Şiir dalında Vahap Akbaş,

Fikir dalında Beşir Ayvazoğlu,

İlmî araştırma ve inceleme dalında Prof. Dr. Erol Güngör,

Deneme dalında Atasoy Müftüoğlu,

Tenkit dalında Kemal Tural,

Tercüme dalında Süleyman Uludağ, 

Dil dalında Mehmet Doğan,

Basın haber dalında Selami Çalışkan,

Haber röportaj dalında Cengiz Çandar. 

Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek de 1982 yılının kültür-sanat adamı olarak seçilmiş.

Bu isimlerden bazıları şahıs olarak hayatta. Aktif veya pasifler. 

Bazıları vefat etmiş ve amel defteri kapanmış.

Ama bazılarının ve mesela Mehmet Kutlular ve Niyazi Birinci’nin amel defterinin sevap ciheti açık.

Zira onlar o gün bir ekibin parçası idiler.

O ekip bugün de yenilenip gelişerek hizmetine devam ediyor. 

Ve vefat edenlerine her vakit sevap kazandırmaya devam ediyorlar. 

Sosyal medyada yeniden duyurulan bu eski haberle ilgili yapılan bazı yorumlar da ilginç.

Bazıları o günkü Yeni Asya ile bu günkü Yeni Asya’yı mukayese ediyorlar.

Mukayese güzeldir ve şevke ve tedbire vesile olur. Ama bazı farkları da dikkate almak kaydıyla.

Bizi ilgilendiren de daha ziyade işin bu yönü.

O günden bu güne ve bilhassa son yirmi senede neler değişti?

-Gazetecilik değişti. Dijital mecralar devrede. Proaktif gazetecilik var. Türkiye’de köşe yazarlığında “hakemli yazarlık” sürecinin öncüsü bir Yeni Asya var.

-Habercilik değişti. Devlet eliyle haber üretimi süreci hızlandı. Taşra haberciliği güç kaybetti. 

-Sivil toplumculuk anlayışı değişti. Sivil toplum kuruluşlarının çoğu maalesef devlete eklemlendi. 

-Siyaset değişti. O zaman da derin devletin ve Kemalist ideoloji sahiplerinin müdahaleleri vardı ama şimdi daha organize ve daha münafıkane.

-Devlet değişti. Dindarlar önemli ölçüde devletleşti ve devletleştirildi. Sivilliği kaybetti.

Böyle bir ortamda gazetecilik yapmayı sürdüren Yeni Asya’nın eski refikleriyle arasındaki makasın açılması da bir ölçüde normal sayılır. 

Bu durumda, bu tabloya göre Yeni Asya’ya ve bilhassa gençlerine düşen nedir? 

-Başka düşünce gruplarıyla bireysel ve kitlesel ilişkileri ayakta tutmak ve geliştirmek.

-Siyaseti daha dikkatli okumak. Tecrübelerden mutlaka faydalanmak.

-Dünyanın gidişatını daha yakından takip etmek. Dil bilmek ve kullanmak. 

-Ekip ruhunun ölümsüzlüğüne inanmak Birbirine daha sıkı sarılmak. Araya fitne sokmak isteyenlere karşı uyanık olmak.

-Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler sahibi olmak ve hedefleri sürekli gözden geçirmek. 

-Ümitli olmak ama aktif ümitle yaşamak. Hep yaşamak.

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