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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fayda vermek isterken zarar verenlere

Ahmet BATTAL
12 Ağustos 2021, Perşembe
Son zamanlarda sıklıkla Türkiye’de dinin ve dindarlığın görünürlüğünün arttığını, ama kalitesinin azaldığını gösteren araştırmalar yayınlanıyor.

Bu araştırmaların bir kısmı İlahiyat Fakültelerinde yapılan tezler niteliğinde. 

Yani ciddiye alınması gereken şeyler. 

Bu bilgiler doğru ise üzücü. 

Hem samimî dindarlar yönünden üzücü. Hem de devlet eliyle dindarlaşma projesinin sahibi ve taraftarı durumundaki kişilerin vicdanî mesuliyetleri yönünden üzücü. 

Öyle ya ahirette bu neticeden mes’ul tutulacaklar ve “kendimiz ettik, kendimiz bulduk” diyecekler. Gerçekten, bir devlet dine ve imana faydalı olmak isterken zarar verebilir mi?

Ya da bir devleti yönetenler dine faydalı olmak için yola çıkmışlarken zararları faydalarından çok olabilir mi?

Konuyu anlamlandırabilmek için farklı bir bakışla bakalım ve bir tasniften faydalanmayı deneyelim. İktidarını zulümle muhafazaya çalışan devlet yöneticileri muhalefetsizlik arzusu ile ya akla ya hayata adavet ederler. 

Akla adavet eden despot devlet yöneticileri hür düşünceyi söndürmeye çalışır. Oysa akıldan istifa daima geçicidir. Bu zulmün imana zararı da azdır ve geçicidir.

Hayata adavet eden zalim devlet yöneticileri iktidar arzusu ve devrilme korkusu sebebiyle düşünceyi yasaklamak ve muhalifleri sürmekle yetinmez, korkuyu arttırır ve muhaliflerini entrikalarla öldürmeye çalışır. 

Oysa hürriyet ateşi bir kez yanmışsa sönmez. Hürriyet ve iman arzusu atbaşı gider. 

İmana adavet eden “kâfir” devlet yöneticileri ise inananların imanını ve ahiretini elinden almaya çalışır ve bunun için öncelikle imanın toplumsal tabanı olan şeaire (toplumsal dinî motiflere hücum eder). 

Burada dinsizlik niyeti görene açıktır ve ideolojinin gizli adı aslında bellidir: Materyalizm.  İktidarda kalmak hatırına akla ve hayata düşmanlık eden devlet yöneticileri imana da zarar verebilir. Ama bazen tam tersi de olabilir. Yani aklına adavet edilenler imanını kuvvetlendirerek hür aklı topluma ve devlete hâkim kılabilir. Hem akıl ve hem de iman kuvvetlenir. Ya da ölüme ve zulme meydan okuyanların hür aklı bazen despotlara galip gelir. 

İmana düşmanlık eden devlet yöneticileri ise insanın dünyasına değilse de ahiretine zarar verir. Ahiretini düşünenler ve imanını muhafaza etmek isteyenler o iman düşmanı despotlarla ancak sınırlı alanda gerektiği ölçüde muhatap olur ve sivil alanda girdiği iman temelli mücadeleyi genellikle kazanır. 

Durumun böyle olduğunu ve olacağını bilen iman düşmanları dolaylı yollar denerler. 

Devlet görünüşte dindarların eline geçer, ama aslında arka planda bir başka program işler: Dindarları itibarsızlaştırarak dini de dindarlar eliyle itibarsızlaştırma planı.

Buna karşı çare din adına siyasetten uzak durmaktır. Bırakın devleti dindar demokratlar yönetsinler.

Buna karşı çare, en azından toplumun her kesiminin yüzde altmış yetmişi tam dindar oluncaya kadar dindarların bir siyasî partide kümelenmekten kaçınmalarıdır. Din dahilde bir kavga sebebi olmazsa samimî dindarlık kendiliğinden artar. 

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