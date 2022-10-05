Eyvah eyvah, gitti güzelim kozlar

Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam yayınladığı üç buçuk dakikalık videoda CHP’nin başörtüsü konusunu siyasetin ilgi alanından çıkaracak şekilde düzenleme yapılmasını sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kanun teklifi vereceğinden söz etti.

Sosyal medyada yer yerinden oynadı.

Bu hamleye şapka çıkarmayan hemen hemen yok gibiydi.

Kılıçdaroğlu bunu siyasi bir hamle olarak değil helalleşme çağrısının bir gereği olarak yapacaklarını açıkladı. Helalleşme çağrısının değerini de yükselten bir adım olarak ifade etti. Ama çoğunluk bunu bir “siyasi manevra” olarak gördü.

Bizim açımızdan mesele tamamdır. Zira biz doğruyu yapan siyasetçinin kalbine değil diline ve eline bakarız. Siyasetçinin “siyasi manevra” yapması da kötü ya da yanlış değildir.

Biz açıklamadan sonra AKP’lilerin ne dediğiyle daha ziyade ilgilendik.

Bir parça aklı başında, şuuru yerinde olanlar özetle şöyle dediler:

-“CHP’yi bu noktaya getirmek AKP’nin büyük başarısıdır.”

Doğrusu biz de bir ölçüde aynı kanaatteyiz. Ama CHP’yi bu noktaya getiren asıl etken unutulmamalıdır ki kısmen genel siyasettir ama asıl olarak da CHP’nin kendi iç dinamikleridir. Yani CHP’yi bu noktaya getirmek AKP’nin de başarısıdır ama asıl başarı Kılıçdaroğlu’nundur. Daha da önemlisi bu değişimlerden en çok Türkiye istifade edecektir.

-“Keşke bu kanun teklifini bizimkiler (AKP) verseydi de CHP’yi köşeye sıkıştırsaydı. Ama yapamadık, yazık oldu.”

Evet bizce de AKP artık önemli bir manevra alanını kaybetmiş olacak. AKP artık aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık pozisyonuna girdi. Zaten hızla kan kaybediyordu. Şimdi artık “benim başörtülü bacılarım” kozu da elinden gitmiş olacak.

Trollükte zirve olanlar ise şu havalardaydı:

-“Kanunlarda yasak mı var ki kanun teklifine ihtiyaç var. Bu bir işgüzarlıktır. CHP kendisini kamufle etmeye çalışıyor.”

Kanunlarda yasak olmadığı doğru da yasal statünün hiçbir zararının olmayacağı da açık. Ama gel de anlat.

-“CHP’nin şimdiki gizli ‘…öcü’ akıl hocaları eski CHP’yi gözden kaçırmaya çalışıyorlar, iyi niyetli değiller.”

CHP’nin dindarlardan da etkilenebilir hale gelmiş olması CHP’nin bir başarısı olarak görülebilir ama asıl dindarların başarısıdır.

-“Kılıçdaroğlu’na güvenilmez. Bugün bunu der yarın da başka bir şey söyler. Eskiden beri hep bunu yapıyor.”

Bunu söyleyenlere şunu sormak lazım: Devlet Bahçeli’ye ne kadar güvenilebilir? Hatta Erdoğan’a ne kadar güvenebiliyorsunuz?

Zira artık herkes biliyor ki “düşmanı sık değişenin dostluğuna güven olmaz”. Ve Kılıçdaroğlu henüz bu kapsamda değil.