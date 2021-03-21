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21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Ev sahibi nerede ki?

Ahmet BATTAL
21 Mart 2021, Pazar
Dün bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden “çekildik”.

Gerçi Kararname “Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine” karar verildi diyor, ama bu bir çekilme. Zira bir sözleşmede iki taraf olsa ve biri çekilse bu fesihtir. Ama çok taraflı bir sözleşmeye imza koyanlardan biri “feshettim” deyince sözleşme feshedilmiş olmaz. 

Son dönemde her şeyde olduğu gibi bu konuda da bilerek kavram karışıklığı yapılıyor. 

Karar şöyle: 

“Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Bu kararın alınma yönteminin doğruluğu ya da yanlışlığı, hukukî geçerliliği, etkileri ve sonuçları gibi teknik konuları bir kenara bırakalım.

İç siyasete malzeme yapılan birçok konu gibi bu konu da özünden ve bağlamından koparılıp iç siyaset malzemesi yapıldı ve yapılacak. 

Bu manevranın aslında Saadet Partisi’ni AKMHP koalisyonuna yakınlaştırabilmek için yapıldığını herkes biliyor. 

Konunun TBMM’de bile gündem olmadan “çözülmesi” zaten her şeyi söylüyor. 

Bizim konuya bakışımız belli. 

Yeni Asya Medya Grubun akademik yayını Köprü Dergisi’nin “Aile-İstanbul Sözleşmesi” başlıklı son sayısı bu konuya ayrılmıştı. 

Merak edenler dergiyi edinip ayrıntıları inceleyebilirler. Bilhassa hukukçu Dr. Ömer Ergün’ün ayrıntılı yazısı hukukî tahlil isteyenler için faydalı.

Hukuken ne değişecek?

Sözleşmeye dayanılarak çıkarılan kanun yerinde durdukça hiçbir şey.

Esasen ahlâkı korumak bakımından mevcut kanunlar yeterli. Problem uygulamada. Başka adla kurulup aslında aileyi tahrip etmeye ve eşcinsellik vb.nin görünürlüğünü sağlamaya çalışan görünüşte derneklere karşı vaktinde tedbir alınamayınca internete ve basına yansıyan bazı görüntüler kafa karıştırıyordu. Tedbir alınmazsa bunlar yine olacak. 

Sadece, uluslar arası alanda hakikaten kadının şiddete karşı korunması konusunda gayret gösterenler kendi kendilerine şunları soracaklar: 

“Biz bir organizasyon kurduk. Ev sahipliğimizi de Türkiye yaptı. Şimdi Türkiye çekildi. Ev sahibi nerede? Neden kaçtı? Türkiye’de neler oluyor?”

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