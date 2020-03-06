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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Fatihlerin hesabı kolay mı?

Ahmet BATTAL
06 Mart 2020, Cuma
Biliyorsunuz, “ekber evlât padişah olur” kuralını henüz icad edememiş olduğu için “ileride büyüyünce bana rakip olursa devlet bölünür” korkusuyla beşikteki kardeşlerini öldürten bazı padişahlar olmuş. Yine bazıları, yargısız infazlarla neredeyse önüne gelenin kellesini vurduracak kadar şiddetli ve hiddetli yöneticilik yapmışlar.

Hepsi, bu yanlış işleri, devletin devam ve bekası ve kamu düzeninin korunması gibi görünüşte ulvî, ama gerçekliği ve bilhassa objektifliği şüpheli amaçlarla yapmışlar. 

Bir taraftan büyük fetihler yapmışlar. İslâm’a büyük hizmetler etmişler. Ama böyle açık zulümler ve katiller de yapmışlar. 

Üstelik bunların bazıları “İslâm Halifesi” unvanına da sahipmiş. 

Geçenlerde bir dost meclisinde bir arkadaş “büyük hesap gününde onların işi kolay” dedi. 

Ve kendince izah etti: 

“Allah hesap günü mizan kurulduğunda terazinin bir kefesine kullarının hayırlarını ve öbürüne de şerlerini ve zulümlerini koyup hangisi ağır basarsa ona göre muamele edecek. O koca cihan padişahları, birkaç masumun kanına girmelerinden doğan günahlarını, yaptıkları bunca hayırlı hizmetlerinin ve fetihlerinin sevabı ile kolaylıkla sildirecek.” 

Diğer biri itiraz etti: 

“Tamam da Allah ‘bir masumu öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir’ diyor. Bir masum kardeşi öldürme günahı bir sayılmayacak ki?”

Bir başkası başka bir yönden baktı: 

“Öldürülenin dünyası çok da önemli değil, asıl önemli olan ahireti. Ama, asıl öldürenin ahireti önemli risk altında. Asıl ona üzülelim.” 

Bir diğeri konuyu başka bir yöne çekti: 

“Suçlar ve günahlar kişiseldir. Kim işlemişse cezası ona verilmeli. Ama başkasına hayırda örnek olan bir kişi taklit edenin hayrından pay aldığı gibi başkasına şerde örnek olan da onun şerrinden nasiplenir. Dolayısıyla eski zaman padişahlarının yanlışlarından yanlış ders alıp ve onları örnek alıp zulmeden bugünün padişahlarının yaptığı bütün zulümlerden dolayı bir ceza payı da eski kötü örneklere düşecek.“

Ve ekledi: 

“Yani o zamanda ve bu zamanda bir günah bir kalmıyor. Bazen, ders alıp işleyenler sayesinde bir günah binler günaha dönüşüyor. Yani hesap sanıldığı kadar kolay değil.” 

Biz bunları duyunca doğrusu önce hepsine hak verdik. 

Ama hemen ardından nefsimize döndük ve ahirette kendi hesabımızı nasıl vereceğimizi düşündük. O merhum padişahlara da duâ etmek gerekiyordu. Hatta “içlerinde bedduâyı hak edenler bile olmuş olabilir. Ama “bunun da bize faydası yok, biz duâ ile yetinelim” dedik. Sustuk.

Hayatta olsalardı susar mıydık? Hayır, asla.

O halde hayatta olanlara karşı neden suskunsunuz?

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  • Erol

    6.3.2020 20:51:06

    Abi selamu aleyküm aklıma takılan finans noktasında sorular var. Sizin yazılarınızı takip ediyorum bu konularda fikir sahibisiniz bana yardımcı olursanız sevinirim. Kuvveyttürk bankasından mobil şubesinden al sat yapıyorum bu altın gümüş dolar euro oluyor bunun dinen bir sakıncası varmı?

  • Yusuf taha

    6.3.2020 11:37:57

    Kırk dereden kırk fetva getirseler dahi haksız cinayetlere karışan osmanlı padişahlarının ahiret hayatı zulümatlı

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